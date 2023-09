L’ORT al Teatro di Fiesole con il giovane pianista Edoardo Riganti

Fulginei, premio Crescendo 2021

Giovedì 14 settembre il concerto dell’Orchestra della Toscana al nuovo Teatro di

Fiesole, con Edoardo Riganti Fulginei, giovane pianista vincitore nel 2021 del Premio

Crescendo di Agimus Firenze. Musiche di Rossini, Mozart e Schubert. Biglietto € 5,00.

Debutto per l’Orchestra della Toscana al Teatro di Fiesole. Inaugurato circa un anno fa

(novembre 2022), è una struttura all’avanguardia disposta su cinque livelli, una sala espositiva e ampie terrazze che si affacciano sulla valle. Il progetto del Teatro si caratterizza dall’uso di soluzioni acustiche innovative e complesse ideate per rispondere alle esigenze delle diverse anime del mondo dello spettacolo. Inoltre l’intero complesso, pensato in armonia e in continuità con lo spazio esterno e circostante come le pareti in vetro che racchiudono il foyer, è impostato sul concetto di polivalenza funzionale e artistica.

Quale occasione migliore per scoprire e vivere questa sala con il concerto dell’Orchestra della Toscana, guidata dalla spalla Virginia Ceri, giovedì 14 settembre (ore 21:00). Solista

Edoardo Riganti Fulginei, un talento al pianoforte, continuando nella valorizzazione e

scoperta dei musicisti del domani che la Fondazione ORT persegue da sempre.

Classe 2004, il giovane pianista di Assisi inizia il suo percorso musicale a 4 anni e mezzo.

Lo scorso giugno gli è stato conferito il prestigioso “Premio Laura Minuti“ nel corso di un

concerto all’Università per Stranieri di Perugia. Premio che si aggiunge alle oltre 30 vittorie a concorsi pianistici nazionali ed internazionali, tra i quali il Premio in Crescendo 2021

(organizzato da Agimus Firenze). Si è già esibito in Italia ed all’estero, in particolare negli Stati Uniti d’America dove ha potuto esibirsi anche al Canergie Hall di New York. Nel 2025

rappresenterà la città di Spoleto candidata a capitale della cultura, solista ospite dell’Orchestra di Santa Cecilia. Lo ascolteremo con l’ORT interprete del Concerto K.271 di Mozart.

La serata si apre con l’ouverture de La cambiale di matrimonio di Rossini. In chiusura la Quinta Sinfonia di un altrettanto giovane Schubert; opera al vertice del sinfonismo giovanile del compositore per la straordinaria freschezza inventiva, per il felice equilibrio, per la gentile intimità lirica.

Si accede al concerto con un biglietto a 5,00 euro acquistabile alla Biglietteria del Teatro

Verdi, nei punti vendita del Circuito Ticketone; online sul sito Ticketone.it; sul luogo prima

del concerto. Per info tel. 055 0681726 – teatro@orchestradellatoscana.it

Link per scaricare le foto: bit.ly/ORT-Fiesole-foto

giovedì 14 settembre 2023

Fiesole, Teatro di Fiesole ore 21:00

Virginia Ceri violino e concertatore

Edoardo Fulginei Riganti pianoforte – Premio Crescendo 2021

Orchestra della Toscana

ROSSINI La cambiale di matrimonio, ouverture

MOZART Concerto n.9 per pianoforte e orchestra K.271

SCHUBERT Sinfonia n.5 D 485

Biglietto €5,00 + eventuali commissioni di vendita. Acquistabili alla Biglietteria del Teatro Verdi, nei punti vendita del

Circuito Ticketone; online sul sito www.ticketone.it;sul luogo prima del concerto se non esauriti in prevendita. Per info tel. 055 0681726 – teatro@orchestradellatoscana.it