Nuovo appuntamento per “Ville e Giardini incantati”

Protagonista la Villa medicea de La Petraia e la musica di Mozart

Appendice settembrina della manifestazione che porta la grande musica nelle Ville

medicee della Toscana, patrimonio Unesco dell’umanità. Venerdì 8 settembre (inizio

ore 21.00) con Giacomo Bianchi concertatore e Michelle Candotti solista al pianoforte

I concerti dell’ORT nelle Ville medicee tornano a settembre con nuovi programmi e anche

nuove Ville.

Venerdì 8 settembre (ore 21.00) alla Petraia ci sarà la nuova spalla dell’ORT Giacomo

Bianchi che, concertatore al violino, guiderà l’orchestra. Con lui troveremo ospite la livornese Michelle Candotti 27 anni, vincitrice del Premio Crescendo nel 2020. Si esibirà per il pubblico dell’ORT nel Concerto per pianoforte e orchestra K.415 di Mozart. Completa il programma la Sinfonia n.29 K.201 sempre di Mozart.

Con questo concerto continua la valorizzazione dei giovani talenti, nel rispetto di quella che è per la Fondazione ORT la ricerca e la scoperta dei musicisti del domani. Tenendo fede alla

collaborazione con Agimus anche quest’anno i vincitori del Premio Crescendo si esibiranno

come solisti con l’Orchestra della Toscana. Il concerto ha una durata di 60 minuti circa, e non è previsto intervallo. L’accesso è a pagamento: biglietto a posto unico €12,00 (per i soci Unicoop Firenze €10,00) più eventuali commissioni a seconda del canale di acquisto. I biglietti sono acquistabili online su www.ticketone.it e nei punti vendita del Circuito Ticketone. È attiva la vendita anche alla Biglietteria del Teatro Verdi.

Nella Villa La Petraia è disponibile un servizio Buffet a pagamento €15,00 su prenotazione a

partire dalle ore 19:30. Per prenotazioni chiamare i numeri cell. 3299238056 –3494747509.

La rassegna Ville e Giardini incantati proseguirà in altre tre Ville fiorentine (Careggi,

Poggio Imperiale e Castello) per un totale di cinque appuntamenti con i Gruppi da Camera

e tutta l’Orchestra. Questi concerti sono già tutti esauriti.

L’iniziativa è in collaborazione con Regione Toscana, Direzione regionale musei della Toscana del Mic e Educandato Statale SS.Annunziata. L’iniziativa è sponsorizzata da Unicoop Firenze e sostenuta da Fondazione CR Firenze.

Ville e Giardini incantati / 7a edizione

SETTEMBRE 2023

venerdì 8 settembre | Villa medicea La Petraia, Firenze ore 21:00 (sala interna)

GIACOMO BIANCHI violino e concertatore

MICHELLE CANDOTTI pianoforte Premio Crescendo 2020

Orchestra della Toscana

MOZART Concerto n.13 per pianoforte e orchestra K.415

MOZART Sinfonia n.29 K.201

