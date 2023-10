Fondazione Musica per Roma, la stagione 2023|2024

Le residenze artistiche del Premio Oscar Nicola Piovani e di due artisti romani doc, Tosca e Daniele Silvestri, il focus su Brad Mehldau, il teatro, la musica contemporanea, progetti speciali, festival, collaborazioni consolidate, con il RomaEuropa, con Daniele Cipriani per due imperdibili spettacoli di danza, Las Estrellas, Gala di Flamenco, Danza Spagnola, Escuela Bolera (28 e 29/01) e il tradizionale Les Étoiles (15, 16 e 17/03), con il Teatro dell’Opera di Roma per la realizzazione del coro multiculturale Cantamondo, e nuove con Città in Scena, Video Game Lab senza dimenticare le tradizionali Lezioni di Rock, guidate da Ernesto Assante e Gino Castaldo che si rinnovano.

Sono solo alcuni dei numerosi appuntamenti proposti dalla ricchissima stagione 2023/2024 della Fondazione Musica per Roma presentata dall’amministratore delegato Daniele Pittéri, che si conferma come uno dei luoghi d’attrazione prediletti dai romani.

Grande novità con le nuove residenze artistiche di Tosca e Daniele Silvestri che festeggiano i rispettivi 30 anni di carriera.

Tosca aprirà il nuovo anno con il progetto Unico Concerto in 3 atti che ripercorre tre suoi spettacoli, Romana – Sto core mio. Notturno napoletano – Morabeza, oltre a una serie di appuntamenti per festeggiare i suoi primi 30 anni di carriera.

Daniele Silvestri presenterà “Il cantastorie recidivo”, 30 concerti diversi in Sala Petrassi per festeggiare “30 volte la stessa meravigliosa cosa, nella stessa casa, l’Auditorium“.

Attenzione particolare al focus su Brad Mehldau, fra i maggiori pianisti della scena jazz internazionale che si esibirà in diversi concerti l’anno.

Tornano i progetti originali delle orchestre residenti, dall’OPI Orchestra Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna con l’Ottobrata romana (7/10), la Chiarastella (5 e 6 gennaio 2023) all’ONJGT Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti diretta da Paolo Damiani fino al Jazz Campus, l’organico diretto da Massimo Nunzi.

Fra le più attese novità di quest’anno è l’ampliamento del coro multiculturale Cantamondo, progetto in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma, con la doppia finalità proporre ai bambini delle scuole primarie della città di Roma un corso di formazione al canto corale agevolando anche il processo di integrazione con il territorio grazie alla musica.

Ma è tanta, come da consuetudine, la musica che animerà l’Auditorium Parco della Musica con tanti attesi artisti, dalla stella della musica brasiliana Gilberto Gil (7/10) a Steve Hogarth (03/02), Jethro Tull (11/02), Brad Mehldau solo e trio (16.03 e 06.05), agli italiani Fiorella Mannoia/Danilo Rea (29.10), Samuele Bersani (26.11), Nomadi (28/11), Fabio Concato (01/12), Aiello (5.12), Mannarino (26,27,28/12), Max Gazzè (29 e 30/12), Samuele Bersani (26.11), Fabio Concato (01/12), Aiello (5.12), Mannarino (26,27,28/12), Max Gazzè (29 e 30/12), Giovanni Allevi (03/03), LP (12/03), Sergio Caputo (13/04) passando per le nuove proposte, Madame (5/11 e 23/12), gli Archive (6/11), Asaf Avidan (7/11).

Ricca la stagione di Contemporanea 2023, stagione interamente dedicata alla musica contemporanea, animati dalla PMCE Parco della Musica Contemporanea Ensemble diretto da Tonino Battista che eseguirà anche la celebre opera di Giorgio Battistelli “L’imbalsamatore – Monodramma giocoso da camera” diretto e interpretato da Massimo Popolizio e l’omaggio a Fausto Romitelli a circa vent’anni dalla sua scomparsa. e da numerosi appuntamenti realizzati in collaborazione con Artescienza 2023, Romaeuropa e Nuova Consonanza.

Prosegue la collaborazione con il Romaeuropa Festival, con numerosi altri eventi, Ben Frost (8/10), Alva Noto e Ensemble Modern (4/11), l’omaggio a Fausto Romitelli del PMCE (8/11), il gran finale con Ballakè Sissoko, Bombino, Fatoumata Diawara (19/11).

Tornano i festival Una Striscia di Terra Feconda, il festival franco-italiano di musica jazz e improvvisata diretto da Paolo Damiani e Armand Meignan e giunto alla ventitreesima edizione che si apre con il concerto del trio di Enrico Rava (01/11) e il Roma Jazz Festival animato da tra gli altri da John Scofield Trio (02/11) Avishai Cohen Trio (03/11), Yellowjackets (11/11) Francesco Bearzatti (17/11), Theon Cross (18/11), la rassegna Retape, a cura di Ernesto Assante, che alla nona edizione, è ancora dedicata alle nuove proposte della scena musicale italiana.

A Natale la Sala Sinopoli si anima del ritmi Roma Gospel Festival (26 dicembre fino al gran finale di Capodanno), ma non manca la ricchissima programmazione della Casa del Jazz, con il nuovo ciclo “Si scrive Jazz, si legge donna” a cura di Gerlando Gatto e il ciclo Otto passi avanti di Marcello Piras, la nuova edizione di Jammin’ (10-14/10), la presenza di numerosi artisti, tra cui Lino Patruno (15/10), Greg Burk (1/12), Doctor 3, Rita Marcotulli e Giovanni Guidi (21/12).

Ricche le proposte del cartellone di teatro interamente dedicato al racconto del contemporaneo, tra cui Domenico Iannacone, accompagnato da Francesco Santalucia, presenterà Che ci faccio qui in scena (6.10); Ascanio Celestini con tre musicisti in scena con Rumba. L’Asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato (16 e 17.11), Elio Germano e Teho Teardo (20.01) saranno rispettivamente voce e musica del Paradiso XXXIII, PMCE, Parco della Musica Contemporanea Ensemble, per l’omaggio ai 70 anni del compositore Giorgio Battistelli.

Tutto dedicato al mondo femminile il racconto teatrale di Silvia Gallerano, Svelarsi (10, 11, 12,13, 14 15 e 17.01) spettacolo esperimento per sole donne, la piéce Maria Callas Master Class (2 e 3.12), interpretato da Mascia Musy, Forte e Chiara di Chiara Francini (9.03) coinvolgente one woman show, Jastemma (5.04) di Cristina Donadio e Ginestra Paladino, Il signor Puntila e il suo servo Matti di Brecht secondo Massimo Venturiello, La Caduta del Fascismo secondo Ezio Mauro, A occhio nudo. L’arte di non vedere (11.01), aneddoti di carriera secondo Vincenzo Mollica.

Anche quest’anno l’Auditorium ospita numerosi festival, dal Festival dell’Etica Pubblica – “Be New, Be Now”, organizzato in collaborazione con Ethos, l’Osservatorio di etica pubblica della Luiss Business School, sulla esponsabilità sociale d’impresa, inclusione nel mondo del lavoro, filantropia, energia, etica e finanza. E ancora, attenzione al merito e alla sostenibilità (dal 6 all’8 ottobre), la prima edizione di Città in scena, il festival dedicato alla rigenerazione urbana (dal 13 al 16 dicembre, il ricco calendario di eventi di Natale all’Auditorium, l’ospitalità della Compagnia Circo El Grito, spettacoli per i giovani del Globe Theatre all’insegna di Shakespeare, Romevideogamelab, il nuovo festival su Realtà & Simulazione, senza dimenticare la diciottesima edizione di Equilibrio, il festival di danza contemporanea di Roma (dal 9 al 24 febbraio) sul meglio della coreografia internazionale e italiana fra Benjamin Millepied, Wayne McGregor, Anne Van Den Broek, Marcos Morau.

Dal 22 al 24 marzo spazio alla quindicesima edizione di Libri Come, la festa del Libro e della Lettura a cura di Michele De Mieri, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi che si concentra su Umanità e dal 15 al 21 aprile 2024 torna il Festival delle Scienze di Roma.

Tornano le rassegne Dialoghi sul Diritto, organizzata in collaborazione con la Società editrice il Mulino quest’anno dedicata a “Non solo diritti. 75 anni di Costituzione”, le Lezioni di storia (dal 12 novembre), le Lezioni di Rock a cura di Ernesto Assante e Gino Castaldo (dal 15 dicembre), le Lezioni d’Ascolto scena dimenticare l’intensa e ininterrotta attività del Parco della Musica Records, l’etichetta discografica della Fondazione Musica per Roma con i migliori progetti registrati presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la Casa del Jazz. Info e programma dettagliato della ricchissima stagione della Fondazione Musica per Roma su www.auditorium.com.

Fabiana Raponi