Teatro Olimpico, Angelo Maggi in Il DoppiAttore

Tutti noi sappiamo (o crediamo di sapere) che cosa significhi il “doppiaggio di un film”. Ma siamo certi di conoscere davvero cosa significhi “doppiare in italiano” un attore che recita in una lingua diversa dalla nostra? Angelo Maggi con il DoppiAttore “La Voce oltre il buio”, al Teatro Olimpico di Roma, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, spalanca davanti al pubblico la valigia del doppiatore, accompagnandolo lungo un percorso che è una divertente “lectio magistralis” ma anche una magica “performance” a tutto tondo, per aiutare a capire che il doppiatore è prima di tutto un attore che, attraverso il proprio talento e il proprio mestiere, ha il compito di dare espressione, nella nostra lingua, alle emozioni che altri hanno creato nella loro.

Lo spettacolo rappresenta una eccellente e rara occasione per il pubblico di conoscere da vicino e vedere chi si nasconde dietro una “Voce” che lo accompagna quotidianamente nelle sale cinematografiche o davanti al piccolo schermo. In compagnia di Tom Hanks, Bruce Willis, Robert Downey Jr…e con l’amichevole partecipazione del Commissario Winchester, direttamente dal mondo dei Simpson, il pubblico assisterà in teatro al doppiaggio dal vivo, entrando magicamente in una sala di doppiaggio che gli sarà spalancata da un autentico DoppiAttore.

Angelo Maggi, laureato in Scienze Biologiche e diplomato alla Bottega teatrale di Firenze diretta da Vittorio Gassman, debutta in “Fa male il teatro” con Vittorio Gassman. Recita in importanti compagnie tra le quali quella di Albertazzi, di Caprioli, di Carotenuto e di Squarzina. Dal 2016 porta in scena un originale one man show “Il DoppiAttore” molto apprezzato dal pubblico e dalla critica, unendo le sue due grandi passioni, il teatro e il doppiaggio. Al cinema è nel mitico “Sapore di mare” dei fratelli Vanzina. E’ protagonista, tra gli altri film, di “Zero in condotta” e “Mi faccia causa” regia di Steno. In tv, ha preso parte a varie fiction tra cui “Questa è la mia terra”, è stato Papa Pacelli in “Paolo VI” e il Cap. Tebaldi ne “L’isola”.

Nel doppiaggio è la camaleontica voce di grandi star del cinema tra le quali Bruce Willis e Robert Downey Jr.in tutta la saga di “Iron man”. Ma soprattutto da 25 anni è la voce italiana di Tom Hanks in moltissimi film da “Cast away fino ai recenti “Elvis” e “Pinocchio”.

E’ inoltre la voce di diversi protagonisti di serial televisivi di successo tra cui: Jethro Gibbs in “NCIS”, il Dott.Cox in “Scrubs”, Red Reddington in “TheBlacklist” e il napoletanissimo Commissario Winchester de “I Simpson”.

Ha vinto numerosi premi tra cui il prestigioso “Nastro d’argento’’ per il film ‘’Stanlio & Ollio’’, 2 volte il ‘’Leggio d’oro’’, 3 volte il premio ‘’Voci’’ come miglior protagonista maschile, il premio “Vincenzo Crocittiinternational’’, il prestigioso Premio” Tonino Accolla” alla carriera e infine il Premio ” Gualtiero De Angelis”.

“Il Camaleonte” è il suo primo libro.

TEATRO OLIMPICO, Piazza Gentile da Fabriano, 17

INFO: 349 2378200