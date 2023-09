A grande richiesta 4 appuntamenti straordinari con “La fantastica storia del volo… e di alcuni suoi protagonisti” La Compagnia delle Seggiole e l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze presentano 4 appuntamenti straordinari per “LA FANTASTICA STORIA DEL VOLO… e di alcuni suoi protagonisti”, il viaggio Teatrale nell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, scritto da Marcello Lazzerini e diretto da Sabrina Tinalli. Lo spettacolo è stato promosso nell’ambito delle celebrazioni per i 100 anni dell’Areonautica Militare. L’Areonautica Militare compie 100 anni. Per celebrarla, Compagnia delle Seggiole ed Istituto di Scienze Militari Areonautiche di Firenze hanno promosso un Viaggio Teatrale in prima assoluta all’interno della sede dell’Istituto alle Cascine: LA FANTASTICA STORIA DEL VOLO… e di alcuni suoi protagonisti. A GRANDE RICHIESTA dopo lo straordinario successo degli appuntamenti di marzo e di aprile scorsi (qui alcune immagini), siamo lieti di annunciare quattro appuntamenti straordinari per i prossimi 16, 17, 23 e 24 settembre 2023. Per ogni appuntamento sono previsti più viaggi per gruppi di 50 persone. Lo spettacolo è scritto da Marcello Lazzerini e diretto da Sabrina Tinalli, con costumi di Silvia Avigo. Un particolare ringraziamento al Comandante Gen. B.A. Urbano Floreani, per la fiducia accordataci e il Col. Roberto Esposito insieme a tutto il personale per la calorosa accoglienza e la preziosa collaborazione. Info & prenotazioni