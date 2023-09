Jazz& Image, Pietro Ciancaglini Quintet

Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, presenta, mercoledì 13 agosto, Pietro Ciancaglini con il suo quintetto presenterà il suo nuovo cd,Cosecutio.

“Le parole sono in essenza suono e rappresentano al meglio concatenazione dei suoni, con le differenti sfumature timbriche, di altezze e intensità, possono suscitare nell’ ascoltatore immagini che scaturiscono direttamente dalla sfera più profonda e subcosciente evocando ricordi ed emozioni forti; il suono esiste prima della parola. Questo lavoro è il viaggio che attraversa una parte di vita di un artista e che racchiude tutte le sue esperienze vissute nella sua durata; un passaggio obbligato per l’evoluzione interiore che non ha mai fine. Ogni brano nasce dall’anima, emerge da un luogo nascosto in cui giaceva e affiora spontaneamente senza un particolare sforzo; ha un significato che non è completamente esprimibile a livello razionale, poiché è costituito in essenza da suono e il Suono è Verità che tocca direttamente il “Cuore”. Pietro Ciancaglini Quest’ultimo lavoro del bassista e compositore romano, interamente costituito da propri brani originali, rappresenta la realizzazione e il compimento del lungo lavoro di introspezione e ricerca dell’artista (dal suo precedente album da leader “Second Phase” ad oggi) in cui ha perfezionato e raffinato il suo approccio strumentale, compositivo e di arrangiamento, sperimentando diverse sonorità timbriche mediante l’utilizzo di particolari combinazioni strumentazioni, insieme a musicisti con i quali ha condiviso le più importanti e fondamentali tappe già dagli inizi della sua carriera musicale.

Ciò che emerge da questo lavoro, oltre al grande spessore delle composizioni e degli arrangiamenti, è la raffinata ecletticità di Pietro Ciancaglini nell’assumere la doppia veste di contrabbassista e bassista elettrico, laddove l’utilizzo del basso elettrico viene da lui adoperato simultaneamente come strumento d’accompagnamento e come strumento solista, puntando a creare situazioni sempre diverse: dai temi articolati su strutture armonico-ritmiche originali e non convenzionali, a momenti di spiccata melodia, ad altri di improvvisazione totale. Le sonorità elettriche ed acustiche si compenetrano a vicenda creando un “sound” unico. Importante è il ruolo della voce, utilizzata come strumento a completamento dell’impasto timbrico.

Inizio concerti ore 21,30

Telefono fisso+39 06 86 78 12 96

Cellulare whatsapp +39 349 977 0309

E‐mail info eventi.alexanderplatz@gmail.com

E‐mail prenotazioni prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

Acquisto biglietti c/o il botteghino della manifestazione

Parco del Celio (Colosseo)

(tratto Viale Parco del Celio e Via Celio Vibenna)

Mercoledì 13 settembre ore 21,30

Pietro Ciancaglini Quintet

“Consecutio”

Pietro Ciancaglini electric &double bass

Pietro Lussu Fender Rhodes & piano

Armando Sciommeri, batteria

Chiara Orlando, voce

Francesco Poeti, chitarra e basso