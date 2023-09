Arena Globe, Le proposte d’attore

Al via la programmazione di pomeriggi all‘Arena Globe di Roma con Le proposte d’attore dal 5 al 22 settembre.

PROPOSTE D’ATTORE

(dal martedì al venerdì)

5 – 8 settembre ore 18.30

UNA MOSCA SU AMLETO

di e con Edoardo Ribatto

Regia di Edoardo Ribatto

Produzione Politeama s.r.l.

12 – 15 settembre ore 18.30

LETTERE DA UNA “TEMPESTA”

di e con Antonella Civale

Mise en espace a cura di Marco Carniti

Musiche Fiorenzo Carpi

Aiuto regia Francesco Lonano

Produzione Politeama s.r.l.

19 – 22 settembre ore 18.30

I BRUTTI I BUONI E I CATTIVI

di e con Edoardo Siravo e Silvia Siravo

Regia di Edoardo Siravo e Silvia Siravo

Produzione Politeama s.r.l.

5-8 settembre ore 18.30

Una Mosca su Amleto

di e con Edoardo Ribatto

Regia di Edoardo Ribatto

PRODUZIONE:

Politeama s.r.l.

Amleto lo conosciamo tutti. Ma se ci pensiamo un attimo, cosa sappiamo davvero di lui?

Ci viene in mente un’immagine, sempre e solo quella: un giovane belloccio, pallido e pensieroso che, con un teschio in mano, dice: “essere o non essere, questo è il problema” …

Bon. Non ne sappiamo altro.

Eppure, da più di quattro secoli, Amleto continua a ispirare registi, attori, cineasti, danzatori, poeti, saggisti, pensatori… È il Teatro per antonomasia.

Perché?

Ho deciso di fare uno studio su Amleto spazzando via tutto ciò che ci hanno detto su di lui, e ripensandolo come un film da raccontare dal vivo.

Il testo che ne è venuto fuori è composito: c’è ovviamente la storia di Amleto, con i suoi monologhi celebri; ma anche gli approfondimenti: parleremo di come e perché Shakespeare l’ha scritto, della struggente storia di suo figlio, del perché Amleto sia più simile al “Trono di spade” che alla maggior parte delle sue versioni teatrali, del fatto che sia tutt’altro che un indeciso… Parleremo di cinema, poesia, letteratura di genere, serie televisive, fantasmi, psicanalisi…

Ma, nonostante le “divagazioni”, la narrazione segue tenacemente Amleto, gli gira sempre intorno… Come una mosca.

12-15 settembre ore 18.30

Lettere da una ‘Tempesta’

di e con Antonella Civale Mise en espace a cura di Marco Carniti Musiche Fiorenzo Carpi Aiuto regia Francesco Lonano

PRODUZIONE:

Politeama s.r.l.

Alighiero, storico suggeritore del Piccolo Teatro, ricostruisce attraverso i suoi ricordi il rapporto di una vita tra teatro e politica, come spettatore e testimone di un momento storico: la nascita di un capolavoro assoluto: La Tempesta di Shakespeare del 1978. In occasione del Centenario del grande poeta della scenografia Luciano Damiani, presentiamo un carteggio con Giorgio Strehler di un percorso di studio tra pensieri, citazioni e frammenti. Le pagine di Shakespeare attraverso gli occhi di due geni del teatro del ‘900: Giorgio Strehler e Luciano Damiani.

19 – 22 settembre ore 18.30

I brutti i buoni e i cattivi

di e con Edoardo Siravo e Silvia Siravo

Regia di Edoardo Siravo e Silvia Siravo

PRODUZIONE:

Politeama s.r.l.

Per fortuna ancora si recita Shakespeare… E quanti monologhi provati ed interpretati negli anni in queste vere e proprie imprese di cui il Globe è il principale italico ispiratore. L’ idea di presentarli qui, in una sorta di galleria, nasce dalla volontà di guardare con una lente di ingrandimento i personaggi “buoni, brutti e cattivi” del variegato mondo scespiriano. Edoardo Siravo e Silvia Siravo saranno accompagnati nel bel viaggio poetico da suggestioni musicali eseguite dal vivo. Una nuova piccola impresa!