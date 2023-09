Fantastico Mondo di Lunghezza, Il giorno della BarbieFans

Pensa, Sogna e Regna in rosa. Nel magico mondo del Castello di Lunghezza, popolato di principesse, supereroi, personaggi della fantasia pronti ad accogliere grandi e piccini e far vivere le loro avventure da favola, sta per arrivare un super evento omaggio al successo del film “Barbie“, la pellicola dedicata alla celebre bambola che sta facendo incassi da record al botteghino. Dal 24 settembre il Fantastico Mondo del Fantastico ospiterà “Il giorno delle BarbieFans”, novità liberamente ispirata al giocattolo tra i più venduti al mondo diventato una vera e propria icona. Le bambine che varcheranno la soglia del Castello vestite di rosa potranno assistere allo show live delle Barbie-Rock, imparare i segreti per acconciature e trucchi fashion nell’angolo “Bellezze di Rosa”, partecipare alla caccia al tesoro total pink con l’animazione di Ciadd News Radio e Tv, ideata dall’attrice Emanuela Petroni e dal regista Pasquale Sciandra, ed ovviamente incontrare il loro idolo rosa in carne ed ossa che sarà felice di arrivare a bordo della sua scintillante decapottabile e scattare selfie indimenticabili. Cosa aspetti a tuffarti nella rosa – mania? Info www.castellodilunghezza.it