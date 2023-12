dal 14 novembre 2023

Isole di suono

rassegna musicale con gli studenti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado

all’Auditorium Lattuada

classica, antica, contemporanea, popular music, jazz

MI, Auditorium Lattuada, corso di Porta Vigentina 15/a ore 21.00 ingresso libero – fino a esaurimento posti

5.12.2023 ore 21.00

Omaggio a Reginald Smith Brindle

(1917 – 2003)

Ritorna per il terzo anno consecutivo, a partire dal 14 novembre 2023, la rassegna Isole di suono della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado.

Protagonisti sono gli studenti, che propongono, aperta al pubblico e a ingresso libero, Isole di suono, una serie di performance dedicate a diversi generi musicali,

coerentemente con la vocazione della Civica, che accoglie nella sua vivace proposta formativa corsi di musica classica,

antica, contemporanea, popular music, musica per l’immagine, jazz, amatoriale.

Una varietà che nasce dall’esigenza degli studenti di farsi conoscere dalla città di Milano e di mettersi in gioco con gusti, capacità, competenze, talenti personali.

Gli appuntamenti della rassegna scaturiscono da una ricerca artistica condotta dagli allievi con i propri docenti, singolarmente o in piccoli gruppi.

L’appuntamento del 5 dicembre omaggia, nel ventennale dalla morte, Reginald Smith Brindle (1917 – 2023), compositore, didatta

e scrittore britannico. Il concerto vede protagonisti alcuni chitarristi della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado che eseguiranno brani noti

e altri più rari del compositore inglese, nato a Bamber Bridge nel Lancashire.

Reginald Smith Brindle si accostò relativamente tardi alla composizione: iniziò da ragazzo a suonare la chitarra per poi avvicinarsi al jazz.

Lo scoppio della guerra mise fine alle sue ambizioni ma, durante le ultime fasi, iniziò a comporre per lo strumento che conosceva meglio, appunto la chitarra.

E proprio in quegli anni difficili, tra il 1944 e il 1952, Smith Brindle scrisse quasi 40 brevi pezzi per questo strumento, un corpus di opere che non ha eguali

nella produzione di nessun altro compositore britannico. Alla fine degli anni Quaranta fu anche in Italia per studiare con Ildebrando Pizzetti e con Luigi Dallapiccola,

e divenne membro attivo della Scuola Dodecafonica a fianco di Bruno Bartolozzi, Sylvano Bussotti e Alvaro Company.

La sua produzione per chitarra sola raggiunge l’apice con El Polifemo de Oro, affascinante opera moderna in programma nel concerto di Isole di Suono.

Scritta nel 1956 e rivista dallo stesso Smith Brindle nel 1981, El Polifemo de Oro è ispirato a Adivinanzade la Guitarra, una poesia – indovinello di Garcia Lorca inserita in Seis Caprichos,

serie di sei liriche che hanno la chitarra come tema principale, dedicate dal poeta spagnolo all’amico chitarrista Regino Sáinz de la Maza.

(En la redonda/rucijada,/seis donzella/bailan./Tres de carne/y tres de plata./Los sueños de ayer las buscan,/pero las tiene abrazadas/un Polifemo de oro./La guitarra!).

Programma

5 dicembre 2023 ore 21.00

Omaggio a Reginald Smith Brindle (1917 – 2003)

nel ventennale della scomparsa

Do Not Go Gentle

Giacomo Barbieri

Danza pagana

Desmond Aiyomongbezagha

Memento

Isabella Pasini

Etruscan Preludes

Dario Rallo

Sonata n. 2 El Verbo

Dario Salazar

El Polifemo de oro

Cecilia Corio

Sonatina fiorentina

Mariachiara Giambelli

November Memory

Mattia Iannella

Fuego fatuo

Greta Fisler

Chaconne and Interludes

Duo Corio/Fisler

Isole di suono

Il prossimo concerto

12 dicembre 2023 ore 21.00

#ViolinFest

Pablo de Sarsate, Capriccio basco

Anna Sophie Mancini

Olivier Messiaen – Tema e variazioni

Letizia Ferrario

Edvard Grieg – Sonata n. 3, allegro molto ed appassionato

Alessio Santagata

Fritz Kreisler, Schoen Rosmarin

Krzysztof Penderecki, Cadenza per violino solo

Lucrezia Bussola

Reinhold Glière, Duetti per due violini n. 5 e n. 10

Clara Gerelli, Lucrezia Bussola

George Enescu, Ballade

Henryk Wieniawski, Capriccio n. 3 per due violini

Beatrice Guido

Karol Szymanowski, La fontana aretusa

Clara Gerelli

Camille Saint-Saëns/E. Ysaye, Caprice d’après l’Etude en forme de valse

Pietro Bagetto

Violin surprise con la partecipazione straordinaria di M. Yulia Berinskaya

Alexandra Ducariu, pianoforte

