Ancona, Teatro delle Muse

Die Zauberflöte (Il Flauto magico)

(Singspiel in due atti, libretto di Emanuel Schikaneder, musica di Wolfgang

Amadeus Mozart)

Il trionfo dell’amore in un clima di ieratica poesia

(A cura di Giosetta Guerra)

La scenografia minimalista con cambio di arredi, pannelli movibili, elementi che

scendono dall’alto o che si librano in aria, differenziano le varie scene dell’opera

che presenta ambientazioni diverse, con personaggi sia magici sia reali che ne

subiscono l’incantesimo.

L’allestimento è affidato per le scene e le luci a Lucio Diana.

L’atmosfera è eteria e in un crescendo poetico, grazie anche all’uso meticoloso

delle luci. Un allestimento che inizialmente appariva povero si è poi distinto per

una leggerezza da favola, che ben si addice all’intreccio de Il Flauto Magico.

I costumi firmati da Stefania Cempini rispecchiano il carattere dei personaggi,

quindi nero e vaporoso con scintillio di stelle e corona dorata per la diabolica

Regina della notte, bianco lunare e di foggia giapponese per le delicate tre dame

che hanno in testa un elmetto dorato, bianco candido per Sarastro e per il coro,

marrone e giallo e di foggia campestre per l’uccellatore, blu scuro per Tamino,

azzurro per Pamina, e di vari colori per gli altri.

Nella regia debutta il coreografo Luca Silvestrini, il quale, ovviamente, affianca

alla staticità dei personaggi le movenze della danza. Coppie di ballerini,

seguendo il ritmo dell’orchestra, attraversano il palcoscenico e circondano i

personaggi anche con elementi scenici tipici del momento. Ad esempio, quando

c’è l’uccellatore in scena, oltre alle gabbie appese in aria ci sono anche ballerini

con grandi ali attaccate alle braccia, che muovendosi formano figure tipiche del

volo degli uccelli. L’inserimento della danza crea un’atmosfera più fluida e

leggera e ci introduce in un mondo fiabesco. Le tre dame entrano in palco

scenico su un carrello mobile e cantano sempre insieme, come spesso capita

nelle opere di Mozart (vedi “Così fan tutte”), e le loro voci si amalgamano in un

canto armonioso e diafano (Prima dama soprano Khatia Jikidze, Seconda

dama soprano Sarah Hakobyan, Terza dama contralto Nutsa Zakaidze).

Antonio Garès nel ruolo di Tamino esibisce una vocalità chiara ed estesa, un poco rigida ma in grado di alleggerire i suoni e di spingersi verso la tessitura acuta.

Maria Laura Iacobellis, nel ruolo di Pamina, è un soprano brillante e dalla voce

pulita ed armoniosa, in grado di interpretare lo stato d’animo di Pamina.

Brigitta Simon è un’incisiva Regina della notte che fende l’aria snocciolando

una serie di note acute e sovracute picchiettate in successione fino al fa

sovracuto, con una voce di soprano leggero di coloratura.

Papageno ha la voce agile e corposa del basso Levent Bakirci, che dà

credibilità al personaggio dell’uccellatore con versatilità gestuale e padronanza

del palcoscenico.

La sua compagna Papagena è interpretata da Jennifer Turri con buona voce di

soprano e capacità attoriale nel recitare la parte della vecchia.

Il gran sacerdote del regno della sagezza è il basso Abramo Rosalen, che ha

l’imponenza scenica di Sarastro e una voce ampia, corposa e robusta in grado

di raggiungere e sostenere la nota più grave (fa 1) con sicurezza e buon peso.

Soddisfacente la prestazione vocale e gestuale del tenore Carmine Riccio nel

ruolo di Monostatos.

Completano il cast con professionalità: il tenore Alessandro Fiocchetti

(Secondo sacerdote-Primo armigero), il basso Alessandro Ravasio (Primo

sacerdote- Secondo armigero), i tre fanciulli provenienti dai Pueri Cantores di

“D.Zamberletti”.

Il Coro Lirico Marchigiano “V. Bellini”, preparato da Riccardo Serenelli, è

stato un eccellente co-protagonista, ha cantato molto bene ed ha mostrato un

amalgama sonoro di prestigio.

Il Flauto Magico alterna la commedia recitata ai numeri musicali, servendosi del

doppio registro della parola detta e di quella cantata. La lingua tedesca

impiegata per questa opera era tradotta nei sovratitoli sopra al palcoscenico.

L’Orchestra Sinfonica “G. Rossini” diretta da Giuseppe Montesano, ha dato

un’ennesima prova di maturità e di professionalità, riuscendo a restituire la

leggerezza e l’incisività dello stile mozartiano rispettando le voci e creando un

clima di ieratica poesia.