Luci della Città – Bologna

28 settembre 2023 Piazza San Francesco, Bologna Inizia domani, giovedì 28 settembre, la rassegna culturale “Luci della Città | Spazio alla cultura con Enel Energia”, giunta alla terza edizione. Dal 28 settembre al 1° ottobre 2023, “Luci della Città” trasformerà Piazza San Francesco in un palcoscenico vivente, ospitando una variegata selezione di artisti e compagnie di spicco a livello nazionale. Attraverso un’eterogenea composizione di linguaggi artistici, la rassegna vuole accogliere un pubblico di tutte le età, offrendo quattro giornate completamente gratuite e senza necessità di prenotazione. Il primo appuntamento è giovedì 28 settembre alle ore 17.00 con “Chapitombolo”, laboratorio di giocoleria ed equilibrismo a cura di ArteMakia, che permetterà ad adulti e piccini di provare le diverse discipline del circo-teatro. Gli artisti della Chapitombolo Academy accoglieranno e seguiranno i partecipanti dando vita ad un pomeriggio all’insegna del divertimento e dell’attività fisica. Si prosegue alle ore 19.00 con lo spettacolo di circo contemporaneo “Soul of Nature”, anch’esso della Compagnia ArteMakia. Una vera e propria favola acrobatica che l’autore e regista Milo Scotton dedica alle generazioni future. Nell’intreccio il pubblico seguirà le avventure di Mooz, un’intraprendente esploratrice alla ricerca di un arcaico e prezioso tesoro. Saranno i “Custodi delle Foreste Antiche” ad accompagnarla in un viaggio intriso di temi significativi e attuali, come l’impatto umano in Natura, il rapporto uomo-fauna selvatica e le occasioni mancate nella lotta contro i primordi dei mutamenti climatici. Mooz rappresenta l’umanità intera, con la sua voglia di conoscere ed esplorare, ma anche capace di rovinare e deturpare per disattenzione. Lo spettacolo sarà il suo viaggio di formazione, per una crescita interiore che condurrà grazie all’incontro con spiriti ancestrali capaci di assumere qualsiasi forma vivente. Da essi trarrà insegnamenti di ogni genere mentre alle sue calcagna un mostro/nemesi crescerà grazie ai suoi errori e alle sue disattenzioni. L’abbandono di rifiuti in natura, la cattura di animali, la distruzione del bello per l’egoismo umano del possesso sono solo alcune delle tematiche affrontate attraverso lo sviluppo di una storia alla portata di tutti, tra meraviglia ed acrobazie, virtuosismi e poesia.