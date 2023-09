Atom Heart Mother dal vivo con coro e orchestra Nel secolare Teatro Romano di Fiesole (Firenze), il capolavoro

dei Pink Floyd interpretato da un grande ensemble PINK FLOYD LEGEND

Atom Heart Mother

Giovedì 7 settembre 2023 – ore 21

Teatro Romano – Largo Fernando Farulli – Fiesole (Firenze)



Dopo il sold out della scorsa estate, i Pink Floyd Legend tornano giovedì 7 settembre al Teatro Romano di Fiesole con “Atom Heart Mother”, concerto-evento che ha registrato il tutto esaurito in ogni sua data: dagli Arcimboldi di Milano allo Sferisterio di Macerata, dalla Sala Santa Cecilia del Parco della Musica di Roma al Teatro Colosseo di Torino. I Pink Floyd Legend proporranno l’esecuzione integrale del capolavoro dei Pink Floyd insieme a un grande ensemble classico diretto da Giovanni Cernicchiaro e composto dalla Legend Orchestra & Choir e dalle tre voci soliste di Elena D’Elia, Francesca Romana Iorio e Carla Carrì. Nelle due ore di concerto non mancheranno altri, grandi, successi della band inglese, eseguiti nella formazione a 9 elementi ed accompagnati da video d’epoca su grande schermo, laser e disegni di luce, in perfetto stile Floyd. I Pink Floyd Legend proporranno l’esecuzione integrale del capolavoro dei Pink Floyd insieme a un grande ensemble classico diretto da Giovanni Cernicchiaro e composto dalla Legend Orchestra & Choir e dalle tre voci soliste di Elena D’Elia, Francesca Romana Iorio e Carla Carrì. Nelle due ore di concerto non mancheranno altri, grandi, successi della band inglese, eseguiti nella formazione a 9 elementi ed accompagnati da video d’epoca su grande schermo, laser e disegni di luce, in perfetto stile Floyd. Inizio ore 21. I biglietti – posti numerati da 34,50 a 57,50 euro – sono disponibili sul sito ufficiale www.estatefiesolana.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/ punti-vendita – tel. 055.210804). “Atom Heart Mother” si snoda attraverso combinazioni tra musica classica e rock, alternando momenti pervasi da eleganti melodie ad altri di pura potenza sinfonica: è considerato il disco della maturità e un punto di svolta nel percorso artistico per i Pink Floyd che abbandonano la psichedelia in nome del progressive rock.

Alla realizzazione della suite collaborò il compositore inglese Ron Geesin, con il quale i Pink Floyd Legend hanno intrapreso un sodalizio artistico suggellato dalla presenza dello stesso artista, al pianoforte, nell’indimenticato concerto alla Cavea del Parco della Musica di Roma, l’anno passato, davanti a 3.000 spettatori. I Pink Floyd Legend sono Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere), Paolo Angioi (chitarre, basso e cori) ed Emanuele Esposito (batteria). Completano la formazione Giorgia Zaccagni, Nicoletta Nardi e Sonia Russino ai cori e Maurizio Leoni al sassofono solista. In attività dal 2005, sono oggi riconosciuti come il gruppo italiano che rende, in ogni loro spettacolo, il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd, grazie allo studio approfondito delle partiture e dei live della storica band inglese.

Tra tanti tour e centinaia di concerti, impossibile non ricordare l’esecuzione integrale dell’album “The Final Cut”, nel 2015, in occasione delle celebrazioni per il 70esimo anniversario dello sbarco di Anzio, alla presenza di Roger Waters. Estate Fiesolana 2023 è organizzata da Prg e Music Pool unitamente al Comune di Fiesole. Con il contributo di Comune di Fiesole, Fondazione CR Firenze, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Ministero della Cultura. In collaborazione con at – autolinee toscane. Sponsor Dorin, Bibi Graetz, Chianti Banca, Unicoop Firenze e Sammontana.





Biglietti

Primo settore 57,50 euro

Secondo settore 46 euro

Terzo settore 34,50 euro

Prevendite spettacoli Estate Fiesolana 2023

Online su www.estatefiesolana.it

Nei punti vendita del circuito regionale Box Office www.boxofficetoscana.it/punti- vendita

Presso la biglietteria del Teatro Romano di Fiesole: via Portigiani, 1 – Fiesole – tel. 055.5961293 aperta da lunedì a sabato ore 9.00/18.30 e dalle 19,45 la sera di spettacolo.

Info spettacoli Estate Fiesolana

Teatro Romano di Fiesole – Largo Fernando Farulli – Fiesole (Firenze)

Tel 055.5961293 – info@prgfirenze.it – www.estatefiesolana.it

Persone con disabilità

Le persone con disabilità possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso i punti vendita del Circuito Box Office Toscana. Si sconsiglia fortemente l’acquisto di un biglietto generico.