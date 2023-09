AUDITORIUM LUX GATTINARA

Teatro Auditorium Lux di Gattinara – Vendita di abbonamenti e biglietti per la nuova

stagione teatrale 2023-24.

Il teatro Auditorium Lux di Gattinara(Vc) annuncia la prosecuzione della vendita di abbonamenti e biglietti per l’imminente stagione teatrale che inizierà domenica 8 ottobre con lo spettacolo “Mi è scappato il morto”: commedia brillante dai ritmi velocissimi. Non mancheranno equivoci e gag che ci porteranno sulle orme di un morto che….potrebbe scappare da un attimo all’altro. Tra gli attori protagonisti segnaliamo Andrea Bizzarri e Alida Sacoor. Vi invitiamo a prenotare i vostri posti ora, al fine di garantirvi il classico posto “in prima fila”. Prezzo dei biglietti, intero 15 euro,

ridotto 10. Si possono acquistare anche on line con Ciao Tickets oppure presso la cassa del

teatro Auditorium Lux. Ma non è tutto! Per i veri appassionati di teatro esiste un’opportunità quasi imperdibile. Fino a sabato 7 ottobre sarà possibile sottoscrivere un abbonamento per l’intera stagione teatrale al costo di soli 95 euro. Questo speciale abbonamento darà accesso a una serie di spettacoli straordinari che faranno ridere, forse piangere o semplicemente riflettere. L’intento degli organizzatori è quello di far condividere con gli spettatori un cartellone veramente accattivante. I posti sono limitati, quindi affrettatevi a garantirvi questi speciali ticket di ingresso per non perdere nemmeno una performance.

Per ulteriori informazioni per gli spettacoli potete contattare il numero 3312723933. Restate sintonizzati per ulteriori annunci e sorprese che renderanno questa esperienza teatrale all’Auditorium Lux di Gattinara.