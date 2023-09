Domenica 1 ottobre 2023

I TRE PORCELLINI … musical Curvy

Musiche di Georges Stiles libretto e liriche di Anthony Drewe

Liriche italiane Michele Renzullo

Direzione musicale Gioacchino Inzirillo – Elena Nieri

Costumi Gabriele de Mattheis

Coreografie Luca Spadaro

Assistente regia Mariasole Fornarelli

Scenografie Angela Zagaria, Elisa Acquafresca, Slvia Allegra

Primo allestimento italiano Gioacchino Inzirillo

CAST

Gioacchino Inzirillo -Kiu

Eleonora Buccarini – Bee

Gabriele de Mattheis – Bar

Elena Nieri – Mamma

Nick Casciaro – Lupo Cattivo

Luca Spadaro – Ensemble

Mariasole Fornarelli – Ensemble

TRAMA

Da Stiles e Drewe, il pluripremiato gruppo musicale di Broadway autore di “Honk! “e “Mary Poppins, arriva “I Tre Porcellini – un Musical… Curvy”, perfetto per tutta la famiglia! Questa nuova versione della classica fiaba è piena di canzoni orecchiabili, rime intelligenti e fascino giocoso, ma offre anche spunti molto intelligenti sui temi della Casa e della Famiglia.

Bar, Bee e Kiu sono i Tre famigerati Porcellini, ormai all’apice della fama, candidati a numerosi premi e sempre inseguiti dai numerosi fan.

La loro Mamma racconta la loro storia, com’è andata veramente. E ritorna indietro ai tempi in cui disse loro che era ora di uscire di casa e costruire qualcosa di nuovo, procurandosi il proprio posto nel mondo. Allora Bar, Bee e Kiu trasformano paglia, legno e mattoni in tre case, ma sempre all’erta… Perchè il Grande Lupo Cattivo forse è ancora in circolazione.

ORARIO SPETTACOLO

Doppio spettacolo ore 11.30 e ore 15.00

Colazione per bambini ore 10.30

PREZZI SPETTACOLO

Biglietti singoli € 12, bimbi € 10, bimbi inferiori ai 3 anni € 3

Colazione bambino €3,50

ABBONAMENTI

Libero a 5 spettacoli Bimbi €40 – Adulti €50

Card prepagata 4 ingressi €40 – Card prepagata 6 ingressi €60

Per informazioni e acquisto biglietti:

TEATRO/CINEMA MARTINITT Via Pitteri 58, Milano.

www.teatromartinitt.it

Telefono 02/36580010, Whatsapp 338.8663577 , info@teatromartinitt.it