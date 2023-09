Fatti e Misfatti dell’industria musicale italiana – un libro di Alceste Ayroldi

Prima Nazionale: Presentazione del libro Fatti e Misfatti dell’industria

musicale italiana di Alceste Ayroldi a Molfetta – venerdì 29 settembre

Prosegue Storie Italiane, il primo festival di letteratura a Molfetta,

organizzato e promosso dalla libreria Il Ghigno, con il patrocinio della città di

Molfetta.

Venerdì 29 settembre, alle ore 19, presso la Galleria Patrioti Molfettesi (via

Patrioti Molfettesi del Risorgimento) sarà presentato, in prima nazionale, Fatti

e Misfatti dell’industria musicale italiana (edito da Arcana, Roma), il nuovo

libro del critico musicale e musicologo Alceste Ayroldi.

Ingresso libero.

Dalla poliedricità delle sua esperienza professionale, Ayroldi compie

approfondite riflessioni non trascurando alcune critiche al sistema musicale

italiano e internazionale, aprendo un dibattito impreziosito, nel libro, dalla

visione di alcuni illustri professionisti del settore che ha intervistato per

l’occasione: la direttrice d’orchestra e pianista Gianna Fratta; Giovanna

Mascetti, presidentessa dell’associazione agenti e manager musicali italiani;

l’avvocata Claudia Barcellona, esperta di diritto dello spettacolo; Riccardo

Vitanza, patron dell’agenzia di comunicazione Parole & Dintorni di Milano e

Giordano Sangiorgi, promoter musicale e culturale, ideatore e organizzatore

del Mei – Meeting Etichette Indipendenti (due interviste a cura di Fiorenza

Gherardi De Candei); Alessandro Fedrigo e Simona Parrinello, musicisti e

rispettivamente presidente e componente del direttivo del Midj – Musicisti

Italiani di Jazz; Alessandra Micalizzi, professoressa associata nonché

ricercatrice del Sae Institute di Milano; Gianluca Testani, direttore editoriale di

Arcana Edizioni; Luca Conti, direttore della rivista Musica Jazz; Stefano

Mastruzzi, musicista e direttore generale del Saint Louis College of Music di

Roma; Claudio Angeleri, musicista, presidente del Centro Didattico

produzione Musica di Bergamo e anche dell’Associazione Nazionale Scuole

Jazz e musiche audiotattili.

Interventi che raccontano la complessità dell’industria musicale italiana, fatta

di settori produttivi che si intersecano e collaborano: dalle scuole di musica

che formano gli artisti, alle case discografiche che creano i prodotti finali, ai

musicisti professionisti, alla critica musicale con la stampa specializzata (e

non), agli uffici stampa che danno voce alle opere artistiche, ai tour manager,

a i social media manager che, mai come oggi, sono diventati fondamentali

nella carriera di un artista. E poi, i promoter, gli organizzatori di festival, i

direttori artistici, l’editoria di settore, le associazioni di categoria. Un

macrosettore che cresce sempre di più e sul quale ruotano cifre

considerevoli.

Alceste Ayroldi: “Lo scopo di questo libro è di essere una guida nel mondo

dell’industria musicale italiana, accendendo i riflettori anche su tutte le

situazioni che appaiono piuttosto nebulose. Ciò, partendo da alcune

domande: quanto è genuina la musica che ascoltiamo? I comportamenti dei

musicisti sono spontanei o “comandati” dalle teste pensanti del marketing? Le

case discografiche coadiuvano o sfruttano il musicista? Lo Stato cosa fa? I

conservatori e le scuole di musica sono adeguate e al passo con i tempi? La

critica musicale è stata sepolta dallo spirito libero dei social?”

Alceste Ayroldi

Docente, critico musicale, saggista, veejay. È docente di Legislazione dello

Spettacolo e Rapporti tra autore ed editori presso il Saint Louis College di

Roma. E’ senior lecturer di Music Research Practice, Diritto d’Autore e

Industria Musicale presso la University of the West of Scotland. E’ docente

Pearson presso i corsi di Performing Arts dell’Art Village di Roma. E’ direttore

scientifico di alcuni Master post-laurea. Collabora stabilmente con la rivista

Musica Jazz e con Radio Due Rete Svizzera Italiana. E’ consulente artistico e

alla comunicazione di diversi festival italiani (Multiculturita Summer Fest, Beat

Onto Jazz Festival). Per Arcana è uscito La legislazione dello spettacolo e il

diritto d’autore delle opere musicali (2022). Collabora stabilmente con Radio

2 Rete Svizzera Italiana in qualità di speaker e conduttore.