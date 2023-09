Torna dopo il successo della prima edizione, Teatro Incontra sotto la direzione artistica di Pino Strabioli che vede quest’anno anche la presenza del poliedrico Giovanni Scifoni.

Portare il teatro al di fuori del centro città, è questo l’obiettivo della rassegna ‘Teatro incontra… seconda edizione’ in programma dal 26 settembre al 23 novembre 2023, con una serie di rappresentazioni presso Teatro 7 Off (via Monte Senario, 81 A) e Teatro degli Audaci (via Giuseppe De Santis, 29).

‘Teatro incontra…’ – rassegna a cura di ‘Alt Academy Produzioni’, con la direzione artistica di Pino Strabioli– è vincitore dell’Avviso Pubblico “Lo spettacolo dal vivo fuori dal centro 2023” promosso da Roma Capitale con i fondi messi a disposizione dal MIC.

La rassegna ospita grandi nomi dello spettacolo: Pino Strabioli, Giovanni Scifoni, Lucia Poli, Maria Rosaria Omaggio, Blas Roca Rey, Mario Incudine, Valentina Martino Ghiglia, Elisa Di Eusanio, Giulia Trippetta, compagnia del Teatro Verde.

Il programma è variegato e prevede spettacoli di teatro e musica con serate, pomeridiane e matinée e laboratori culturali, artistici e musicali.

“Con la nostra programmazione – spiega il direttore artistico Pino Strabioli – intendiamo abbracciare la più ampia porzione di pubblico possibile, dai bambini a chi ama il teatro di prosa, da chi vuole assistere ad uno spettacolo musicale a chi è interessato ai temi sociali, da chi crede nella forza e nell’importanza della memoria a chi ama la multiculturalità.