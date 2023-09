Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, Marilyn di Filippo Timi

Venerdì 22 Filippo Timi arriva per la prima volta a Officina Pasolini, il Laboratorio di Alta Formazione artistica e Hub culturale della Regione Lazio, diretto da Tosca.

In un attesissimo reading alle ore 19.00 da lui stesso curato, che lo vedrà in scena in un racconto a più voci con altri attori, l’eclettico e talentuoso artista capace di spaziare tra televisione, cinema, teatro e letteratura con uno stile personale e sempre diverso, presenta Marilyn, il suo ultimo libro appena uscito lo scorso 3 settembre per Feltrinelli. Un viaggio tra le lenzuola profumate di un’anima immortale, un’opera che mette a nudo le fragilità e si aggrappa alla zona cieca, quella che non vediamo per non avere paura. Timi spoglia la Marilyn icona, la Marilyn usata dagli uomini di potere perché ambita e inarrivabile, la Marilyn amante e mai moglie, la donna sola, sopravvissuta a sua madre, fino a lasciarla esanime, scarnificata, ma viva. Marilyn, la vita come un sogno a occhi aperti.

OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI

Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini

www.officinapasolini.it

Ingresso Teatro Eduardo De Filippo: Viale Antonino di San Giuliano 782/angolo Via Mario Toscano per assistere all’evento è necessario prenotarsi sul profilo Eventbrite di Officina Pasolini al seguente link

