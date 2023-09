Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Emanuele Arciuli, Aldo Bennici e Carlo Boccadoro nominati accademici

Emanuele Arciuli, Aldo Bennici e Carlo Boccadoro sono i tre musicisti che l’Assemblea degli Accademici, nella riunione tenutasi martedì 12 settembre, ha eletto tra gli Accademici Effettivi. Tutti loro “emergono nell’arte musicale, nelle scienze e nelle dottrine ad essa attinenti”, come recita lo Statuto della Fondazione.

Emanuele Arciuli, pianista, è ospite delle maggiori orchestre, come l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Maggio Musicale Fiorentino, La Fenice di Venezia, il Comunale di Bologna e l’Orchestra Verdi di Milano, mentre in ambito internazionale ha collaborato, tra le altre, con la Rotterdam Philharmonic, Residentie Orkest al Concertgebouw di Amsterdam, RTSI di Lugano, Tonkünstler di Vienna, Filarmonica di San Pietroburgo, Indianapolis Symphony Orchestra. Il suo impegno nella musica contemporanea lo ha portato ad esibirsi nelle principali rassegne: Milano Musica al Teatro alla Scala, Biennale di Venezia, Nuova Consonanza di Roma. Attivo anche in ambito cameristico, collabora regolarmente con Sonia Bergamasco e Andrea Rebaudengo. Nel 2011 gli è stato conferito il premio della critica musicale italiana “Franco Abbiati” come miglior solista dell’anno. Tra gli altri riconoscimenti, una nomination per i Grammy Award per il cd dedicato a George Crumb, parte del suo progetto Round Midnight. È Docente di pianoforte al Conservatorio “Piccinni” di Bari e all’Accademia di Pinerolo, tiene regolarmente workshop per numerose università degli Stati Uniti, dove si reca dal 1998 ed ha tenuto oltre quaranta tournée.

Aldo Bennici, nato a Palermo nel 1938, ha studiato violino a Firenze con Gioacchino Maglione e viola con Piero Farulli. È stato per quattro anni solista de I Musici e ha suonato per le principali società concertistiche nel mondo. Oltre ad essere stato invitato come solista dalle principali orchestre italiane, tra le quali l’Orchestra del Teatro alla Scala, l’Accademia di Santa Cecilia, il Maggio Musicale Fiorentino, è stato solista anche con la New York Philharmonic Orchestra, la Philharmonia di Londra, la Israel Philharmonic, la Westdeutscher Rundfunk Köln, l’Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese di Monaco, la Rotterdams Philharmonic Orkest, la London Sinfonietta, l’Orchestre Philarmonique di Radio France, la Basler Kammerorchester, la Staatsorchester Stuttgart, la Bamberger Symphoniker. È stato Direttore artistico dell’Orchestra della Toscana, portandola in poco tempo ad un riconoscimento internazionale. Ha ricoperto la carica di Direttore artistico anche dell’Associazione Musicale Giovane Orchestra Genovese (GOG), con la quale ha vinto il Premio della critica Abbiati, Direttore artistico dell’Accademia Musicale Chigiana e della Sagra Musicale Umbra.

Carlo Boccadoro (1963) ha studiato al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano dove si è diplomato in Pianoforte e Strumenti a Percussione. Nello stesso istituto ha studiato Composizione con diversi insegnanti, tra i quali Bruno Cerchio, Ivan Fedele e Marco Tutino. Dal 1990 la sua musica è presente in importanti stagioni concertistiche e sale da concerto tra cui: Teatro alla Scala, Biennale di Venezia, Bang On A Can Marathon di New York, Orchestra Filarmonica della Scala, Gewandhaus di Lipsia, Aspen Music Festival, Detroit Symphony Orchestra, Musikverein di Vienna, Festival di Lucerna, Concertgebouw di Amsterdam, Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, e ha collaborato con artisti provenienti da mondi molto diversi, quali Riccardo Chailly, Gianandrea Noseda, John Axelrod, Franco Battiato, Luca Ronconi, David Lang, Enrico Dindo, Mario Brunello, Federico Maria Sardelli, Claudio Bisio, Moni Ovadia, Andrea Lucchesini, Giovanni Sollima e molti altri. Nel 2004 Luciano Berio gli ha commissionato, per l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’opera per ragazzi La nave a tre piani, eseguita diretta dall’Autore stesso nel 2005. È tra i fondatori del progetto culturale Sentieri selvaggi e svolge anche attività come direttore d’orchestra. Diverse sue composizioni sono state registrate su etichette discografiche come EMI Classics, Sony Classical, Ricordi, Warner Classics.