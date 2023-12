Sistina Chapiteau, l’inaugurazione con Cats

E’ stato il sindaco di Milano Giuseppe Sala con il taglio del nastro a dare il via ufficiale alla nuova avventura del Sistina Chapiteau, l’ultima creazione ideata e progettata da Massimo Romeo Piparo, che ieri sera nel centralissimo Scalo Farini ha acceso per la prima volta le sue sfolgoranti luci di scena.

Emozione, entusiasmo, un pizzico di commozione hanno accompagnato la grande inaugurazione di questo primo teatro itinerante d’Italia dedicato alla commedia musicale, una assoluta novità nel panorama teatrale italiano nella quale Piparo ha voluto scommettere e che la città meneghina e le sue istituzioni hanno accolto con generosità (l’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune).

In un trionfo di grande energia e brani indimenticabili, tra miagolii alla luna, code lunghe e passi felpati, è stato “CATS”, la grande produzione di Piparo che nella scorsa stagione ha già registrato numeri record, a tenere a battesimo il nuovo Chapiteau, gemello viaggiante con gli stessi colori e la stessa atmosfera dell’originale.

Lo spettacolo, interpretato da un’intensa Malika Ayane nel ruolo di Grizabella, e da un grande cast di straordinari “artisti-gatti”, con alcuni tra i più affermati performer italiani, è stato l’anima di una “opening night” davvero da ricordare. Con la sua storia di amicizia e poesia, in un giusto mix di musica e danza, grazie all’Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello e alle coreografie di Billy Mitchell, il Musical per eccellenza, in scena per tutte le festività natalizie, fino al prossimo 7 gennaio, ieri sera ha sprigionato emozioni e adrenalina dal palcoscenico, coinvolgendo l’affollatissima platea.

Tanti gli ospiti che non sono voluti mancare a questo straordinario debutto: da Red Canzian con la figlia Chiara (interpreta Grizabella nel Tour italiano dello spettacolo -Malika in scena a Roma e Milano) ad Arisa, da Demetrio Albertini a Claudio Bisio, da Miss Keta a Nina Zilli. E ancora, Francesco Sarcina e Le Vibrazioni, Fabio Perversi dei Matia Bazar, Camila Raznovich, Paola Barale, Rosalinda Cannavò. i cestisti della Pallacanestro Olimpia Milano, campioni in carica, Stefano Tonut, Giampaolo Ricci, Shavon Shields, Diego Flaccadori e Guglielmo Caruso, Peppe Poeta.

Nell’imponente struttura – 1500 posti in sala e un palcoscenico di oltre 300 mq – ieri c’è stata un’accoglienza straordinaria, con applausi a scena aperta, per un titolo che ha cambiato la Storia di questo genere di spettacolo: con musiche di Sir Andrew Lloyd Webber e testi del Premio Nobel Thomas Stearns Eliot, “Cats” a 40 anni dal debutto a Broadway non è minimamente scalfito dal trascorrere del tempo e continua a “parlare” al pubblico di tutte le età. Una storia appassionante, che nella versione italiana firmata da Piparo, viene ambientata a Roma, in una ipotetica e futuristica “discarica” di opere d’arte e di reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo. Tanti i momenti da ricordare di questa “prima”, dai brividi lungo la schiena durante l’interpretazione struggente di Memory con la splendida voce di Malika Ayane, alla meraviglia degli effetti speciali di illusionismo e magia affidati al “gatto mago” Mr.Mistoffelees. Senza contare il valore aggiunto di scenografie spettacolari e coreografie mozzafiato, fino alla metamorfosi sorprendentemente realistica di artisti – tutti sottoposti a speciali e lunghissime sedute di trucco e parrucco – capaci di muoversi sul palco come veri felini.

La trama

In una speciale notte dell’anno, tutti i gatti del Jellicle si incontrano al Ballo Jellicle dove Old Deuteronomy (Fabrizio Corucci) il loro saggio e benevolo capo, sceglie e annuncia chi di loro potrà rinascere a una nuova vita da Jellicle. Ma la festa felina è turbata da due eventi: il rapimento di Old Deuteronomy e l’apparizione di Grizabella (Malika Ayane), l’affascinante gatta-glamour che, dopo aver lasciato i Jellicle per esplorare il mondo, soffre l’esclusione e il rifiuto del branco e lancia il suo appello disperato e malinconico con la struggente “Memory”. Tanti ancora i personaggi indimenticabili che popolano il Musical, tra gli altri il vecchio Gus (Fabrizio Angelini), un tempo celebre per la sua carriera di attore e l’appariscente Rum Tum Tugger (Giorgio Adamo), che vuole sempre essere al centro dell’attenzione. E ancora, il geniale Munkustrap (Sergio Giacomelli), che mette il suo coraggio a disposizione di tutti i membri della tribù, Mr. Mistoffelees (Pierpaolo Scida), il gatto ‘in smoking’ capace di compiere strabilianti magie, Bustopher Jones (Jacopo Pelliccia) e l’inseparabile coppia Mungojerrie (Simone Ragozzino) e Rumpleteazer (Rossella Lubrino).

Le scene -di suggestiva ambientazione archeologica romana– sono di Teresa Caruso, anch’essa presenza stabile del team di Piparo da oltre dieci anni, come la costumista Cecilia Betona a cui sarà affidato il delicato compito di supervisionare l’intero look della trasformazione realistica, da umano a

felino, del cast. “Cats” di Andrew Lloyd Webber è uno dei più famosi musical nel mondo: ha battuto tutti i record di longevità, spettatori e incassi. E’ stato visto da oltre 73 milioni di persone e ha affascinato il pubblico in oltre 300 città nel mondo. La trama è basata sul libro di Thomas Stearns Eliot “Old Possum’s Book of Practical Cats”, raccolta di poesie nella quale i gatti sono i protagonisti.

CATS

IL SISTINA CHAPITEAU

Via Valtellina 7, Scalo Farini – Milano

FINO AL 7 GENNAIO 2024

regia e adattamento italiano di Massimo Romeo Piparo

Musiche di Andrew Lloyd Webber

Tratto dal libro di T.S. Eliot “Old Possum’s book of practical cats”

Prodotto da PeepArrow Entertainment in collaborazione con il Teatro Sistina su licenza esclusiva The Really Useful Group – London

TEAM CREATIVO

Billy Mitchell Coreografie

Emanuele Friello Direzione musicale

Teresa Caruso Scene

Cecilia Betona Costumi

Umile Vainieri Disegno luci

Davide Zezza Disegno fonico

CAST

Malika Ayane/ Grizabella

Fabrizio Angelini/ Gus

Fabrizio Corucci/ Old Deuteronomy

Giorgio Adamo/ Rum Tum Tugger

Sergio Giacomelli/ Munkustrap-Capoballetto

Jacopo Pelliccia/ Bustopher Jones-Skimbleshanks

Gabriele Aulisio/ Bill Bailey-Carbuckety

Michele Balzano/ Coricopat

Giorgia Cino/ Bombalurina

Mario De Marzo/ George

Simone Giovannini/ Alonzo

Francesca Iannì/ Syllabub

Cristina La Gioia/ Etcetera

Monika Lepistö/ Victoria

Rossella Lubrino/ Rumpleteazer

Elga Martino/ Tantomile

Simone Nocerino/ Macavity-Admetus

Martina Peruzzi/ Jennyanydots

Gianluca Pilla/ Quaxo

Simone Ragozzino/ Mungojerrie

Viviana Salvo/ Demeter

Natalia Scarpolini/ Jellylorum

Pierpaolo Scida/ Mr. Mistoffelees

Alessandra Somma/ Jemina

Gaia Soprano/ Cassandra

Rossana Vassallo/ Electra

con Orchestra dal Vivo

Emanuele Friello Direttore

Stefano Lenci Tastiera 1

Enrico Scopa Tastiera 2/Ass. Programmazioni

Federico Zylka Tastiera 3/Ass. Direttore

Andrea Inglese Chitarra

Guerino Rondolone Basso

Vincenzo Tacci Batteria

Marco Severa Reed 1

Giuseppe Russo Reed 2