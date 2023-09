Codex Festival Vol.11 – Inpired by a true story – A Noto dal 22 al 24

Settembre 2023.

Si svolgerà nella capitale barocca dal 22 al 24 settembre l’undicesima edizione di

Codex Festival, dal sottotitolo Inspired by a true story, kermesse multidisciplinare ideata e curata dal direttore artistico Salvatore Tringali. In questa edizione un parterre di artisti nazionali e internazionali realizzeranno performance teatrali,

danza, musica, laboratori e dibattiti. Il festival apre i battenti il venerdì 22 alle ore

21 al Teatro Tina Di Lorenzo, con la compagnia ucraina Pro English Theatre, da Kyiv,

che per l’occasione protrà invierà a Noto esclusivamente l’attrice performer

Kateryna Hordiienko, visto che i componenti uomini della compagnia come il

direttore artistico Alex Borovenvenskiy sono impossibilitati a lasciare il paese per

via della guerra che incombe da 19 mesi. Lo spettacolo performance dal titolo Herz è

una storia sull’antica parola ucraina Герць, che non esiste in nessun’altra lingua.

Lo spettacolo approfondisce ed esplora i paralleli tra i tempi dei cosacchi e l’Ucraina

moderna.

Herz stesso è un luminoso esempio di cooperazione tra le nazioni. Scritto originariamente da un soldato ucraino, non è mai stato concepito come un’opera teatrale. Messo in scena da una regista britannica. Interpretato da un’attrice ucraina. Il 23 settembre sarà la volta dell’attrice performer Alessandra Fazzino, che presenta a Codex la prima nazionale di Crisòtemi – Hikikomori ad Argo, una produzione

Nutrimenti Terrestri, testo scritto dal drammaturgo Francesco Randazzo e di cui la

Fazzino è interprete e regista.

Crisotemi è una delle figlie di Agamennone e Clitennestra, sorella di Elettra, di

Ifigenìa e di Oreste. Di fatto un personaggio minore della saga degli Atridi. Crisotemi

è la scomparsa, la dimenticata. Sfiorata dal racconto del mito, menzionata di

sfuggita, praticamente cancellata. La sua colpa? Non essersi schierata nella faida

familiare, aver rifiutato la violenza e la storia crudele della sua famiglia".

Chiude il festival domenica 24 settembre il duo di artisti italo/francese Alexander

Roccoli, regista coreografo, e l’attrice Roberta Lidia De Stefano, recente vincitrice

del premio Mariangela Melato assegnato dalla rivista Hystrio. I due artisti,

presenteranno in prima regionale a Codex Festival , Di Grazia – la voix du patron.

"Una performance che affonda le sue radici in un Sud cicatrizzato: antico e rurale,

patria delle “tarantolate”, delle lavoratrici dei campi di tabacco, di “ex voto”,

paesaggio che fa da sfondo a violenze e sfruttamento, ma anche al desiderio di

emancipazione e indipendenza: di resurrezione.

Anche in questa edizione, dopo ogni spettacolo, seguiranno dibattiti con gli artisti e

l’immancabile dopofestival per le vie di Noto. Codex Festival è realizzato

dall’associazione culturale Cantina Sperimentale Iblea – Centro Culturale e Artistico,

sostenuto dall’ Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, dal

Comune di Noto, e da diverse realtà imprenditoriali della città.

