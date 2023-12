Quando l’Orchestra Filarmonica di Vienna celebra musicalmente il nuovo anno, il mondo intero si ferma a guardarla. Il direttore d’orchestra tedesco Christian Thielemann si esibirà nella Sala Dorata del Musikverein il 1° gennaio 2024. Durante l’intervallo del film, il Balletto di Stato di Vienna intrattiene il pubblico con intermezzi di danza.

Il concerto probabilmente più famoso del mondo viene trasmesso in mondovisione in più di 90 Paesi ed è visto da milioni di persone. Per partecipare al concerto dal vivo a Vienna ci vuole un po’ di fortuna, perché è tale la richiesta dei biglietti che l’assegnazione avviene per sorteggio sul sito web dell’Orchestra Filarmonica di Vienna. In alternativa, ci si reca in Stephansplatz, una delle stazioni del Percorso di San Silvestro, dove viene trasmesso un live open air. Anche al Riesenradplatz nel Prater inizia la trasmissione in diretta dal Musikverein il 1° gennaio 2024 a partire dalle ore 11.15

Il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Filarmonica di Vienna del 2022. – © Wiener Philharmoniker / Dieter Nagl Christian Thielemann ha diretto il Concerto di Capodanno della Filarmonica di Vienna per la prima volta nel 2019- – © Wolf-Dieter Grabner/2019 Il Concerto di Capodanno 2023, sotto la direzione di Franz Welser-Möst. – © Wiener Philharmoniker / Dieter Nagl Il direttore d’orchestra tedesco Christian Thielemann, pluripremiato e motlo vicino all’Orchestra Filarmonica di Vienna. – © Matthias Creutziger © Wolf-Dieter Grabner/2019 Il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Filarmonica di Vienna del 2022. – © Wiener Philharmoniker / Dieter Nagl Christian Thielemann ha diretto il Concerto di Capodanno della Filarmonica di Vienna per la prima volta nel 2019- – © Wolf-Dieter Grabner/2019

Le affascinanti melodie di Strauss

Il concerto di Capodanno dell’Orchestra Filarmonica di Vienna riunisce il meglio del meglio: il programma musicale gioioso e vivace, ma a volte anche contemplativo, con composizioni della dinastia Strauss e dei loro contemporanei, garantisce un buon inizio dell’anno ancora giovane. Dal valzer alla polka, è la musica più viennese che sia mai stata scritta, interpretata in modo egregio da musicisti di altissimo livello.

Programma 2024

Karl Komzák: Erzherzog Albrecht-Marsch, op. 136

Johann Strauss II.: Wiener Bonbons. Valzer, op. 307

Johann Strauss II.: Figaro-Polka. Polka française, op. 320

Josef Hellmesberger (figlio): Für die ganze Welt. Valzer

Eduard Strauss: Ohne Bremse. Polka veloce, op. 238

Johann Strauss II.: Ouvertüre dell’operetta “Waldmeister”

Johann Strauss II.: Ischler Walzer. Nachgelassener Walzer Nr. 2

Johann Strauss II.: Nachtigall-Polka, op. 222

Eduard Strauss: Die Hochquelle. Polka mazur, op. 114

Johann Strauss II.: Neue Pizzicato-Polka. op. 449

Josef Hellmesberger (figlio): Estudiantina-Polka dal balletto “Die Perle von Iberien”

Carl Michael Ziehrer: Wiener Bürger. Valzer, op. 419

Anton Bruckner: Quadrille, WAB 121 (Orchestr. W. Dörner)

Hans Christian Lumbye: Glædeligt Nytaar! Galopp

Josef Strauss: Valzer del Delirio. Valzer, op. 212

Informazioni