Sarà in scena dall’11 al 14 gennaio al Teatro di Villa Lazzaroni lo spettacolo LA VERA

STORIA DEL CAVALIERE MASCHERATO drammaturgia di Giancarlo Sammartano e

Alessandro De Feo, con Ludovica Alvazzi del Frate, Matteo Baronchelli, Piera Di Palma,

Chiara La Gattuta, Andrea Lami, Antonio Magliaro, Marco Rinaldi, Enrico Maria Ruggeri,

Alessandro Zinna, regia di Alessandro De Feo.

Liberamente ispirato dal frammento La vera vita di Jacob Geherda, da poesie e da altri testi teatrali di Bertolt Brecht, lo spettacolo ruota intorno alla figura del cameriere di un infimo albergo berlinese – alle soglie del ’33 del ‘900 – vessato da padrona e clienti, che per vendicare la violenza subita dalla cameriera Sylvia di cui è segretamente innamorato, si trasforma in un temibile Cavaliere mascherato, sfidando in ripetuti e grotteschi duelli (sciabola, estemporanea di pittura, colloquio d’affari) il ricco e brutale violentatore della sua amata. Ma sono solo sogni, scanditi da dolorosi risvegli. In un clima che oscilla tra la grigia realtà dell’albergo e il colore della fantasia – clownerie, Commedia dell’Arte, baracconate – Geherda disegna i tratti di un’umanità degradata che solo in sogno riesce a vivere con dignità e coraggio il suo stare al mondo. Uno spettacolo esilarante, ma non zuccherato, che butta lì, senza enfasi, una radicale domanda: Che fare per avere il Pane

imbottito di un po' di Giustizia?

Via Appia Nuova, 522 – Via Tommaso Fortifiocca, 71 (parcheggio gratuito) – 00181 Roma

Orario spettacolo: giovedì, venerdì e sabato ore 21 – domenica ore 17,30

Info e prenotazioni: 392 4406597 – info@teatrovillalazzaroni.com – www.teatrovillalazzaroni.com