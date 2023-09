Nell’ambito del Festival Immersioni 2023

Venerdì 8 settembre, Teatro Grassi

#ITALIANSTORIES

24 nuove voci raccontano l’Italia

Un’iniziativa per promuovere

la nuova drammaturgia italiana nel mondo

Un progetto

del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

e del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

Curatela artistica di lacasadargilla

Illustrazioni di Francesca Mariani

Ideato come un dispositivo a tasselli, a cura di lacasadargilla,

#ITALIANSTORIES è un puzzle ludico ed emotivo che, attraverso parole e

immagini, ricostruisce l’Italia, raccontando i luoghi, i paesaggi, le persone, ma

anche gli incontri e le memorie di un Paese che, seppur notissimo

nell’immaginario collettivo, nelle sue tante e improvvise bellezze è capace di

mostrarsi ancora, in qualche modo, tutto da scoprire.

#ITALIANSTORIES è una sorta di grande affresco “in movimento”, che verrà

presentato al pubblico venerdì 8 settembre, alle ore 17.30, nel Chiostro Nina

Vinchi, con la partecipazione di Filippo La Rosa, Direttore Promozione

Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,

Claudio Longhi, Direttore del Piccolo e il collettivo lacasadargilla.

A seguire, una maratona-live che raccoglie in un’unica serata, al Teatro Grassi,

a partire dalle 19.30, tutte le cartoline di questa mappa affettiva e insieme

immaginifica del nostro paese.

Come cartoline raccolte e messe l’una accanto all’altra di ritorno da un viaggio, le tessere di

#ITALIANSTORIES vanno a comporre una panoramica soggettiva e al tempo stesso plurale, grazie ai 24 testi (tutti, o quasi, monologhi della durata di circa 5 minuti) scritti da una nuova generazione di drammaturghe e drammaturghi.

Si tratta di 24 giovani autrici e autori (under 35 al 1° gennaio 2021), selezionati tra i “finalisti”, i “segnalati” e i “vincitori” delle ultime edizioni di due premi prestigiosi dedicati alla scrittura per la scena – il Premio Hystrio Scritture di Scena e il Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli” –, a cui è stato chiesto di individuare un luogo o un paesaggio di una regione italiana e, a partire da una storia, un ricordo, un’affezione personale che ne tracciasse i contorni antropologici, storici e culturali, di raccontarlo con il proprio, peculiarissimo, stile narrativo.

I 24 autori:

Maria Teresa Berardelli, Ian Bertolini, Francesco Bianchi, Greta Cappelletti, Rosalinda Conti,

Christian di Furia, Margarita Egorova, Riccardo Favaro, Tommaso Fermariello, Stefano Fortin, Valentina Gamna, Niccolò Matcovich, Marco Morana, Tatjana Motta, Valeria Patota, Pier Lorenzo Pisano, Fabio Pisano, Tobia Rossi, Martina Ruggeri / Industria Indipendente, Michele Ruol, Fabrizio Sinisi, Pablo Solari, Luca Tazzari, Francesco Toscani

#ITALIANSTORIES è frutto di un un’orchestrazione tra suggestioni ed elementi artistici diversi che, messi in dialogo tra loro, gemmano sguardi inediti sul territorio e concorrono a costruire un grande affresco “in movimento”, mappa affettiva e insieme immaginifica del nostro paese.

Questo affresco, affidato alle voci di giovani interpreti di talento, con il delicato compito di

restituire non solo i contenuti, ma anche gli andamenti, le particolarità linguistiche e le

caratteristiche drammaturgiche di ogni testo e di ogni luogo, ha due differenti esiti e canali di fruizione: virtuale su piccoloteatro.org, con le voci narranti di Alfonso de Vreese, Lorenzo

Frediani, Leda Kreider, Petra Valentini, e fisico nella maratona live che avrà luogo al Teatro

Grassi, venerdì 8 settembre, a partire dalle 19.30. In questo caso, le voci dal vivo saranno quelle di Alfonso de Vreese, Leda Kreider, Fortunato Leccese, Anna Mallamaci.

La serata sarà anticipata da una presentazione al pubblico, sempre venerdì 8 settembre, alle ore 17.30, al Chiostro Nina Vinchi nella quale interverranno Filippo La Rosa, Direttore Promozione Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Claudio Longhi, Direttore del Piccolo Teatro di Milano e il collettivo lacasadargilla.

Le 24 cartoline di #ITALIANSTORIES LIVE

Piemonte

In un paesino tra le colline del Piemonte, le statuine di un presepe centenario raffigurano gli abitanti del villaggio che alle soglie del Novecento quel presepe lo costruirono, con legno, terra cruda, devozione e buona volontà. Oggi prendersi cura di quelle cianfrusaglie fragili e polverose è più una seccatura che altro, ma a due giovani uomini in un negozio di restauri il ricordo di quel presepe provoca una vertigine magica tra passato, presente e futuro. di Tobia Rossi, voci Alfonso De Vreese e Fortunato Leccese

Valle d’Aosta

La montagna non si può ignorare, richiede attenzione, cura, presenza. È la regina del qui e ora. Un passo dopo l’altro, in salita, al ritmo del respiro, cascano gli orpelli delle opache vite cittadine e ci si risveglia. Un sasso che fa inciampare, l’incontro con uno stambecco, un tuono in lontananza. Siamo vivi e possiamo scegliere se arrivare fino alla cima, tornare indietro, oppure fermarci e stare. di Valentina Gamna, voce Leda Kreider

Lombardia

La Lombardia è ricca di posti splendidi: borghi medievali o rinascimentali, laghi arroccati tra le Prealpi, viali milanesi solcati dai tram, l’Adda e il Po che attraversano i campi. Io però sono sempre stato attratto da forme di bellezza più discrete e nascoste; così ho scelto di parlare di una villa in un parco, alla periferia di Milano; un luogo intimo e avvolgente, segreto, dove lasciarsi scivolare tra i pensieri, le ombre, i ricordi.

di Francesco Toscani, voce Alfonso De Vreese

Trentino-Alto Adige

La pratica della passeggiata, tanto tra i monti quanto per le valli, accoglie paesaggio e mistero, vette e abissi, veglia e sogno.

di Riccardo Favaro, voce Anna Mallamaci

Veneto

Gli spazi non sono solo estensioni fisiche ma anche relazioni vive trasformate in ricordi. È così che un luogo, Padova, si confonde con una persona, un incontro per me fondamentale: Adone Brandalise, professore di Teoria della letteratura. Padova diventa la sua voce e la sua voce coincide con la nebbia, l’Università ottocentenaria, il giardino di Palazzo Maldura. Io stesso divento un luogo in questo spazio: le mille schegge dell’affresco di Mantegna nella Cappella Ovetari, distrutto da un bombardamento nel 1944. Padova, io e la voce di Adone ci ritroviamo così a essere un’immagine, la stessa fantasmatica urbs picta.

di Stefano Fortin, voce Leda Kreider

Friuli-Venezia Giulia

Del Friuli ricordavo un odore persistente: quello della grappa. Sono dovuta tornare a Castions di Zoppola per provare a capirlo… ma ho sbagliato mese. Mi è rimasta solo la memoria, quella di un paese che cambia letteralmente atmosfera. Un paese che si reinventa l’aria.

di Greta Cappelletti, voce Anna Mallamaci

Veneto

Venezia, città d’acqua. città unica, città magica. Ma cosa succede quando cala la notte e la città si svuota? La risposta è in questo viaggio onirico alla scoperta di una Venezia deserta, e più che mai viva.

di Michele Ruol, voce Leda Kreider

Liguria

Uno sguardo da fuori per capire quello che c’è dentro. Un viaggio in barca in bilico tra un passato che s’è perso e un futuro che tenta di reinventarsi. Per capire la Liguria, soprattutto se ci sei nato, devi avere la forza di andartene fuori, lontano, per mare: soltanto al ritorno potrai accorgerti che di quegli odori, di quei colori, di quei mestieri, di quelle storie antiche non puoi più farne a meno.

di Ian Bertolini, voce Alfonso De Vreese

Romagna

La Romagna è una terra di poeti e di artisti, di luci abbaglianti che proiettano ombre profondissime, tutto in Romagna dà vita a un immaginario fervido e instancabile. Un cinema, il Cinema Settebello di Rimini, diventa il luogo simbolo di questa terra che d’estate si popola di turisti e d’inverno si fa silenziosa e riflessiva, avvolta in quella stessa nebbia in cui ci perdiamo in Amarcord di Fellini. Il cinema, contenitore di mondi, la Romagna, generatrice di storie, racconti, immagini. di Tatjana Motta, voce Leda Kreider

Emilia

Un luogo multiplo, che è Storia, monumento, architettura, soprattutto teatro. Una città plurale, Parma, in cui epoche e dominazioni si sono stratificate. Un uomo, straniero a tutto questo e quindi non immune alla meraviglia, che si ritrova a passare una notte chiuso in questo luogo. Parlando con i fantasmi e con i possibili futuri di un luogo che incarna l’anima complessa di Parma, dell’Emilia, d’Italia.

di Francesco Bianchi, voce Alfonso De Vreese

Toscana

Chi ha vissuto una città tradizionalmente turistica come Firenze, conosce anche quella necessità biologica di ricostruirsi itinerari propri – cercarsi, nella città da tutti ammirata e percorsa, una città altra, rovesciata, non alternativa alla principale ma che la faccia da contrappeso – una Firenze personale, privata: una Firenze-ombra. Questo testo vuole essere una rapida incursione, un breve piano-sequenza, in questa controcittà.

di Fabrizio Sinisi, voce Alfonso De Vreese e Fortunato Leccese

Umbria

Nei pressi di un minuscolo e quasi disabitato borgo fluviale vicino Narni, il blu intenso del fiume Nera attraversa una distesa di folti boschi verdi. Credo di credere in un qualche potere curativo del colore verde, così come in un qualche potere curativo della malinconia, che è blu, ma anche verde. di Rosalinda Conti, voce Anna Mallamaci

Marche

“Orti Giuli” è il nome di un parco pubblico vicino al centro storico di Pesaro. Questo si sviluppa sopra una collina caratterizzata da una suggestiva terrazza da cui si può godere di una visione panoramica sulla cittadina: il porto, il fiume, il colle San Bartolo. D’estate il posto è frequentato in occasione di concerti e feste, d’inverno invece da chi vuol essere dimenticato. di Pablo Solari, voci Alfonso De Vreese, Fortunato Leccese e Anna Mallamaci

Marche C’è il mare, la collina, la montagna, gli animali e gente stramba e tranquilla perché è un po’ sempre carnevale. Il che è un bene.

di Luca Tazzari, voce Fortunato Leccese

Lazio

L’olfatto è il senso della memoria, e per suo tramite si compie il ritorno a casa. Nell’inseguimento del piccolo piacere di un cornetto di notte, l’io ripercorre i propri passi, e, camminando in equilibrio tra sogno e ricordo, si riscopre nella città.

di Valeria Patota, voce Anna Mallamaci

OMISSIS tralasciate/omesse le altre cose. Omissis è il mio viaggio notturno, estatico e segreto tra le rovine viventi della vecchia città – Roma. Uscire di notte, senza aprire la porta, senza che nessuno possa accorgersene. Incontrare esseri umani e non umani; tra una notte e l’altra qualcosa è andato perso, altro rimasto segreto.

di Martina Ruggeri, voce Leda Kreider

Abruzzo

La seggiovia è una sedia magica che ci porta avanti, verso un bianco sconosciuto e lontano, che ci fa scoprire noi stessi e ci fa crescere. Ma ci porta anche indietro, a un tempo in cui eravamo più piccoli, c’era ancora tutto da inventare, stringevamo i pugni e guardavamo il mondo srotolarsi davanti a noi e comparire tra la nebbia.

di Pier Lorenzo Pisano, voce Fortunato Leccese

Campania

Racconto di una grande città e di tre piccoli gradini, in un angolo dove pare impossibile arrivare soltanto prima di esserci giunti, racconto dell’intimo e dell’istante del mare, del mare sempre timido e solenne. di Fabio Pisano, voce Anna Mallamaci

Molise

“Il pantano” è la storia di una terra viva e antica. Una terra di boschi, torrenti, animali e uomini. È una storia di famiglia che si unisce alle voci di tutti gli altri esseri che hanno attraversato quello spazio, un ringraziamento a un luogo in cui la natura è ancora legata alle vicende umane. di Tommaso Fermariello, voce Fortunato Leccese

Basilicata

Gli occhi umidi di un uomo che guarda il mare di Napoli. E subito il ricordo vola alla Basilicata, a Montescaglioso: gli sconfinati campi di grano e di pannocchie; le corse dei bimbi in bicicletta; la raccolta delle more e la muta dei serpenti. Nel rovente sole d’agosto, nella nostalgia di una piccola comunità. di Niccolò Matcovich, voce Alfonso De Vreese

Puglia

Sono belle le cose che cambiano. Sono belle pure le cose che non cambiano mai. Le vite si

compiono convulsamente alla velocità del loro destino; i luoghi invece rimangono fermi per

centinaia di anni: incantati, per centinaia e migliaia di anni. La Puglia è un’eredità di pietre carsiche e rocce calcaree, di campi selvaggi e sentieri sterrati.

E ancora di futuri limpidi, visti dall’alto.

di Christian Di Furia, voce Fortunato Leccese

Calabria

Una passeggiata immaginaria tra i vicoli, le piazze, i palazzi di una città. Un’incursione, altrettanto immaginaria, in uno storico caffè di quella città, con i suoi profumi e i suoi sapori, tipici della tradizione calabrese. Quei sapori che restano immutati, nonostante il tempo e nonostante tutte le possibili evoluzioni. di Maria Teresa Berardelli, voce Anna Mallamaci

Sicilia

Questa è la Sicilia che sbiadisce i confini e le certezze, l’isola meno sola fra tutte. La terra di tutti e di tutti i tempi, dove il tempo è un flusso triangolare, dove approdano gli amori sincretici. Sono le colline modellate dai venti mutevoli, i vulcani che eruttano memoria, i mari, promesse di orizzonti e di ritorni. di Marco Morana, voce Alfonso De Vreese

Sardegna

Il mio sguardo sulla Sardegna vuole essere l’Ekphrasis di una fotografia inventata,

immaginariamente attribuita a Cartier-Bresson, un invito a superare la superficie della cartolina per calarsi nel cuore del mito, di cui la Sardegna è ricca.

di Margarita Egorova, voce Leda Kreider

Le autrici e gli autori

Maria Teresa Berardelli

Diplomata nel 2008 all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico,

vince nel 2009 il Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli” con Sterili, messo in scena

da Fabrizio Arcuri e poi da Camilla Brison. Nel 2010 vince il Bando Inedito

con Altrove e il Premio Fersen con Studio per un teatro clinico, messo in scena da

Lydia Biondi. Nel 2015 vince la menzione al Premio Hystrio Scritture di Scena con 10

mg, andato poi in scena con la regia di Elisabetta Mazullo (Teatro Stabile di Torino).

Per la regia di Andrea Baracco firma l’adattamento teatrale di Uno, nessuno e

centomila (Khora Teatro), Il racconto d’inverno (Teatro Stabile dell’Umbria), Itaca per

sempre (Trento Spettacoli), Le affinità elettive (Teatro Stabile dell’Umbria)

e Coriolano (Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico). Ha fatto parte

dei progetti Abbecedario per il mondo nuovo (Piccolo Teatro di Milano)

e Playstorm (Teatro Stabile di Torino). I suoi lavori sono stati editi da Editoria

& Spettacolo.

Ian Bertolini

Nato a Genova nel 1996, vive in

provincia di Alessandria. È laureato in lettere presso l’Università di

Genova con una tesi in Letteratura Teatrale Italiana. Nel 2018 è

segnalato al Premio Hystrio con Toilette. È finalista al Premio Hystrio

Scritture di Scena 2019 con il testo Mitomaniaco. È ancora finalista a

Venezia con uno studio su Toilette al bando Registi Under 30 di

Biennale College Teatro 2019 diretta da Antonio Latella. È assistente

alla regia per Hamlet, regia di Antonio Latella. Si è perfezionato con

Gabriele Vacis e Roberto Tarasco. È allievo di Lucia Calamaro nella

seconda edizione della scuola Scritture.

Francesco Bianchi

Nato a Colleferro (RM) nel 1989, è drammaturgo, regista, traduttore e formatore. Si

laurea all’Università La Sapienza di Roma e all’Università IUAV di Venezia, dove è

anche assistente alla didattica (2015/2017). Dal 2012 collabora con Fondazione Teatro

Due di Parma in veste di dramaturg, assistente alla direzione artistica e assistente alla

regia al fianco di Valerio Binasco, Massimiliano Farau, Gigi Dall’Aglio, Bruno De

Franceschi, Elisabetta Pozzi, Csaba Antal. Dal 2018 è il Regista Assistente per l’Italia di

Declan Donnellan al Piccolo e nella compagnia Cheek by Jowl. Scrive e traduce testi

teatrali già dai primi anni della sua esperienza teatrale, affiancando alla scrittura la

ricerca drammaturgica e lo studio del teatro in tutte le sue forme. Ottiene la

segnalazione al Premio Hystrio Scritture di Scena 2016 con il testo Europa, nonché la

menzione al premio Extrême Contemporain 2021 con il testo Per lei, nel giorno del suo

compleanno. Dal 2019 è autore e regista del progetto L’Arcipelago dei Suoni, co-

produzione di Fondazione Teatro Due e La Toscanini.

Greta Cappelletti

Nasce a Melegnano (MI) nel 1986. Si diploma come Autrice alla Civica Scuola di

Teatro Paolo Grassi nel 2014 e l’anno successivo è finalista alla 53^ edizione del

Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli” con il testo Camera oscura. Nel 2015

nasce il sodalizio artistico con il regista e autore Liv Ferracchiati, con cui fonda la

compagnia teatrale The Baby Walk (Premio Scenario 2017). È finalista al Premio

Network Nuova Drammaturgia con Persi, messo in scena al Theatre 503 di Londra

all’interno del Festival Italy Uncovered. Nel 2018 il suo testo No Land Lady è alla

Biennale Teatro, per la regia di Camilla Brison, nella sezione Registi Under30 e debutta al Romaeuropa Festival nel

2020. Il suo primo amore resta la scrittura comica e lavora affiancando diversi artisti tra cui Fabio Paroni, Valentina

Cardinali, Trejolie. I suoi lavori sono stati editi da Editoria & Spettacolo e da Cue Press.

Rosalinda Conti

Ha conseguito il master in Drammaturgia e Sceneggiatura presso l’Accademia

Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Studia tra gli altri con Dacia Maraini,

Fausto Paravidino, Lucia Calamaro. Due suoi lavori (Quando vai via e Le cose che

abbiamo perso nel fuoco) sono stati pubblicati in due antologie per la casa editrice

Editoria & Spettacolo. Nel 2013 vince una menzione speciale per il Migliore Monologo

all’Offanengo Film Festival, con Non dimenticar le mie parole di Riccardo Rabacchi.

Nel 2015 il testo The Yellow Brick Road viene segnalato al Premio Fersen. Nel 2017

inizia una collaborazione con la Compagnia Habitas come dramaturg, per lo

spettacolo Surgèlami. Nel 2018 collabora alla scrittura Io e Lei, mockumentary andati

in onda su Sky Arte. Nel 2019 il testo Tom è segnalato al Premio Hystrio Scritture di

Scena. Da dicembre 2020 collabora con Illoco Teatro come dramaturg per il progetto Catch Me. Nel 2021 entra a far

parte della rosa degli autori per il progetto Abbecedario per il mondo nuovo, a cura del Piccolo. Nello stesso anno

ottiene la menzione “Fabulamundi – Beyond Borders?” al Premio Hystrio Scritture di Scena con il testo Uccellini, che

nel 2022 entra a far parte della rassegna di drammaturgia FUTUROpresente curata da Rai Radio3, prodotto dal Piccolo

e diretto da Lisa Ferlazzo Natoli.

Christian Di Furia

Nato a Foggia nel 1990, scrive per il teatro. Il suo testo Un pallido puntino azzurro è

finalista al Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli” 2017 e pubblicato nella collana

Teatro della casa editrice Nowhere Books. Nel 2021 è tra i ventisei autori scelti dal

Piccolo per i progetto Abbecedario per il mondo nuovo. Nello stesso anno vince il

Premio Hystrio Scritture di Scena con Amore Storto e la menzione speciale Franco

Quadri al Premio Riccione per il Teatro con il testo Flusso. Nel 2022 è tra gli autori

scelti per FUTUROpresente, rassegna teatrale radiofonica organizzata da Rai Radio3.

Ha pubblicato racconti in diverse antologie e per varie riviste, tra cui “Nazione Indiana”.

Margarita Egorova

La ricerca di Margarita Egorova (San Pietroburgo, 1986)

si muove tra la scrittura e l’immagine, i media fisici e

digitali. Inizia a operare nel campo di teatro in veste di drammaturgo e regista: nel 2013

la sua prima pièce viene segnalata dal Premio Hystrio Scritture di Scena. L’anno seguente

debutta presso il teatro Litta di Milano con New Yorker Hotel 3327, curando la

drammaturgia e la regia dello spettacolo. Negli anni successivi i suoi testi sono

rappresentati a Milano, Roma, Pesaro e Torino. Si approccia alle nuove tecnologie, come

il video e la proiezione interattiva, per creare spettacoli sul confine tra teatro,

installazione e performance, indagando il complesso binomio uomo-macchina con un

approccio multimediale. Nel 2018 si laurea presso l’Accademia di Brera di Milano in

Fotografia e Nuove Tecnologie per l’arte. Il ruolo della materia nell’era del digitale e del

web sono il cuore della sua indagine.

Riccardo Favaro

Nato a Treviso nel 1994, drammaturgo e scrittore, dopo gli studi classici si

diploma come Autore teatrale presso la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi.

Negli anni i suoi lavori vengono prodotti o allestiti presso il Piccolo Teatro di

Milano, il LAC di Lugano, la Biennale Teatro di Venezia, il Festival delle Colline

Torinesi, il Festival Internazionale del Teatro (Svizzera), il Festival del Teatro

Antico di Siracusa, il Teatro Stabile del Veneto, il Teatro della Tosse e Teatro i.

Lavora e viene rappresentato da registi come Carmelo Rifici, Giampiero Solari,

Fabio Condemi e Giovanni Ortoleva. Finalista del Premio Riccione per il Teatro

2017, nel 2019 vince il Premio Scenario con Una Vera Tragedia di cui è autore e

co-regista, insieme ad Alessandro Bandini. È autore del comitato editoriale del

progetto Lingua Madre (LAC di Lugano) cui vengono assegnati il Premio Hystrio

Tommaso Fermariello

Nato a Tradate (VA) nel 1994, studia come attore all’Accademia Teatrale Veneta,

dove si diploma nel 2016. Nel 2017 è cofondatore della compagnia La Petite Mort

Teatro, per la quale scrive e interpreta diversi spettacoli fra i quali Money, finalista

al Premio Hystrio Scritture di Scena, e Left(L)Over, menzione speciale al Premio

Giovani Realtà del Teatro. Nel 2019 vince il Premio Riccione “Pier Vittorio

Tondelli”, con la pièce Fantasmi. Nel 2020 scrive per il Teatro Stabile del Veneto il

progetto video Falene. Nel 2021 è tra i drammaturghi coinvolti dal CSS Teatro

stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia nel progetto Il mondo raccontato

dagli oggetti. Per il Teatro Stabile del Veneto scrive la trilogia Abitare lo specchio,

regia di Alessandro Businaro. Vince una menzione speciale al Premio Hystrio

Scritture di Scena 2021 con il testo Anna. Nel 2022 scrive R + G che debutta

all’Estate Teatrale Veronese con la regia di Stefano Cordella.

Stefano Fortin

Nato nel 1989, frequenta l’Accademia del Teatro Stabile del Veneto dove si diploma

come attore nel 2014. Nel 2015 partecipa a “Il corpo delle parole”, corso di alta

formazione presso il Centro Teatrale Santacristina, fondato da Luca Ronconi. Lavora

come assistente alla regia di Giorgio Sangati, prima per lo spettacolo Le donne

gelose di Goldoni (2015), prodotto dal Piccolo, e poi per lo studio di O di uno o di

nessuno di Pirandello, al Centro Teatrale Santacristina (2017). Come drammaturgo è in

finale al Premio Hystrio Scritture di Scena 2018 e al Premio Riccione “Pier Vittorio

Tondelli” 2019. Partecipa poi, in qualità di dramaturg, al progetto Amleto di

Alessandro Businaro, finalista al concorso registi Under30 della Biennale Teatro 2019. Nel 2020 il suo testo George

II debutta alla Biennale Teatro con la regia di Alessandro Businaro. Come dramaturg cura il progetto Orizzonte

Postumo, prodotto dal Teatro Stabile del Veneto. Nel 2022 vince il bando Autori/Autrici della Biennale Teatro con il

testo Cenere. Nello stesso anno ha conseguito il dottorato di ricerca in Italianistica presso il Dipartimento di Studi

Linguistici e Letterari dell’Università di Padova.

Valentina Gamna

Nata nel 1987 a Milano, è autrice, giornalista e si occupa di comunicazione e

relazioni con i media. Diplomata in Drammaturgia presso la Civica Scuola di

Teatro Paolo Grassi e laureata in Scienze dei Beni Culturali all’Università Statale di

Milano, ha lavorato come drammaturga (Coleotteri; Mai Home/Ho.me; Tana) e

assistente alla regia (Ultima Notte Mia). Il suo testo Mai Home, che ha ricevuto la

segnalazione speciale “Fabulamundi – Beyond Borders?” in collaborazione con il

Premio Hystrio Scritture di Scena, è stato messo in scena a Milano (FE- Fabbrica

dell’Esperienza), Salerno (Mutaverso Festival) e Heidelberg (KulturFestival Italia)

dalla compagnia Vernicefresca. Valentina è sceneggiatrice di Due volte,

cortometraggio diretto da Domenico Onorato (Premio Migliore Cortometraggio al

Festival Internazionale del Film Tulipani di seta nera di Rai Cinema; Premio Migliore Corto e premio Giuria popolare

al Premio Carpine D’Argento Short Film Festival Visciano). Dal 2014 al 2020 è stata Docente di Scrittura

cinematografica presso la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi.

Niccolò Matcovich

Classe 1989, è autore e regista. Si diploma in Drammaturgia presso la Civica Scuola di

Teatro Paolo Grassi nel 2014 e, tornato a Roma, a inizio 2016 fonda la compagnia Habitas

insieme alle attrici Livia Antonelli e Chiara Aquaro. Dall’estate 2018 alla produzione di

spettacoli affianca l’ideazione, direzione artistica e organizzazione di CastellinAria – Festa

Pop nel castello di Alvito (FR), giunto nel 2022 alla quinta edizione. Oltre a Habitas, fa

parte del progetto Anna Ida Cortese. Nel 2020 fonda, insieme a Laura Nardinocchi, la

compagnia Nardinocchi/Matcovich. Nello stesso anno la compagnia vince il Premio

Scenario Infanzia con Arturo, spettacolo finalista al Premio In-Box Blu 2021 e vincitore

del Premio della critica al FringeMI 2022. Insieme alla tournée di Arturo, la compagnia

sta per iniziare una nuova produzione, con debutto previsto nel primo quarto del 2023.

Marco Morana

Marco Morana ha frequentato la scuola di teatro Teatès di Michele Perriera e poi il

corso di sceneggiatura del Centro Sperimentale di Cinematografia. È co-autore della

sceneggiatura di Body Odyssey, lungometraggio d’esordio della regista Grazia

Tricarico, attualmente in post-produzione. Per il teatro ha scritto Le scoperte

geografiche, diretto da Virginia Franchi, andato in scena a Roma, a Milano e in altre

città italiane. Nel 2017 è stato fra i cinque drammaturghi selezionati per il progetto

NDN – Network Drammaturgia Nuova. Il suo testo Stormi ha vinto il Premio Inedito –

Colline di Torino, è stato segnalato al Premio Hystrio 2019, selezionato dal comitato

italiano di Eurodram 2020 e ospitato nella rassegna Il Copione. La traduzione inglese del testo (Swarms), realizzata da

Marinella Mezzanotte, è stata presentata in un reading online curato da Jack Tartlton e finanziato da Out of the

Wings. Lo studio di Biografia dell’inquietudine è stato finalista alla XIII edizione del Premio Dante Cappelletti. Il

monologo Alle 20 precise è andato in scena al Teatro San Giorgio di Udine, diretto da Maria Chiara Pederzini. Con la

stessa regista ha lavorato in qualità di perfomer al progetto Libertà. Con exvUoto teatro ha realizzato il podcast Canto

dello schianto, melologo per orecchie cadenti. Fa parte della piattaforma Omissis, osservatorio drammaturgico, curata

da Theatron 2.0, su cui è possibile leggere degli estratti di alcuni suoi testi.

Tatjana Motta

Drammaturga e sceneggiatrice, si laurea in Arti Visive e dello Spettacolo allo IUAV di

Venezia e si diploma in Drammaturgia alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi. Tra il

2018 e il 2020 fa parte del laboratorio permanente di drammaturgia Playstorm del Teatro

Stabile di Torino, a cura di Fausto Paravidino. Con il testo Notte Bianca vince il 55°

Premio Riccione per il Teatro 2019, che debutta nel 2021 al Romaeuropa Festival per la

regia di Camilla Brison; il testo è stato tradotto in spagnolo e in inglese, è stato

pubblicato in Spagna ed è attualmente in fase di pubblicazione negli Stati Uniti,

rispettivamente per i progetti Nueva Escena Italiana – promosso dall’Istituto Italiano di

Cultura di Madrid e da Riccione Teatro – e Italian & American Playwrights Project. Nel

2019 e nel 2020 è tra gli artisti selezionati per il progetto Beyond The Sud, in collaborazione con El Cultural San Martin

(Buenos Aires), INAE (Montevideo), Fundaciòn Teatro a Mil (Santiago), Teatro Technis

Karolos Koun (Atene). Nel 2021 scrive il podcast Justine per il progetto Abbecedario per

il mondo nuovo del Piccolo. Vive a Roma.

Valeria Patota

Nata a Roma nel 1992, dopo un’iniziale formazione come attrice, vira verso la scrittura

drammaturgica e nel 2016 si diploma come Autrice Teatrale presso la Civica Scuola di

Teatro Paolo Grassi. Continua la sua formazione a Madrid dove frequenta, presso la

Universidad Carlos III, il "Máster/Experto en Creación Teatral", sotto la guida del

drammaturgo Juan Mayorga. Nel 2019 è finalista del Premio Riccione “Pier Vittorio

Tondelli” con il testo Minotauropatia – La sofferenza del Minotauro, già finalista al Premio Giovanni Testori nel 2018.

Nel 2019 il suo microdramma Waiting for Future è trasmesso su Rai Radio3 in occasione della XIX Settimana della

Lingua Italiana nel Mondo. Nel 2020 traduce la sceneggiatura del film spagnolo Ecos di Tommy Llorens. Dal 2021

collabora come autrice con il Piccolo a diversi progetti, tra cui Abbecedario per il mondo nuovo, edito da il Saggiatore.

Nel 2021 è finalista del bando Autori/Autrici Under40 promosso dalla Biennale di Venezia. Nel 2022 viene presentato

presso il Teatro Stabile di Bolzano un primo studio del suo testo Minotauropatia, con la regia di Pino Carbone, al quale

collabora anche come assistente alla regia. Parallelamente lavora come redattrice per l’agenzia editoriale Studio

Lemmari, con la quale collabora a diverse pubblicazioni, tra cui l’ultima edizione del Nuovissimo Vocabolario Treccani

2022.

Fabio Pisano

Nato a Napoli nel 1986, studia Scienze Biotecnologiche, dando alla sua

mente una forma scientifica, coltivando nel frattempo la passione per la

drammaturgia, studiando con diversi drammaturghi tra cui Mark Ravenhill,

Martin Crimp, Enzo Moscato, Davide Carnevali; fertile l'incontro con alcuni

autori della nuova scena spagnola, tra cui Esteve Soler, Jose Mora, Ana

Valubena. Per la regia, si ricordano gli incontri con Oskaras Korsunovas,

Massimiliano Civica, Laura Curino. Ha partecipato a diversi concorsi

nazionali dedicati alla drammaturgia, vincendone alcuni quali i premi Sipario.it, Aldo Nicolaj, Salvatore Quasimodo,

Annibale Ruccello, la “Honorable Mention For Best Original Story” al Festival Internazionale ISA – Indipendent Shorts

Awards di Los Angeles per un corto cinematografico. E inoltre il Premio Hystrio 2019, il Premio Fersen e il Premio

Nuovesensibilità 2.0 nel 2020 e nel 2022. La scrittura cinematografica lo premia con la finale al Premio Solinas 2021.

Legge molta drammaturgia contemporanea e crede sia necessario, per chi scrive, avere sempre una strada oscura,

affinché si possa esplorare il genere ed evolvere la forma. Senza però mai tradire la narrazione.

Pier Lorenzo Pisano

Regista e autore di cinema, teatro e narrativa, è nato a Napoli nel 1991.

Diplomato in regia al Centro Sperimentale di Roma, esordisce con il

cortometraggio Così in terra (2018), presentato in concorso al 71° Festival di

Cannes, nella selezione ufficiale dei Nastri d’Argento, nella cinquina Globi

d’Oro e scelto in più di cinquanta festival internazionali. Il suo secondo

cortometraggio, Antiorario (2019), è prodotto e presentato dal 72° Festival di

Locarno. Nello stesso anno dirige in teatro la produzione italiana di Per il tuo

bene ed è autore in residenza presso il New York Theater Workshop e il Royal

Court Theatre. I suoi testi teatrali sono tradotti in dodici lingue e il suo lavoro

è stato presentato in programma al 72° Festival d’Avignon nel Forum des

Nouvelles Écritures Dramatiques Européennes. Ha ricevuto i maggiori premi italiani per la nuova sceneggiatura e

drammaturgia, tra cui il Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli”, Solinas e Hystrio. Nel 2022 è uscito il suo primo

romanzo Il buio non fa paura (NN Editore). È attualmente Artista Associato presso il Piccolo, per il quale ha firmato la

regia di Carbonio, testo vincitore del 56° Premio Riccione per il Teatro, pubblicato con il Saggiatore, che torna in scena

nel febbraio 2023.

Tobia Rossi

Nato a Ovada (AL) nel 1986, è drammaturgo e sceneggiatore. Si è formato al CRT-

Centro di Ricerca per il Teatro di Milano e alla Civica Scuola di Cinema Luchino

Visconti di Milano, oltre che col progetto Short Latitudes con Giuseppe Manfridi,

Steve Waters e Caroline Jesters e alla Biennale di Venezia con Mark Ravenhill.

Autore di prosa, teatro musicale, film e documentari, collabora coi principali teatri

milanesi. È vincitore del Bando Ndn Network Drammaturgia Nuova con Las

Vegas (2012), selezionato per Tramedautore col monologo La mia massa

muscolare magra (2014), segnalato al Premio Hystrio Scritture per la Scena_35

con La Cosa Brutta (2016), vincitore del Premio Una Commedia in Cerca d’Autore

con Freddy Aggiustatutto (2017) e vincitore del Premio Mario Fratti con Nascondino (2019), prodotto nel 2022 presso

il The Tank Theater di New York. Il suo testo Il principe dei sogni belli (2020) è selezionato dal Teatro Due di Parma

per il progetto Mezz’ore d’autore e I Signori dell'Universo è scelto da Elisabetta Pozzi per la rassegna Teatro Aperto del

Centro Teatrale Bresciano (2021). Lavora inoltre come story editor e insegnante di scrittura creativa.

Martina Ruggeri / Industria Indipendente

Ha studiato lettere classiche e continua a praticare lo studio con ossessione. Con il

nome di Industria Indipendente insieme a Erika Z. Galli dal 2005 firma e

condivide una ricerca dedita alle arti performative e visive. A innescare il loro fare è

l’incontro tra prospettive che, nel riconoscersi e nel confondersi, spalancano altre

possibilità espressive. Qualcosa che nasce già come condiviso, collettivo, pieno ma

senza soggetto: un dialogo a più corpi, voci individuali e tracce espressive. Tra i loro

spettacoli, drammaturgie e formati ibridi È tutta colpa delle madri (2014), Supernova (Premio Hystrio 2014), I ragazzi del Cavalcavia (2015), Ho tanti affanni in

petto (2015), Lucifer (2017), Aminta (2017,

regia Brinchi/Spanò), Dunno_analoghìa superpower (2018), Lullaby, Attika e Merende (2019). Nel 2020-2022 è artista

residente di Oceano Indiano, il progetto produttivo e abitativo del Teatro di Roma – Teatro Nazionale, con cui nel 2020

ha fondato Radio India. Klub Taiga (Dear Darkness), l’ultima creazione di Industria Indipendente, ha debuttato

alla Biennale Teatro di Venezia 2020. Dal lavoro per il teatro e i palcoscenici sono nati un disco (NERO edizioni,

2022), un film (dell’artista visiva Rä Di Martino) e un formato installativo per spazi espositivi (Fondazione Sandretto,

Torino-Palazzo Guarene, maggio-luglio 2022).

Michele Ruol

Nato a Chicago nel 1986, è medico e drammaturgo. Nel 2015 è risultato

vincitore ex-aequo del concorso “Racconti teatrali di guerra e di pace”

indetto dal Teatro Stabile del Veneto con Il solito ignoto. Nel 2017 ha

ricevuto la Menzione speciale Premio Hystrio Scritture di Scena

per Mater certa. Nel 2018 ha vinto il Premio Hystrio Scritture di Scena

con Lea R. ed è stato tra gli autori selezionati per Network Drammaturgia

Nuova. Nel 2022 è vincitore del bando Testinscena

con Giostra. Collabora con diverse compagnie teatrali ed è membro della

compagnia Amor Vacui, con la quale ha contribuito alla scrittura

di Domani mi alzo presto (Menzione speciale Giovani Realtà del Teatro,

2016), Intimità (Menzione speciale Premio Scenario, 2017) e Tutta la vita (2020). Ha pubblicato racconti nelle

raccolte Il Veneto del futuro, Marsilio Editori (2005), Giovani Cosmetici, Sartorio Editore (2008), L’amore ai tempi

dell’Apocalisse, Galaad Edizioni (2015), e sulle riviste letterarie “inutile” (2017) e “effe – Periodico di Altre

Narratività” (2019).

Fabrizio Sinisi

Nato a Barletta nel 1987, è drammaturgo, poeta e scrittore. Nel 2012 ha

debuttato come autore teatrale con La grande passeggiata per la regia di

Federico Tiezzi. In poesia ha pubblicato La fame e Contrasto dell’uomo

e della donna, con cui ha ottenuto la menzione del Premio Carducci

2015. Dal 2010 è dramaturg della Compagnia Lombardi-Tiezzi di

Firenze e del Teatro Laboratorio della Toscana. Attivo anche nel teatro

musicale, nel 2017 debutta al Maggio Musicale Fiorentino con il

melologo Ravel, diventandone uno tra i più giovani protagonisti. Lavora

stabilmente con i maggiori teatri nazionali, collaborando con i più

importanti registi della scena italiana. Nel 2017 pubblica Tre drammi di

poesia, con cui viene selezionato tra i dieci autori italiani del progetto internazionale Fabulamundi. Dal 2018 è artista

residente presso il CTB – Teatro Stabile di Brescia. Nel 2018 con La grande passeggiata vince la menzione

dell’American Playwrights Project, nel 2019, con Guerra santa, il Premio Testori per la Letteratura e nel 2021 ha

ottenuto il Premio Nazionale dei Critici di Teatro. È edito in Germania da Lauke Verlag e negli Stati Uniti dall’editore

Hentschker. Collabora stabilmente con “Domani” e “Doppiozero”. Suoi lavori sono stati tradotti e rappresentati anche

in Austria, Croazia, Egitto, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera e Stati

Uniti.

Pablo Solari

Regista e autore teatrale, classe 1989 si diploma in Regia teatrale presso la Civica

Scuola di Teatro Paolo Grassi nel 2015. Firma la drammaturgia di Oreste, parte

dello spettacolo vincitore Premio Ubu e Premio della Critica 2016 Santa Estasi di

Antonio Latella. Firma l’adattamento drammaturgico de I cavalieri di Aristofane

rappresentato durante il 54° Festival Nazionale di Dramma Antico di Siracusa,

con Francesco Pannofino, Gigio Alberti, Antonio Catania, Roy Paci e altri. Tra le

sue regie: L’indifferenza; Contenuti Zero Varietà; Carapace, in collaborazione

con il musicista Roy Paci; L’amore ai tempi dello storytelling, scritto e diretto in

collaborazione con il gruppo satirico Il terzo segreto di satira; Elia Kazan.

Confessione americana, presentato all’interno della Biennale di Venezia Teatro 2020. Debutta come regista d’opera

dirigendo due atti unici inediti nella serata 4 one-act operas in chiusura della Biennale di Venezia Musica 2019. È

finalista del Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli” 2019 con il testo Woody è morto. Attualmente è direttore creativo

per Balich Wonder Studio, casa di produzione di eventi internazionali e cerimonie Olimpiche.

Luca Tazzari

Nato a Fano nel 1994, si diploma alla Civica Scuola di Teatro Paolo

Grassi nel 2016 come Autore Teatrale. Nel 2021 partecipa alla prima

edizione di Scritture, corso diretto da Lucia Calamaro. È stato docente di

drammaturgia e storia del teatro per il corso professionale per attore di

Accademia56 di Ancona. Nel 2019 è in finale al Premio Riccione “Pier

Vittorio Tondelli” con Il Gallo del mal di testa. Ha collaborato e collabora

con il carnevale di Fano come drammaturgo, e con Sandro Fabiani

soprattutto per eventi e laboratori legati alla provincia di Pesaro Urbino. Ha

partecipato ai progetti Abbecedario per il mondo nuovo e Calendario

civile del Piccolo. Drammaturgo della compagnia Pallaksch, con cui mette in

scena le proprie opere, oltre al teatro ha girato il cortometraggio San Giorgio e il Drago e produce ceramiche sotto lo

pseudonimo di tazzeditazza.

Francesco Toscani

Nato a Como nel 1996, è ammesso nel 2017 al Corso Autore

Teatrale della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, dove si

diploma nel 2020. Il suo primo testo teatrale, La fame, è finalista

all’edizione 2019 del Premio Hystrio Scritture di Scena, dove vince

la segnalazione “Fabulamundi – Beyond Borders?”. Nel 2021 è

finalista del Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli”

con Claustrofobia dei cieli; nel 2022 è selezionato dalla Biennale di

Venezia per partecipare a Biennale College Autori. Nell’autunno

2019 partecipa al progetto NEON_10: New energies on network, organizzato da PAV Fabulamundi e lacasadargilla, che

prevede una settimana di residenza artistica a Varsavia e una a Targu Mures (Romania). Produce in residenza il testo in

lingua inglese The scorpion che, riadattato come radiodramma, viene rappresentato al Festival Fabulamundi di Targu

Mures nell’ottobre del 2020 e premiato con la menzione speciale del premio speciale in onore del Presidente della

Repubblica nell’ambito della 73° edizione del Prix Italia nel giugno 2021. Nel corso del 2021 collabora con il

Piccolo per il progetto Abbecedario per il mondo nuovo.

Le illustrazioni

Francesca Mariani

Artista itinerante dall’immaginario poetico in cui la figura umana, la città e la natura si

uniscono e diventano paesaggi sospesi, emotivi e onirici. I suoi lavori nascono dalla

miscela di inchiostro nero, caffè, fiori e foglie vere, fili, spartiti e vecchie carte. Ogni

opera è narrazione. Antropologia Culturale e una tesi con lode in Critica d’Arte, workshop

e la scuola d’illustrazione romana Officina B5, la sua formazione. Maturando esperienze

professionali in illustrazione tradizionale e digitale, lavora come illustratrice freelance a

Roma, dove dal 2019 ha il suo atelier a Campo de’ Fiori, in Vicolo de’ Bovari 7. L’amore per la natura e per una

dimensione intima propria delle sue radici, Ascoli Piceno, si mescola alla vita metropolitana: Roma, Parigi, Milano e di

nuovo Roma. Oltre alla sua produzione personale, realizza lavori su commissione per aziende, enti e privati e partecipa

a mostre ed eventi di arti visive e artigianato creativo proponendo anche progetti installativi site-specific e interventi di

arte urbana. Collabora con gallerie d’arte, agenzie di comunicazione, studi fotografici, riviste, case editrici, negozi,

festival artistici e compagnie teatrali. Tra queste, spicca la sinergia con la compagnia lacasadargilla, con la quale ha dato

forma e sostanza al progetto #ITALIANSTORIES.