Teatro Romano di Ostia Antica, Filippo Caccamo in Tel chi Filippo

Filippo Caccamo in “Tel chi Filippo”, sarà il 15 settembre al Teatro Romano di Ostia Antica, data organizzata da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Monica Savaresi per Savà Produzioni Creative. Il successo sul web, la vita di un trentenne, l’alternanza sul palco di monologhi,

canzoni, personaggi. “Tel chi Filippo” è uno spettacolo comico e anche di più. È uno show a 360 gradi che prende le mosse dal mondo della scuola e spazia in più ambiti, usando sempre e costantemente il metro della risata. Lo spettacolo ha registrato un Sold Out dietro l’altro, in tutti i teatri che l’hanno messo in scena e il suo tema principale è La Vita Degli Insegnanti. Quando si parla di scuola

il nostro pensiero si sofferma sempre sugli studenti…ma il corpo docenti? Si rivela una fonte inesauribile di aneddoti, tic, spaccati di vita sui banchi che, riletti alla luce della verve comica di Filippo, sono la base dello spettacolo e che nel tempo

hanno portato l’artista ad avere più di 500 000 follower. Filippo Caccamo interpreta in maniera ironica il mondo dei professori e dei collaboratori scolastici, dei tecnici e della segreteria, portando sul palco i suoi personaggi nati sul web più conosciuti e amati. Tra battute e scene esilaranti, Filippo introduce anche tematiche esterne al mondo scolastico, come la crescita personale e le responsabilità che ne derivano, il rapporto con i genitori o quello con gli uffici pubblici. Uno spettacolo coinvolgente in cui tutti riescono a immedesimarsi facilmente: studenti, genitori di figli in età scolastica o adulti che ridono ricordando la loro esperienza sui banchi. Non può infine mancare la canzone “Il Collegio docenti”, una brillante parodia di “Brividi” che ha riscosso molto successo e che ha fatto impazzire il pubblico sui social e a teatro.

Filippo Caccamo, classe 1993, è laureato in Storia e Critica dell’Arte all’Università Statale di Milano, è autore, comico e regista da diversi anni, ha calcato palcoscenici di tutta Italia con tre tour teatrali. In televisione ha partecipato a Colorado, Eccezionale Veramente, oltre ad aver frequentato per un anno ZeligLab.

Ad aprile 2019 pubblica il suo primo romanzo, edito Mondadori, dal titolo “Vai tranquillo”. Conta oltre mezzo milione di follower tra Instagram, Facebook e TikTok, che seguono attivamente i suoi video.

Biglietti in vendita su Ticketone.it

INFORMAZIONI

OSTIA ANTICA FESTIVAL 2023 – “IL MITO E IL SOGNO – VIII EDIZIONE”

AREA ARCHEOLOGICA DI OSTIA ANTICA – VIALE DEI ROMAGNOLI 717 – OSTIA ANTICA – ROMA

INFO:0773 664946