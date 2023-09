Jazz& Image, Stefano Di Battista Quartet in Morricone Stories

Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, presenta, lunedì 11 settembre, Stefano Di Battista Quartet “Morricone Stories”.

Stefano Di Battista sale sul palco di Jazz& Image, per celebrare Ennio Morricone giocando sulle note di alcune colonne sonore del Maestro al quale era legato da un rapporto di profonda amicizia e che ha dato vita a moltissime collaborazioni. La musica di Morricone significa esaltazione di tracce melodiche spesso fortemente emozionali, in una trama di armonie intelligenti, ed è esattamente quello che fa il jazz, e ancora di più quello che fa uno come Stefano.

Di Battista, che con i temi del Maestro gioca come se fossero materia magica, sostanza di quella speciale e misteriosa, zona della musica che ci riempie quasi inspiegabilmente l’anima. Stefano ha voluto includere temi marginali, o meglio film marginali oppure dimenticati come Veruschka e Cosa avete fatto a Solange? Un repertorio ancora tutto da scoprire, per ricordare che al di là delle celebrità, Morricone di film ne ha fatti più di 500. Ricercatezze certo, ma molto preziose, con il godimento puro di ascoltare temi conosciuti che diventano perfetti standard jazz, come Metti una sera a cena, swingante e ironica, oppure Il buono, il brutto e il cattivo che si rivela come un duello di improvvisazioni – col sax che prende la parte di quel breve spunto di note che all’origine fu ispirato dal verso del coyote – prima di sciogliersi nell’emozione purissima del Tema di Deborah , di C’era una volta in America che è una delle più belle invenzioni di Morricone, alla quale teneva moltissimo perché esprimeva molto bene il suo ideale di melodia, scritta con un esiguo numero di note e con il massimo risultato.

Per non dire della delicata rilettura di The mission, con un elegante passaggio dall’oboe originale al sax soprano. Con una carriera parallela tra l’Italia e la Francia, Stefano Di Battista ha collaborato con grandi nomi del panorama nazionale e internazionale, tra cui Michel Petrucciani, Elvin Jones, Jacky Terrasson, Jimmy Cobb, Richard Bona e tanti altri.

Inizio concerti ore 21,30

ASSOCIAZIONE CULTURALE SOUND IMAGE

presenta

JAZZ & IMAGE

Parco del Celio (Colosseo)

(tratto Viale Parco del Celio e Via Celio Vibenna)

Lunedì 11 settembre ore 21,30

STEFANO DI BATTISTA QUARTET

“Morricone Stories”

Stefano Di Battista, sax

Frederic Nardin, pianoforte

Daniele Sorrentino, contrabbasso

Luigi Del Prete. Batteria

Ospite:

Matteo Cutello, tromba