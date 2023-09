Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Incontri con Mozart

A settembre la terza edizione di Incontri con la Musica: nel giardino del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia cinque serate dedicate a Mozart tra storia, arte e musica, che trasformano l’esperienza al Museo in un momento trasversale alle arti grazie ad alcuni dei più brillanti e stimati artisti internazionali

I concerti saranno introdotti da “C’era una volta Mozart”: Francesco Antonioni dialoga con personalità del mondo della letteratura: Mauro Covacich, Eugenia Romanelli, Silvia Bencivelli, Arnaldo Colasanti e Sandro Capelletto

Nel cortile rinascimentale di Villa Giulia, residenza suburbana di Papa Giulio III, architettata alla metà del ‘500 da Vasari, Vignola, Ammannati e Michelangelo, oggi sede del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e custode della più importante raccolta etrusca al mondo, il fortunato pubblico potrà assistere a cinque concerti preziosi quanto il luogo che li ospita.

Alcuni dei migliori artisti del panorama internazionale indagheranno il mondo di Mozart, le sue radici, ma anche gli intrecci che lo legano a pagine musicali di epoche lontane, come il quintetto di Carl Maria von Weber in programma l’8 settembre o il quartetto della novantunenne compositrice russa Sofia Gubaidulina che sarà sul palco il 7 settembre.

Tra i protagonisti spiccano non solo assolute eccellenze italiane, come il violoncellista Enrico Bronzi che aprirà la rassegna il 5 settembre sul podio dell’Orchestra da Camera di Perugia nel doppio ruolo di solista e direttore, oppure il violinista star del barocco Giuliano Carmignola in duo con l’eccellenza del fortepiano di Florent Albrecht, tra i massimi virtuosi europei dello strumento e grande conoscitore del repertorio mozartiano, o ancora il violoncellista Gabriele Geminiani, ma anche grandi nomi internazionali.

Fra questi ultimi, da sottolineare la presenza del quartetto spagnolo Casals, da quasi 25 anni considerato uno dei migliori ensemble al mondo, che arriverà a Villa Giulia dopo aver calcato ininterrottamente alcuni dei palchi più prestigiosi del globo, come Covent Garden, Concertgebouw, Musikverein di Vienna, Philharmonie di Berlino solo per citarne alcuni, e che aprirà il concerto del 7 settembre con quello che è ritenuto da sempre il loro ambito di maggiore virtuosismo e magia interpretativa, l’Arte della Fuga di Bach: un appuntamento dunque imperdibile per godere di uno dei vertici assoluti dell’arte musicale in un luogo ideale per bellezza estetica e resa acustica.

Da notare anche la presenza sul palco di Villa Giulia nel concerto di chiusura del 9 settembre della giovane violinista moldava Alexandra Conunova, oggi solista tra le più richieste, che si dedicherà ad un impaginato tutto Mozart con l’ensemble italiano Metaphora. Mentre l’8 vedrà protagonista un quintetto “all stars” che raccoglie prime parti e solisti dall’Orchestra della Scala, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, i Solisti Aquilani, Maggio Musicale Fiorentino.

Dopo il successo di pubblico e critica dei concerti dell’edizione 2022 dedicata a Schubert, si consolida sempre di più questo intenso appuntamento romano che mira alla valorizzazione culturale degli spazi del Museo, proponendo una fruizione delicata e in armonia con l’anima della villa e la sua destinazione. Con questo progetto, il collettivo Promu, fondato da Alessandro Muller, Enrico Loprevite e Luca Pacetti, rafforza la sua centralità artistica nella città di Roma e nel panorama dell’offerta musicale di qualità che trova espressione nel Festival sull’Appia Antica a giugno e negli appuntamenti musicali di settembre a Villa Giulia.

Concerto incluso nel biglietto del Museo. Ingresso 5 euro (4 euro + 1 euro di contributo per l’alluvione in Emilia Romagna)

Prenotazione obbligatoria su: Negozio – Promu

infoline: 3664143217

Il festival Incontri con la Musica è realizzato grazie al bando della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura “Sostegno per la valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo da svolgersi nei musei, parchi archeologici di rilevante interesse nazionale”, e con il sostegno di Banca del Fucino.

“Siamo felici di rinnovare, per il terzo anno consecutivo, la nostra collaborazione con il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e, in particolare, con il suo lungimirante Direttore Valentino Nizzo. Nel nostro ambizioso percorso monografico non poteva mancare uno dei compositori più famosi ed eseguiti nella Storia della Musica: Wolfang Amadeus Mozart – la dichiarazione di Promu – Quest’anno abbiamo voluto dare un respiro più internazionale alla programmazione artistica degli “Incontri con la Musica”, ospitando formazioni del calibro del Cuarteto Casals e grandi solisti, come la violinista Alexandra Conunova.

La sfida di Promu si conferma e consolida: salvaguardare e promuovere la bellezza, offrendo al pubblico un’esperienza nuova, alla scoperta dei gioielli nascosti del patrimonio culturale della città di Roma.”

“Villa Giulia è da sempre luogo di benessere per il corpo e lo spirito. Papa Giulio III, a cui si deve la sua costruzione, l’aveva eletta a sua residenza di piacere, aprendo le porte a tutte le forme di arte e di intelletto nello spirito più alto del Rinascimento – il commento del Direttore del Museo Valentino Nizzo – Uno scrigno della tradizione classica e della modernità e un luogo di incontro fra i maggiori artisti dell’epoca. Dopo un lungo periodo di declino nel quale ha continuato comunque ad essere ammirata come ottava meraviglia al mondo, Villa Giulia è tornata a risplendere alla fine dell’Ottocento grazie a Felice Barnabei che la trasformò nel 1889 in uno dei più importanti musei della Capitale.

Col medesimo spirito continuiamo a promuovere e valorizzare Villa Giulia e il suo potente ruolo di collettore delle arti anche attraverso la musica e questi straordinari appuntamenti realizzati con grande passione e competenza da PROMU ci offriranno una opportunità ulteriore per riempire di senso luoghi che fin dalle loro origini sono stati pensati per dare ospitalità a tutte le Muse e a quanti non possono fare a meno di esserne incantati”.

Incontri con Mozart – 2023

Tutti i concerti saranno presentati e introdotti dalle guide all’ascolto del compositore e divulgatore Francesco Antonioni

5 settembre, ore 20.15

Orchestra da Camera di Perugia

Direttore e Solista Enrico Bronzi

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia n. 10 in Sol maggiore, K 74

Franz Joseph Haydn

Concerto per Violoncello e Orchestra n.2 in Re Maggiore, Hob. XVIII:11

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia n. 33 in Si bemolle maggiore, Kv 319

introduzione all’ascolto di Francesco Antonioni in dialogo con lo scrittore Mauro Covacich

****

6 settembre, ore 20.15

Giuliano Carmignola, violino

Florent Albrecht, fortepiano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata per Violino e Pianoforte n. 18 in Sol maggiore, K301

Sonata per Violino e Pianoforte n. 28 in Mi bemolle maggiore, K 380

Sonata per Violino e Pianoforte n. 34 in La maggiore, K 526

introduzione all’ascolto di Francesco Antonioni in dialogo con la scrittrice Eugenia Romanelli

****

7 settembre, ore 20.15

Cuarteto Casals

Johann Sebastian Bach

Arte della Fuga (estratto), BWV 1080

Sofia Asgatovna Gubaidulina

“Reflections on the Theme B-A-C-H” per Quartetto d’archi

Wolfgang Amadeus Mozart

5 Fughe da “Il Clavicembalo ben Temperato” di J.S.Bach arrangiato per quartetto d’archi da W.A. Mozart, K 405

Wolfgang Amadeus Mozart

Quartetto per Archi n. 14 in Sol maggiore, K 387

introduzione all’ascolto di Francesco Antonioni in dialogo con la giornalista scientifica

Silvia Bencivelli

****

8 settembre, ore 20.15

Fabrizio Meloni, clarinetto

Daniele Orlando, I violino

Mirei Yamada, II violino

Jörge Winkler, viola

Gabriele Geminiani, violoncello

Wolfgang Amadeus Mozart

Quintetto per Clarinetto, 2 Violini, Viola e Violoncello in La maggiore, K. 581 “Stadler”

Carl Maria von Weber

Quintetto per Clarinetto, 2 Violini, Viola e Violoncello, in Si bemolle maggiore, op.34

introduzione all’ascolto di Francesco Antonioni in dialogo con il critico letterario Arnaldo Colasanti

****

9 settembre, ore 20.15

Alexandra Conunova violino solista

Metaphora Ensemble

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto per Violino e Orchestra n. 5 “Türkish” in La maggiore, K 219

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia n. 29 in La maggiore, K 201

introduzione all’ascolto di Francesco Antonioni in dialogo con Sandro Cappelletto