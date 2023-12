L’attore e il performer, ultimo appuntamento con Toni Servillo

Si avvia al termine, al Nuovo Teatro Ateneo la seconda edizione della rassegna – “L’attore e il performer: tradizione e ricerca”. Memorie teatrali di fine millennio dall’Archivio Storico Audiovisivo del Centro Teatro Ateneo – Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo – Sapienza Università di Roma. Una serie di eventi per recuperare, valorizzare e far conoscere il patrimonio dell’Archivio, con la direzione artistica di Ferruccio Marotti e il coordinamento di Stefano Locatelli. Il progetto speciale è volto a recuperare, valorizzare e promuovere il patrimonio conservato presso questo archivio. Dopo la prima edizione – nata nel 2022 – che ha visto restaurati e digitalizzati oltre mille video che documentano l’attività del Centro Teatro Ateneo – centro d’eccellenza di ricerca sull’attore dell’Università di Roma “La Sapienza”, diretto da Ferruccio Marotti, anche questa seconda edizione è stata realizzata grazie al sostegno del Ministero della Cultura.

L’obiettivo è quello di far conoscere il patrimonio conservato presso l’Archivio, che fa ora capo al Dipartimento SARAS (Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo) della Sapienza Università di Roma. Il progetto dal 2022 ha riscosso una grande attenzione di pubblico e ricevuto adesioni e richieste di collaborazione che permettono oggi di dare un ulteriore risonanza alle attività, valorizzando il prezioso materiale conservato nell’archivio della Sapienza. Ad ospitare gli eventi saranno il Teatro di Roma, lo Stabile di Napoli e naturalmente il Teatro Ateneo, dove si svolsero quarant’anni or sono le attività conservate nell’archivio. Nel 2024 poi i maggiori laboratori verranno trasmessi da Rai Cultura e diffusi sul web.

Dopo i primi appuntamenti dal titolo:

• COME ERAVAMO: I LABORATORI E I SEMINARI DEL CENTRO TEATRO ATENEO (1981 – 2013)

• ALBERTO SORDI, LA COMICITÀ DELLA VITA – un seminario al Centro Teatro Ateneo. DOCUFILM DI FERRUCCIO MAROTTI, EDIZIONE DI DESIRÉE SABATINI, FOTOGRAFIA DI MARCO ONORATO

• ROBERTO BENIGNI: IL COMICO COME INVENZIONE

• DARIO FO – AUTOBIOGRAFIA DI UN FABULATORE

il 12 dicembre alle 17.00, sempre al Nuovo Teatro Ateneo, a conclusione di questa seconda edizione, Toni Servillo, insieme con Ferruccio Marotti, introdurrà EDUARDO ULTIMA LEZIONE ULTIMO SPETTACOLO. IL PUNTO DI ARRIVO IL PUNTO DI PARTENZA, una video sintesi dedicata ad Eduardo De Filippo che insegnò per molti anni alla Sapienza. Si vedrà come Eduardo recitò per l’ultima volta, con una profonda umanità e commozione (al punto che il pace-maker che portava mandò in tilt per un momento il radiomicrofono) le due scene più famose di Questi fantasmi!, nella sua ultima lezione/spettacolo pubblica per la cattedra di Storia del teatro di Marotti.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti

L’ATTORE E IL PERFORMER: TRADIZIONE E RICERCA

MEMORIE TEATRALI DI FINE MILLENNIO

dall’Archivio Storico Audiovisivo del Centro Teatro Ateneo

Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo

Sapienza Università di Roma

13 novembre | 12 dicembre 2023 – Seconda Edizione

Ultimo appuntamento – 12 dicembre alle 17.00 – Nuovo Teatro Ateneo

TONI SERVILLO, INSIEME CON FERRUCCIO MAROTTI, INTRODURRÀ

EDUARDO ULTIMA LEZIONE ULTIMO SPETTACOLO. IL PUNTO DI ARRIVO IL PUNTO DI PARTENZA