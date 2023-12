FINALI DEI PREMI TUTTOTEATRO.COM 2023

8, 9 e 10 dicembre 2023

TEATRO INDIA

Dall’8 al 10 dicembre il Teatro India di Roma ospita le finali dei Premi Tuttoteatro.com, giornate di sostegno alla visione del nuovo teatro, di incontro e confronto sullo spettacolo dal vivo, sui teaser come oggetto d’arte oltre che di promozione, sui cambiamenti in atto, sulla politica culturale e sui fermenti contemporanei.

La manifestazione, ideata e diretta da Mariateresa Surianello, nelle tre giornate conclusive della diciassettesima edizione del Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche “Dante Cappelletti” propone al pubblico venti minuti di spettacolo dei sette progetti finalisti. Per la quinta edizione del Premio Tuttoteatro.com Miglior Teaser verranno presentati i tre minivideo semifinalisti.

La giuria del Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche “Dante Cappelletti” e del Premio Tuttoteatro.com Renato Nicolini presieduta da Paola Ballerini e composta da Massimo Marino, Chiara Mignemi, Elisabetta Reale, Attilio Scarpellini e Mariateresa Surianello ha selezionato, per le finali sette progetti di spettacolo provenienti da tutta Italia.

Presentati con il seguente programma:

– venerdì 8 dicembre: 14.45 – Mare di ruggine di Compagnia Teatro Insania; 15.45 Triscaidecafobia di Giano;

– sabato 9 dicembre: 14.45 Metamorfosi di una rana di Le TSC/Giulia Pizzimenti e Francesca Miranda Rossi; 15.45 Il canto sulla polvere. Invocazione a Ingeborg Bachmann di Alessandra Chieli;

– domenica 10 dicembre: ore 14.45 Daniela di Giulia Scotti; 15.10 Zitto Peter! – una sitcom sulla nausea di nascere di Anolfo-Fettarappa-Guerrieri/; 15.50 No di Annalisa Limardi.

La stessa giuria ha deciso quest’anno di assegnare il Premio Tuttoteatro.com Renato Nicolini 2023 al regista Massimiliano Civica, direttore del Teatro Metastasio di Prato e a Spin Time, progetto di recupero abitativo e casa per numerose attività culturali a Roma. La cerimonia di attribuzione del Premio Nicolini, giunto quest’anno alla decima edizione, si svolgerà al Teatro India il 10 dicembre alle 22.00.

Proseguendo la ricerca nel teatro della marginalità, sabato 9 dicembre alle 16.30 è previsto l’incontro con l’artista-performer Chiara Bersani, apprezzata a livello internazionale per il suo lavoro sul significato politico dei corpi. Presenterà la sua riflessione sul paesaggio, Cordata un file audio scaricabile tramite qr code. L’opera audio, ideata da Chiara Bersani, è creata con F. De Isabella, si avvale della collaborazione drammaturgica di Marco D’Agostin e nasce sotto la cura di Giulia Traversi. Il momento di fruizione di Cordata è “affidato alla cura, ai desideri e all’intimità di chi sceglierà di guardare il paesaggio con noi”.

Attraverso l’incontro Chiara Bersani racconterà al pubblico il proprio lavoro.

A seguire, sabato 9 alle 18.30 verrà presentato lo spettacolo di Nerval Teatro La buca di Maurizio Lupinelli e Elisa Pol, con Carlo De Leonardo, regia Maurizio Lupinelli. Lo spettacolo nasce dal lavoro svolto all’interno del Laboratorio Permanente per la produzione di spettacoli con persone diversamente abili, con il quale Nerval Teatro esplora il dialogo tra sensibilità particolari e discipline sceniche. Vede il coinvolgimento di “attori speciali”, che attraverso inventiva e consapevolezza scenica danno vita ai personaggi beckettiani, da cui lo spettacolo prende ispirazione. A conclusione dello spettacolo è previsto un incontro nel quale Lupinelli presenterà il proprio lavoro, dialogando con il pubblico.

Per il Premio Tuttoteatro.com Miglior Teaser per opere video di massimo 3 minuti, la giuria, composta da Federico Betta, Lisa Ferlazzo Natoli, Claudio Morici, Marina Pellanda, Leopoldo Santovincenzo, con la segreteria di Elisabetta Mancini, ha selezionato 3 teaser finalisti: Frammenti di una matrice pronta a esplodere di Silvano Richini-Molom; Considero casa di Noemi Piva; Lady Macbeth – God save the Queen di Debora Benincasa.

La domenica sera, prima dell’attesa premiazione è in programma I greci, gente seria! Come i danzatori della compagnia Quotidiana.com con ideazione, drammaturgia e messa in opera di Roberto Scappin e Paola Vannoni, vincitore della sedicesima edizione del Cappelletti 2022 con la seguente motivazione: “Una danza sul nulla, un silenzio assordante. È l’opera di una compagnia a gestione familiare, strutturata da tempo, sempre sorprendente e talvolta perfino irritante. Una compagnia protagonista, anche in questo lavoro, di resistenza alla dominante mediatizzazione e alla marginalizzazione del teatro e della parola, penalizzati da un sistema legislativo e organizzativo inadeguato a valorizzare la creatività e determinato alla ghettizzazione territoriale. Da questa opera traspare un “quotidiano” lavoro che definire surreale sarebbe limitante, in cerca continuamente di nuovi limiti da trasgredire”.

Sabato e domenica mattina, dalle 10.30 ai teaser è anche dedicato il corso si formazione Dal teaser alla scena. Un nuovo formato di promozione dello spettacolo dal vivo, parte del progetto Europeo dedicato a questo particolare formato audiovisivo.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Culture in Movimento 2023 – 2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali e realizzato in collaborazione con SIAE.

PROGRAMMA

Venerdì 8 dicembre 2023

Sala A

> ore 14:45 – Mare di ruggine | Compagnia Teatro Insania – Napoli

> ore 15:45 –Triscaidecafobia | Giano – Roma

> ore 16.45 – Incontro Roma Anno Zero. Scene e scenari in ricomposizione condotto da Attilio Scarpellini

Un dialogo sullo stato dell’arte e sulle prospettive culturali della città, tra artisti, operatori e critici.

Sabato 9 dicembre 2023

Sala Oceano

> ore 10:00 – Formazione #1 Dal teaser alla scena. Un nuovo formato di promozione dello spettacolo dal vivo, condotto da Elisa Bianchi, Elisabetta Mancini, Chiara Mignemi

Sala A

> ore 14:45 –Metamorfosi di una rana | Le TSC/Giulia Pizzimenti-Francesca Miranda Rossi – Bologna

> ore 15:45 – Il canto sulla polvere. Invocazione a Ingeborg Bachmann | Alessandra Chieli – Città di Castello (Pg)

Sala Oceano

> ore 16.30 – Incontro Chiara Bersani

Sala A

> ore 18.00 – Spettacolo La buca | Maurizio Lupinelli-Elisa Pol/Nerval Teatro – Ravenna

> a seguire incontro con gli autori

Domenica 10 dicembre 2023

Sala Oceano

> ore 10:00 – Formazione #2 Dal teaser alla scena. Un nuovo formato di promozione dello spettacolo dal vivo, condotto da Elisa Bianchi, Elisabetta Mancini, Chiara Mignemi, Pauline Rossignol

Masterclass di Simone Pacini dal Titolo “Disseminare il tuo teaser sul web“

Sala A

Sala Oceano

> ore 18:30 – Incontro + proiezione Lo spettacolo dal vivo attraverso l’audiovisivo.

Proiezione video finalisti del “Miglior Teaser”

Sala A

> ore 19:45 – Spettacolo I Greci, gente seria! Come i danzatori. | quotidianacom – Poggio Torriana (Rn)

> Premiazioni

> ore 22 incontro con Massimiliano Civica e Spin Time vincitori ex aequo “Nicolini” 2023

> Brindisi

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero

Sovra titoli per gli spettacoli e

traduzione Lis per la premiazione e lo spettacolo La Buca di Nerval teatro

