FESTEGGIAMO INSIEME IL NUOVO ANNO – RI-SPOGLIATI – Compagnia delle Seggiole

RI-SPOGLIATI

Sull’amore degli uomini per le donne…

e delle donne per gli uomini… e per le donne… Per salutare assieme il vecchio ed il nuovo anno torna, allo Spazio Alfieri di Firenze, lo spettacolo più divertente della Compagnia: Ri-Spogliati! Sull’amore degli uomini per le donne… e delle donne per gli uomini… e per le donne… Letture e situazioni “radiofoniche” con canzoni dal vivo. Due appuntamenti: il 31 dicembre 2023 alle ore 22.00 ed il 1 gennaio 2024 alle ore 21.15. Per San Silvestro dalle ore 20.00 sarà organizzata una cena nella balconata dello Spazio organizzata da I Ragazzi di Sipario. Lo spettacolo del 31 dicembre è tutto esaurito! Info & prenotazioni sul nostro sito