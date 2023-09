LE NOTTI BIANCHE CON GIORGIO TRIONE BARTOLI:

Giorgio Trione Bartoli, Mauro Racanati e Barbara Bovoli saranno in scena con lo

spettacolo teatrale Le Notti Bianche, che unisce l’arte del pianoforte di Giorgio

Trione Bartoli alla bellezza e all’intensità della prosa di Dostoevskij. “Le notti

bianche” sarà in scena a Lecce, al Chiostro dei Teatini, all’interno della rassegna

“Lecce in scena”, il giorno 9 Settembre alle ore 21.

“Le Notti Bianche” rappresenta un’esperienza unica in cui il potente linguaggio della

musica classica e la narrazione teatrale riescono a fondersi perfettamente per dar

vita a una proposta innovativa. Sulla scena, sarà possibile assisterà alla magistrale

interpretazione del giovane e talentuoso musicista Giorgio Trione Bartoli. Il

giovanissimo pianista dalle origini pugliesi, già vincitore di numerosi premi

prestigiosi come il Premio Casella e l’International Chopin Piano Competition,

sarà il fulcro di questa emozionante produzione. Considerato come uno dei giovani

talenti più promettenti della musica classica italiana, Giorgio Trione Bartoli ha già

incantato il pubblico internazionale, esibendosi in tutta Italia, all’estero e anche

oltreoceano. Il suo virtuosismo al pianoforte regalerà al pubblico momenti di pura

bellezza, impreziosendo la trama de Le Notti Bianche con la magia della sua

musica.

Gli attori Mauro Recanati e Barbara Bovoli, sotto la guida della regista Alessandra

Pizzi, daranno vita ai personaggi della storia tratta dall’omonimo romanzo di

Dostoevskij. Con il loro talento, trasporteranno il pubblico in un viaggio affascinante

e coinvolgente verso la magica atmosfera di San Pietroburgo. Il racconto narra la

struggente storia di un giovane sognatore che vive in totale solitudine, lontano dalla

realtà e dalla società. La sua vita sembra essere un’allucinazione costante, un mezzo

per sopravvivere a un'esistenza priva di senso, che appare insopportabile così com’è.

Le sue notti bianche sono permeate di speranza e sogni, in cui incontra personaggi

straordinari, ma l’eterna lotta tra la realtà e il mondo dei suoi sogni lo conduce verso

una profonda riflessione sulla vita e sulle sue speranze. Quattro notti e un mattino

per raccontare la storia di un giovane sognatore che incontra nella notte una ragazza

piangente e sola, che sarà per lui l’appiglio verso il concreto mondo diurno. La città

di San Pietroburgo saprà cullare nel suo bianco silenzio questa storia a due voci,

accompagnata dalle note del premiato pianista di fama internazionale.

Le Notti Bianche" è una proposta innovativa, che si inserisce nel format Metti un

libro a teatro, dando nuova vita a un capolavoro della letteratura mondiale

attraverso l’armoniosa unione tra musica e teatro. Un connubio magico, quello tra

concerto e narrazione, che crea un’atmosfera incantata trasportando il pubblico in

un viaggio emozionante attraverso i sentimenti dell’essere umano. San Pietroburgo,

con la sua atmosfera magica e misteriosa, sarà lo sfondo perfetto per questa

straordinaria rappresentazione, che promette di incantare gli spettatori di ogni età.

Vi aspettiamo numerosi a vivere questa straordinaria esperienza teatrale, in cui arte

ed emozioni si fonderanno per creare un'indimenticabile serata di cultura e

spettacolo.

Lo spettacolo è prodotto da ERGO SUM, con il sostegno del MIC (Programma FUS

2022 – 2024), in collaborazione con il Comune di Lecce, per la rassegna Lecce in

scena.

Biglietti in vendita online su www.ciaotickets.com

Info al 3279097113