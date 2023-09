Teatro Marconi, Dinosauri Vivi

Preparatevi per un’avventura indimenticabile. Lo “scienziato matto” e i suoi otto amici dinosauri sono pronti a portarvi nella preistoria. Uno spettacolo divertentissimo, perfetto per tutta la famiglia: torna a Roma, in una versione rinnovata, “Dinosauri Vivi”. L’appuntamento è per sabato 30 settembre al Teatro Marconi (in viale Guglielmo Marconi 689/E), con due spettacoli: alle 15.30 e alle 18.

I bambini rimarranno a bocca aperta quando vedranno i dinosauri “prendere vita” sul palco. Gli adulti apprezzeranno l’umorismo e le battute spiritose dello scienziato matto. Tutti impareranno fatti interessanti sui dinosauri in modo piacevole e leggero.

Uno spettacolo che educa e intrattiene, insegnando la storia dei dinosauri in un modo accessibile sia per i bambini sia per gli adulti. Portate i vostri piccoli all’avventura della vita e godetevi questo spettacolo unico insieme. Info e prevendite sul sito https://dinosaurshow.it.