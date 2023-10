Romaeuropa Festival e Manifesto, Plaid live in concerto

Romaeuropa Festival e Manifesto presentano il 5 ottobre i Plaid live all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

A quattro anni di distanza dal loro ultimo live, il duo elettronico britannico formato da Ed Handley e Andy Turner torna a Roma per portare sul palco i brani dell’ultimo disco Feorm Falorx.

Nome storico della prestigiosa WARP Records, per cui pubblicano da più di 30 anni, il duo è stato parte vitale della generazione elettronica degli anni Novanta insieme ad artisti del calibro di Aphex Twin e Autechre.

Lontani dalla complessità o dall’astrazione puramente elettronica approfondita dai loro colleghi, i Plaid hanno continuato a incorporare nelle proprie composizioni elementi soul, funk e cantautoriali innestandoli ad esperimenti sonori e visivi, complessi quanto fruibili, in grado di coinvolgere ampie platee di spettatori.

Come sempre in evoluzione, senza perdere quella linea stilistica rintracciabile all’interno di tutta la loro produzione, fin dalle loro prime uscite hanno abbracciato nuovi metodi di sintesi ed esplorato diversi stili musicali, mantenendo un filo conduttore che attraversa il primo hip hop della loro giovinezza e oltre, fino ai suoni degli anni ’60 e ’70 che lo hanno ispirato.

Con il loro undicesimo album Feorm Falorx (2022) più delicato dell’oscura spigolosità del suo predecessore “Polymer”, costruiscono una sorta di universo parallelo che oltrepassa la dimensione musicale e interseca fantascienza e realtà virtuale: il suono inconfondibile del duo apre immaginari legati allo spazio, al ritmo delle macchine, dove i synth servono a narrare un’epopea festiva ma anche malinconica, riflesso del nostro tempo.

Appassionati sostenitori della tecnologia, in questo lavoro riescono a suonare sia all’avanguardia, ma anche calorosi, umani e nostalgici, proponendo una sorta di retrofuturismo high-tech senza però perdere di profondità e mantenendo quella predominanza melodica per cui sono tanto amati.

Nel corso degli anni, i Plaid hanno collaborato con artisti e artiste soliste del calibro di Bjork, ricercatori sonori, e orchestre come la BBC Concert Orchestra. Hanno scritto musica per giochi per computer e realizzato la colonna sonora di diversi lungometraggi, uno dei quali, “Tekkon Kinkreet”, è stato insignito del Japan Academy Prize for Animation of the Year.

BIO

Plaid è composto da Ed Handley e Andy Turner. Dopo la separazione dal trio The Black Dog all’inizio degli anni ’90, il duo ha costruito un peculiare percorso di esplorazione della musica elettronica, imponendosi come uno dei nomi di punta della prestigiosa Warp Records. Nel corso della sua storia Plaid ha aperto il tour di Björk in Asia nel 1996 e ha suonato, tra gli altri, alla Walt Disney Concert Hall, a Los Angeles (2008) alla Royal Albert Hall di Londra (2010), alla Sydney Opera House di Sydney (2011) al Centre Pompidou, Metz (2014), alla Tate Modern (2015) e al Barbican Hall di Londra.

Prezzo: da 18 € a 25 €

Biglietteria:

T. 06 45553050

martedì – venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

Opificio Romaeuropa: Via dei Magazzini Generali, 20/a, 00154 – Roma