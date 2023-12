VADEMECUM: ECCO I 23 FILM DELLE FESTE TRAILER E SINOSSI UFFICIALE…DA

Parte la sfida per entrare nella classifica dei maggiori incassi delle feste.

Si inizia oggi e si chiude il 7 gennaio con un ventina di film che si

contendono il podio

Ecco, titoli, trailer e sinossi per arrivare preparati…

1 – CINEMA – DATA CONFERMATA – ITALIA – 14 dicembre – “Adagio” di

Stefano Sollima con PIERFRANCESCO FAVINO, TONI SERVILLO, VALERIO

MASTANDREA, ADRIANO GIANNINI, IANMARCO FRANCHINI, FRANCESCO DI LEVA

Manuel, un ragazzo di sedici anni, cerca di godersi la vita come può,

mentre si prende cura dell’anziano padre. Vittima di un ricatto, va a

una festa per scattare alcune foto a un misterioso individuo ma,

sentendosi raggirato, decide di scappare. Si ritrova così inseguito

dai ricattatori che si rivelano essere estremamente pericolosi e

determinati a eliminare quello che ritengono uno scomodo testimone.

Manuel capisce di essere invischiato in qualcosa che è più grande di

lui e sarà costretto a chiedere aiuto…

https://www.youtube.com/watch? v=B2JKYmVnLOo

2 – CINEMA – DATA CONFERMATA – 14 dicembre – “Wonka” di Paul King con

Olivia Colman, Timothée Chalamet, Hugh Grant, Sally Hawkins

https://www.youtube.com/watch? v=S0cbkpi1ogc

Il film è il prequel del romanzo di Roald Dahl La fabbrica di

cioccolato (1964), e racconta le origini di Willy Wonka. È la terza

pellicola basata sul libro dopo Willy Wonka e la fabbrica di

cioccolato (1971) e La fabbrica di cioccolato (2005)

3 – CINEMA – DATA CONFERMATA – ITALIA – 14 dicembre – “Santocielo” di

Ficarra e Picone diretto da Francesco Amato con Ficarra e Picone e con

Giovanni Storti, Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta

https://www.youtube.com/watch? v=1UnSKTlDPy8

In Paradiso decidono di inviare sulla Terra un nuovo Messia. A fare

l’Annunciazione e ad insufflare nel grembo della nuova Madonna il

nuovo Messia viene inviato Aristide (Valentino Picone). Ma questi per

errore finisce per “ingravidare” non la prescelta ma tale Nicola

Balistreri (Salvo Ficarra), un professore bigotto e ossessionato dal

giudizio altrui.

4 – CINEMA – DATA CONFERMATA – 14 dicembre – “Ferrari” di Michael

Mann con Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley, Sarah Gadon,

Jack O’Connell, Patrick Dempsey

https://www.youtube.com/watch? v=3GdQBLOw0TY

La storia di una leggenda che ha costruito un mito inossidabile

diventando un’icona mondiale.

5* CINEMA – DATA CONFERMATA – 14 dicembre – “IL FARAONE, IL

SELVAGGIO E LA PRINCIPESSA” di Michel Ocelot – ANIMAZIONE

https://www.youtube.com/watch? v=B8GDzkCDGFc

Un’epopea ambientata nell’antico Egitto, una leggenda medievale

dell’Alvernia, una fantasia orientale d el VXIII Secolo, con costumi

ottomani e palazzi turchi, per lasciarsi trasportare da sogni

contrastanti, popolati da splendide divinità, orribili tiranni,

allegri giustizieri, principi e principesse che fanno tutto ciò che

passa loro per la testa – e tutto questo in un caleidoscopio di

colori!

6* CINEMA – DATA CONFERMATA – 14 dicembre – “Il Maestro

Giardiniere” di Paul Schrader con Joel Edgerton, Sigourney Weaver,

Quintessa Swindell, Eduardo Losan, Esai Morales, Rick Cosnett,

Victoria Hill, Amy Le, Jared Bankens, Matt Mercurio, Samuel Ali, Erika

Ashley

https://www.youtube.com/watch? v=SOiXw1GIkK8

Narvel Roth (Joel Edgerton) è il meticoloso orticoltore dei Gracewood

Gardens, che dedica le proprie giornate tanto a prendersi cura

degli incantevoli giardini di questa storica tenuta, quanto a

soddisfare la sua datrice di lavoro, la ricca vedova Haverhill

(Sigourney Weaver). La sua vita spartana viene però stravolta quando

la signora Haverhill gli chiede di prendere come assistente la sua

problematica pronipote Maya (Quintessa Swindell). Questa situazione

provoca il riaffiorare di sordidi segreti sepolti di un violento

passato, che ora riemergono per minacciare tutti e tre i personaggi.

7* CINEMA – DATA CONFERMATA – 14 dicembre – “20.000 specie di api”

di Estibaliz Urresola Solaguren

https://www.youtube.com/watch? v=ZPYGckRdjWY

Cocó, otto anni (Sofia Otero, Orso d’Argento a Berlino 2023), si sente

fuori posto e non capisce perché. Non si riconosce nel suo nome di

battesimo, Aitor, né nello sguardo e nelle aspettative di chi ha

intorno. Nel corso di un’estate nella campagna basca a casa della

nonna – tra le gite al fiume, l’apicoltura e i saggi consigli di sua

zia Lourdes – Cocò riuscirà forse finalmente ad affrontare i propri

dubbi e le proprie paure, trovare la sua vera identità e decidere così

qual è il suo nome.

8 – CINEMA – DATA CONFERMATA – 20 dicembre – “Aquaman e il regno

perduto” di James Wan con Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman

https://www.youtube.com/watch? v=7aWCwLqmgFg

Non riuscendo a sconfiggere Aquaman la prima volta, Black Manta,

ancora spinto dal bisogno di vendicare la morte di suo padre, non si

fermerà davanti a nulla pur di annientare Aquaman una volta per tutte.

Questa volta Black Manta, in possesso del potere del mitico Tridente

Nero, che scatena una forza antica e malevola, è più temibile che mai.

Per sconfiggerlo Aquaman si rivolgerà al fratello imprigionato Orm,

l’ex re di Atlantide, per forgiare un’improbabile alleanza. Insieme

dovranno mettere da parte le loro divergenze per proteggere il loro

regno e salvare la famiglia di Aquaman, e il mondo intero, da una

distruzione irreversibile.

9 – Cinema – DATA CONFERMATA – 21 dicembre – “Wish” di Chris Buck – ANIMAZIONE

Wish è il nuovo film Walt Disney Animation Studios che accoglie il

pubblico a Rosas, una terra fantastica situata al largo della penisola

iberica dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così

potente che viene accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di

sconfinata energia chiamata Star. Insieme, Asha e Star affrontano un

nemico formidabile – il sovrano di Rosas, Re Magnifico – per salvare

la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano

coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose

meravigliose.

10 – Cinema – DATA CONFERMATA – 21 dicembre – “FOGLIE AL VENTO” di

Aki Kaurismäki con lma Pöysti, Jussi Vatanen (FALLEN LEAVES)

https://www.youtube.com/watch? v=VQU3pA4x1jM

Due persone sole (Alma Pöysti e Jussi Vatanen) si incontrano per caso

una notte a Helsinki. È l’ultima occasione per trovare il primo, unico

e definitivo amore della loro vita. Il percorso è però intralciato

dall’alcolismo di lui, dai numeri di telefono persi, dal non conoscere

nomi o indirizzi reciproci e dalla tendenza generale della vita a

porre ostacoli a chi cerca la propria felicità.

11 – Cinema – DATA CONFERMATA – 21 dicembre “One Life” di James

Hawes con Anthony Hopkins e Helena Bonham Carter

https://www.youtube.com/watch? v=Gt934__a7K8

One Life racconta la storia vera di Sir Nicholas “Nicky” Winton, un

giovane broker londinese interpretato con maestria da Anthony Hopkins,

che nei mesi precedenti lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale salvò

669 bambini profughi da morte certa. Nicky si reca Praga nel dicembre

del 1938, e trova migliaia di famiglie fuggite dalla Germania e dall’

Austria, in condizioni disperate, con poco o nessun riparo e cibo, e

sotto la costante minaccia dell’invasione nazista. Si rende subito

conto che la sua è una corsa contro il tempo, ma capisce

immediatamente cosa deve fare: salvare quanti più bambini possibile

prima che le frontiere si chiudano definitivamente. Cinquant’anni dopo

nel 1988, Nicky vive ancora nel ricordo della triste sorte di quei

bambini che non ha potuto portare in salvo in Inghilterra,

incolpandosi sempre di non essere stato in grado di aver fatto di più.

Ma il destino gli riserva un incontro inaspettato. Un programma

televisivo della BBC, “That’s Life!”, racconta la sua incredibile

vicenda, con una sorpresa che lo lascerà senza parole. Dopo ben cinque

decenni un evento inaspettato lo porterà finalmente a confrontarsi con

il suo senso di colpa e a riappacificarsi con il passato e con sé

stesso.

12 – Cinema – DATA CONFERMATA – 21 dicembre – “Tutti a parte mio

marito” (It’s Raining Men) di Caroline Vignal, con Laure Calamy,

Vincent Elbaz – I Wonder Pictures

https://www.youtube.com/watch? v=to4KG6C_tWQ

Un marito meraviglioso, due figlie perfette, un fiorente studio

dentistico: tutto va bene per Iris (Laure Calamy). Ma da quanto tempo

non fa l’amore? Dietro consiglio di una conoscente, la donna si

iscrive a una app di dating… e scoperchia il vaso di Pandora!

Appuntamento dopo appuntamento – tra buffi fraintendimenti, foto

scabrose non richieste e una varietà impressionante di uomini pronti

alle performance più bizzarre – Iris rientra in contatto con il suo

corpo e la sua sensualità. Ma una volta trovata se stessa, si renderà

conto, forse, di aver perso qualcosa per strada e dovrà fare di tutto

per recuperarlo.

13 – Cinema – DATA CONFERMATA – 21 dicembre – “RENAISSANCE: A FILM

BY BEYONCÉ” il 21, 22, 23, 24 dicembre e il 28, 29, 30, 31 dicembre.

https://www.youtube.com/watch? v=BGYIXarTNbA

14 – Cinema – DATA CONFERMATA – ITALIA – 28 dicembre – “Come

può uno scoglio ” di Gennaro Nunziante con Pio e Amedeo e con

Francesca Valtorta, Nicola Rignanese e Claudio Bigagli

https://www.youtube.com/watch? v=HhC-FqwKS7Q

E se un giorno scoprissi che la vita che hai non è quella che volevi?

Che qualcuno giorno dopo giorno ha addormentato i tuoi desideri fino a

farti diventare un altro da te stesso?

È quello che succede a Pio, un ragazzo dal carattere debole e

impacciato, al quale il defunto papà Salvatore, ricco costruttore, ha

imposto le sue scelte. Eppure, la sua è una vita agiata da fare

invidia. Avvocato e ora anche presidente dell’azienda del papà,

sposato con Borromea, padre di due bambini, Ginevra e Manfredi, vive

nel castello dei marchesi Pasin, i suoi suoceri, proprietari della

storica cantina vinicola di famiglia dove producono prosecco. E non è

finita. Adesso un gruppo di imprenditori locali lo ha candidato a

sindaco del paese perché essendo un debole lo possono manovrare

facilmente. Pio è come anestetizzato in quella vita non sua ma gli

uomini si sa sono come i vulcani, dormono silenziosi per anni e poi è

un attimo e il fuoco torna ad esplodere. La scintilla la offre il

parroco del paese don Boschin, guida spirituale del defunto padre di

Pio che gli chiede il favore di assumere come autista Amedeo, un

ragazzo dal passato turbolento che l’ha visto spesso finire in carcere

e che sta cercando di reinserirsi nel mondo del lavoro.

15 – CINEMA – DATA CONFERMATA – 28 dicembre – “Ricomincio da me”

di Nathan Ambrosini, con Camille Cottin

Antonia, detta Toni, è una mamma single che ha cresciuto da sola i

suoi cinque figli, lasciandosi alle spalle una promettente carriera

musicale. A vent’anni, infatti, aveva inciso una hit di grande

successo. In casa ha sempre molto da fare e solo raramente si concede

una sera libera con gli amici. Finalmente i suoi ragazzi più grandi

iniziano l’università e lei si chiede cosa farà quando lasceranno il

nido? A quarantatré anni avrà ancora il tempo di riprendere in mano la

sua vita? Intanto si iscrive a sua volta all’università.

https://www.youtube.com/watch? v=PLGiGGV3lOU

16 – IL 30 DICEMBRE – SOLO PER UN GIORNO – A 40 ANNI DALL’USCITA

“VACANZE DI NATALE” di CARLO VANZINA

https://www.youtube.com/watch? v=S6xXD-rxkXw

16 bis – CINEMA – DATA CONFERMATA – ITALIA – 1 gennaio 2024 –

“Succede anche nelle migliori famiglie” di e con Alessandro Siani e

con Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena, Antonio

Catania, Euridice Axen, Sergio Friscia, Sebastiano Somma

https://www.youtube.com/watch? v=ZZge3I95jII

Davide Di Rienzo, laureato in medicina e finito a fare il volontario

alla Caritas, perché troppo influenzato dall’opprimente figura paterna

di medico eccellente – in poche parole la pecora nera della famiglia

Di Rienzo – conduce una vita tendenzialmente normale, spesa tra una

delusione amorosa e l’altra. Un giorno, però, il suo equilibrio viene

sconvolto da una telefonata: suo padre è morto. Tornato nella vecchia

villa di famiglia, decide di prendersi cura della madre Lina,

visibilmente scossa e provata, assieme ai suoi fratelli perfetti Renzo

e Isabella, rispettivamente avvocato e psicologa, entrambi di

successo. Ma ecco che nel giro di pochissimo, la madre Lina sembra

aver recuperato tutto l’entusiasmo e la gioia di sempre. Sarà stato il

calore e l’amore dei figli? Non proprio, quanto più̀ un nuovo,

imminente, matrimonio: il suo. Lina, infatti, si sposerà̀ la settimana

seguente con il signor Angelo Cederna, vecchio amichetto e fidanzatino

d’infanzia. Che cosa? Chi è quest’uomo? I tre fratelli vogliono

vederci più̀ a fondo. Ma per il momento, c’è soltanto una certezza:

questo matrimonio non s’ha da fare! Ad ogni modo, il giorno del

matrimonio, nonostante le crescenti perplessità̀ dei tre figli,

arriva, ed è proprio il giorno in cui tutte le certezze sulla famiglia

Di Rienzo vengono spazzate via, come un castello di carte. Tanti

segreti sorprendenti stanno per essere svelati come succede nelle

migliori famiglie, e forse proprio Davide…

18 – CINEMA – DATA CONFERMATA – 1 gennaio 2024 – “Il ragazzo e

l’airone” di H. Miyazaki

https://www.youtube.com/watch? v=IVHsUddTmK0

A 10 anni da Si alza il vento il nuovo film di Hayao Miyazaki Il

ragazzo e l’airone. Spinto dal desiderio di rivedere sua madre,

Mahito, un ragazzo di 12 anni, si avventura in un regno abitato dai

vivi e dai morti. un luogo fantastico dove la morte finisce e la vita

trova un nuovo inizio. Una storia sul mistero della vita e la

creazione, in omaggio all’amicizia, direttamente dalla mente del

maestro Hayao Miyazaki.

19 – CINEMA – DATA CONFERMATA – 4 gennaio – “The Miracle Club”

di Thaddeus O’Sullivan con Laura Linney, Kathy Bates, Maggie Smith

https://www.youtube.com/watch? v=9ftjnMSOz10

20 – Cinema – DATA CONFERMATA – 4 gennaio – “Perfect Days” di Wim

Wenders con Koji Yakusho, Tokio Emoto, Arisa Nakano, Aoi Yamada, Yumi

Aso, Sayuri Ishikawa

https://www.youtube.com/watch? v=gZvsWyoS_tU

Vincitore della Palma d’oro per il migliore attore (Kôji Yakusho)

all’ultimo Festival di Cannes. Hirayama conduce una vita semplice,

scandita da una routine perfetta. Si dedica con cura e passione a

tutte le attività della sua giornata, dal lavoro come addetto alle

pulizie dei bagni pubblici di Tokio all’amore per la musica, ai libri,

alle piante, alla fotografia e a tutte le piccole cose a cui si può

dedicare un sorriso. Nel ripetersi del quotidiano, una serie di

incontri inaspettati rivela gradualmente qualcosa in più̀ del suo

passato. Dal pluripremiato autore de Il cielo sopra Berlino, una

riflessione sulla ricerca della bellezza nel mondo che ci circonda.

21 – “Wonder White Bird” di ‘Wonder’ di Marc Forster con ARIELLA

GLASER,ORLANDO SCHWERDT, BRYCE GHEISAR, GILLIAN ANDERSON e con Helen

Mirren

https://www.youtube.com/watch? v=4OoCEj4bpjI

La magia di Wonder torna con un nuovo capitolo tratto dalla graphic

novel di R. J. Palacio. Dopo gli eventi di Wonder, il bullo Julian è

stato espulso dalla scuola e cerca di ambientarsi nel nuovo istituto.

Sentendolo in difficoltà, la nonna lo sorprende, gli fa visita da

Parigi e gli racconta la storia della sua infanzia

22 – Cinema – DATA CONFERMATA – 4 gennaio 2024 – “50 km all’ora”

di Fabio De Luigi con Fabio De Luigi, Stefano Accorsi, Alessandro

Haber, Elisa Di Eusanio, Alice Palazzi, Simone Baldasseroni, Giorgia

Arena e Paolo Cevoli

https://www.youtube.com/watch? v=lssYXyWA0Xs

Due fratelli si ritrovano dopo tanti anni al funerale del padre. Tra

rancori passati e affetto sopito, i due affrontano un viaggio per

portare le ceneri del loro genitore accanto alla moglie, seguendo le

sue ultime volontà. A bordo di due motorini scassati, costruiti anni

fa quando erano due ragazzini, percorreranno un viaggio attraverso

l’Emilia Romagna e attraverso i loro sentimenti per scoprire che c’è

sempre tempo per litigare ed amarsi di nuov

23 – Cinema – DATA CONFERMATA – 4 gennaio – “PUFFIN ROCK” di Jeremy Purcell

https://www.youtube.com/watch? v=PcGZfsITo0g

Il Film, ambientato nell’idilliaca isola di Puffin Rock, dove vivono

felicemente le pulcinelle di mare Oona, Baba, Vera e Rudi. Ad

allietare le loro giornate arrivano dei nuovi abitanti: Isabelle,

Phoenix e Marvin. Accolti calorosamente, entrano subito a far parte

della famiglia. Quando l’ultimo ovetto di Puffin scompare in

circostanze misteriose, Oona e i suoi nuovi amici si uniranno in una

corsa contro il tempo per riportarlo a casa, prima che una grande

tempesta colpisca Puffin Rock e metta in pericolo l’intera isola.

Riusciranno i coraggiosi abitanti di Puffin Rock a salvare il piccolo

uovo?

