Teatro dell’Opera di Roma, al via la campagna abbonamenti 2023|2024

Dopo la pausa estiva riapre la biglietteria del Teatro dell’Opera di Roma e prende il via la campagna abbonamenti. Dal 4 settembre tutti potranno abbonarsi a S|Confinamenti, la nuova stagione d’opere, balletti e concerti che si inaugura il 27 novembre con Mefistofele di Boito: alla regia Simon Stone che debutta in Italia, sul podio Michele Mariotti, Direttore musicale della Fondazione capitolina.

Dal 4 al 24 settembre è possibile sottoscrivere gli abbonamenti “Gran Teatro All inclusive”, “Gran Teatro”, “Leggero” e “Vietato ai maggiori di 26 anni”.

“Gran Teatro All inclusive”: il migliore abbonamento per assistere agli spettacoli della stagione 2023|24, garantendosi un posto sicuro e privilegiato per 14 titoli, 9 opere e 5 balletti, sui 18 in cartellone.

“Gran Teatro”: ampia la scelta anche con questa tipologia di abbonamento che consente di assistere a 12 titoli della stagione 2023|24, 8 opere e 4 balletti.

“Leggero”: così diventa sia l’abbonamento “Gran Teatro” che il “Gran Teatro All inclusive” con il prezzo scontato per studenti fino ai 30 anni e adulti oltre i 65 anni d’età.

“Vietato ai maggiori di 26 anni”: questo abbonamento è dedicato ai giovani che potranno assistere in anteprima alle prove generali (6 opere e 4 balletti).

Dal 27 settembre al 6 ottobre al via anche le altre formule “mini”: “Fantasia”, “Tutto Danza”, “Concerti”, “Week end” e “Lezioni di Opera”.

“Fantasia”: è l’abbonamento a 5 titoli della stagione 2023|24 scegliendo tra una delle seguenti opzioni: 5 opere; 4 opere + 1 balletto; 3 opere + 2 balletti.

“Tutto Danza”: la formula di abbonamento per gli amanti della danza che consente di abbonarsi a 5 tra i balletti in cartellone.

“Concerti”: è previsto un abbonamento anche per i 4 appuntamenti che vedono sul podio il Direttore musicale del Teatro dell’Opera di Roma Michele Mariotti, Omer Meir Wellber e Roberto Abbado.

“Week end”: un abbonamento speciale che permette di assistere a 4 spettacoli (4 opere oppure 3 opere + 1 balletto) durante il week end. Per chi vive fuori Roma un’occasione musicale per un soggiorno indimenticabile in uno dei luoghi culturali della città.

“Lezioni di Opera”: 7 appuntamenti che precedono altrettante “prime” per rispondere alle molte domande e curiosità degli spettatori. Con un linguaggio semplice e accessibile Giovanni Bietti illustra il contesto e i contenuti musicali e drammatici di ogni opera per permettere a chiunque di godersi la rappresentazione apprezzandone ogni sfumatura.

Il 10 ottobre apre la vendita dei singoli biglietti per la stagione 2023|24 dell’Opera di Roma.

Gli abbonamenti alla nuova stagione 2023|24 possono essere acquistati presso la Biglietteria del Teatro dell’Opera di Roma dal lunedì al sabato 10.30-17.00.

Info https://www.operaroma.it/ – tel. 0648160255 o 064817003