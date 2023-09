Short Theatre 2023, Il Terzo Reich di Romeo Castellucci

Il linguaggio come costrizione violenta e come atto di potere. Il suono come riscoperta di una musica ancestrale. Con due spettacoli sperimentali che oltrepassano i confini del linguaggio, Romeo Castellucci – Leone d’Oro alla carriera alla Biennale di Venezia 2013 – e Sofia Jernberg arrivano al Teatro Nazionale in occasione di Short Theatre 2023 diretto da Piersandra Di Matteo. Si tratta della prima collaborazione tra l’Opera di Roma e il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts. Venerdì 8 e sabato 9 settembre sono previste due repliche giornaliere (una alle 19 e una alle 21) degli spettacoli, rispettivamente Il Terzo Reich, video-installazione di Castellucci, ed Echolalias, On The Amnesia of Forgotten Sounds, performance vocale della compositrice Jernberg.

«La collaborazione con Short Theatre è un’occasione importante per consolidare nuovi rapporti con realtà culturali di spessore – ha dichiarato il sovrintendente Francesco Giambrone – e va ad arricchire quelli già in essere con altre importanti istituzioni presenti nel territorio cittadino. Lo spettacolo, che vede una grande firma come quella di Romeo Castellucci e un allestimento pensato specificatamente per questa installazione-concerto, è la cifra artistica con cui intendiamo sperimentare una programmazione ibrida e multiforme pensata e costruita all’interno del Teatro Nazionale che diventa così lo spazio del Teatro dell’Opera aperto alle arti performative contemporanee e alla contaminazione dei linguaggi. E questa versione speciale de Il Terzo Reich di Romeo Castellucci con la partecipazione di Sofia Jernberg è sicuramente un’occasione imperdibile, sia per chi già conosce lo spazio, sia per chi ancora non ci fosse entrato».

Il Teatro Nazionale, nuova importante venue per lo Short Theatre, è un gioiello nel cuore di Roma, a pochi passi dal Costanzi in Piazza Beniamino Gigli, la sede principale del Lirico capitolino.

Agisce su un doppio livello il progetto che Short Theatre 2023 co-realizza con il Teatro dell’Opera di Roma in scena l’8 e il 9 settembre, ogni giorno in due repliche, una alle 19 e una alle 21. Echolalias, On The Amnesia of Forgotten Sounds è una performance vocale di Sofia Jernberg. La cantante e compositrice svedese di origini etiopi plasma una vasta gamma di atmosfere vocali attraverso modulazioni in cui il corpo si scopre strumento musicale fino alla soglia del più-che-umano. Scava nell’inudito della voce, mescola le tecniche ancestrali del lamento etiope con il canto diplofonico, le tradizioni del canto rinascimentale e barocco con distorsioni e tremolii: ne deriva un inedito repertorio capace di forare il linguaggio. A questa performance segue Il Terzo Reich, video-installazione di Romeo Castellucci che si basa sulla rappresentazione spettrale di tutti i nomi, la proiezione, uno a uno, della totalità dei sostantivi del vocabolario italiano. Il pubblico subisce una comunicazione inculcata e obbligatoria che non lascia spazio a scelta o discernimento, è esposto a una sequenza la cui violenza è pari alla pretesa di uguaglianza: alcune parole rimarranno impresse nella corteccia visiva di ciascun spettatore mentre altre, la maggior parte, andranno perse. Il suono che accompagna l’installazione è composto da Scott Gibbons.

Echolalias, On The Amnesia of Forgotten Sounds + Il Terzo Reich è una diade in cui Jernberg e Castellucci in modo duplice interrogano il linguaggio e il suo potere. Lo spettacolo, concepito appositamente per il Teatro Nazionale, è co-realizzato dal Teatro dell’Opera di Roma e dallo Short Theatre. Il pubblico potrà fruire di entrambi i lavori con un unico biglietto.

Teatro Nazionale

Spettacolo co-realizzato da Short Theatre 2023 – Radical Sympathy e Teatro dell’Opera di Roma

8 settembre | ore 19.00 e ore 21.00

9 settembre | ore 19.00 e ore 21.00

Sofia Jernberg

Echolalias, the Amnesia of Forgotten Sounds

Performance

Durata: 20’

Romeo Castellucci

Il Terzo Reich

video – installazione

Durata: 45’

Ideazione Romeo Castellucci

Suoni Scott Gibbons

Realizzazione video Luca Mattei, in collaborazione con Giulia Colla

Consulenza informatica Alessandro Colla

Direttore di produzione Benedetta Briglia

Promozione e distribuzione Gilda Biasini

Produzione e Tour Caterina Soranzo

Direzione Tecnica Rocìo Espana

Produzione Socìetas

L’installazione è sconsigliata ai minori di 12 anni e, poiché presenta audio a volumi elevati e immagini ad alta frequenza, anche a chi è affetto da epilessia