Associazione Culturale Teatro Trastevere

presenta

13-14-15 Ottobre 2023

La Favola nera del boia in tutù

Produzione: Collettivo Lubitsch

Regia di Simone Fraschetti

Drammaturgia di Adriano Marenco

Con

Boia in tutù/Evoh: Rossella Vicino

Natalia Topova/Adamah: Nathalie Bernardi

Dio/Mefisto: Francesco Balbusso

Scenografie e costumi di Francesco Balbusso

Foto di Pamela Adinolfi

Tecnico: Andrea Lanzafame

In scena il Boia e l’Attore. Due universi lontani con uno stesso marchio sociale. A manovrare i fili di queste marionette c’è il Demiurgo, un Dio/Mefisto ambiguo, un regista lunatico, che crea i primi attori sulla terra. Tre guitti che parlano in rima e agiscono in coro. Boia è una ragazza che lavora come carnefice ma sogna il palco! Un giorno sotto la sua lama capita Natalia Topova, un’artista di strada che la convince a scappare: ne farà una diva! Finiranno a fare giocoleria vegana. Ma Boia sogna ancora di uccidere. Una favola nera che unisce il pianto e il riso, la morte e la vita.

LO SPETTACOLO

Il nostro desiderio è raccontare una storia controversa ma piena di magia, ironica, persino divertente e tragica. Boia è la regina del patibolo, Natalia Topova la regina del teatro di strada, entrambe hanno una storia disperata alle spalle. E su queste anime che si arrabattano tra il sogno dell’arte (Boia) e la concretezza dell’arte (Topova) Dio in persona, coadiuvato da Mefisto, tesse una trama di inevitabili fallimenti, cadute e morte. Questi elementi sono affrontati col sorriso sulle labbra facendo uso della rima.

La tragedia dei reietti in un continuo scambio tra favola e morte, tra arte e impossibilità della stessa, fino a quando la favola combacia con il suo finale ineluttabile. Sopra Boia e Topova agiscono le forze del destino.

I loro sogni di cartapesta non possono avere la meglio sui burattinai dietro la cartapesta. Figurine agitate dal soffio di vita e morte che spira dalla commedia dell’arte. Figurine che vorrebbero salvarsi dal loro ruolo. Ma non ne sono capaci.

Teatro Trastevere Il Posto delle Idee

Consigliata Prenotazione

Feriali ore 21, festivi ore 17,30

Intero 13, Ridotto 10 (prevista tessera associativa)