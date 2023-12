Casa del Jazz, Over the Rainbow – Serata in ricordo di Mario Guidi

Giovedì 21 dicembre (ore 21) la Casa del Jazz di Roma ospita “Over the Rainbow” – Serata in ricordo di Mario Guidi, con Enrico Rava, Stefano Bollani, Rita Marcotulli, Enzo Pietropaoli, Fabrizio Sferra, Giovanni Guidi ed altri amici di Mario Guidi.

Agente e manager illuminato Mario Guidi è stato uno dei primi a intraprendere la strada di una professione che, nell’Italia degli anni Ottanta, non esisteva. Nei suoi lunghi anni di attività si è occupato di artisti come Enrico Rava e Stefano Bollani contribuendo con amore e passione a dare luce artistica anche al suo amato figlio Giovanni, oggi uno dei più creativi pianisti europei. Alcuni tra i musicisti più affermati di oggi che in passato hanno collaborato con lui lo ricorderanno nel modo migliore ovvero attraverso la musica. Il ricavato verrà devoluto alla Fondazione AIRC per la ricerca sul Cancro.

“Over the Rainbow”

Serata in ricordo di Mario Guidi

con

Enrico Rava

Stefano Bollani

Rita Marcotulli

Enzo Pietropaoli

Fabrizio Sferra

Giovanni Guidi

ed altri amici di Mario Guidi

GIOVEDI 21 DICEMBRE 2023

CASA DEL JAZZ ORE 21

Biglietti 20 euro

(il ricavato verrà devoluto alla Fondazione AIRC per la ricerca sul Cancro)