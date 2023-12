VARIETA’-TA’-TA’ – Roma

Sarà in scena venerdì 15 e sabato 16 dicembre alle ore 21 al Teatro di Villa Lazzaroni lo spettacolo VARIETA`-TA`-TA` per la regia di Gianluca Ferrato, aiuto regia Monica De Giuseppe.

Diciotto giovanissimi attori alle prese con il Varietà, quello tutto italiano. Loro che sanno molto poco di quanto gloriosa sia la sua storia, si cimenteranno con il Musical, Garinei&Giovannini, perfino con I Promessi Sposi raccontati, cantati e ballati in dieci minuti. Una sfida coraggiosa, per un gruppo così giovane, quella di mettere insieme le tre gambe dello spettacolo: danza, canto e recitazione. Eppure lo faranno, in settanta minuti di puro divertimento, gioco, passione. Frenesie da varietà. Perché in fondo il Teatro è un grande gioco, ma molto serio.

Uno spettacolo divertente, ricco di ritmo e sorprese, senza concessioni alla comicità, spesso volgare, di tanto intrattenimento televisivo. Nato come esercitazione scenica, si è trasformato in un piccolo ma vero spettacolo. Un’altra testimonianza circa l’importanza per i giovani attori di misurarsi con il palcoscenico, con la sua trascinante necessità di riuscire a conquistare l’attenzione del pubblico. L’energia e la passione di queste giovani attrici ed attori, regolate dall’esperienza della regia di Gianluca Ferrato si offrono al pubblico con pudore ma anche con il coraggio che va a loro riconosciuto.