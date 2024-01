Amici della Musica Firenze

Nell’ambito della collaborazione tra gli Amici della Musica e l’istituto francese, PROMOZIONE SPECIALE PER STUDENTI E POSSESSORI DELLA CARTA DELL’ISTITUTO FRANCESE I biglietti di platea e palchi al prezzo speciale di 10,00€ anziché 25,00€ per i prossimi tre concerti, tutti tenuti da artisti francesi. Sarà possibile ottenere i biglietti presentandosi sul luogo stesso del concerto a partire da un’ora prima rispetto all’orario di inizio del concerto e mostrando un documento che attesti l’iscrizione presso il vostro ente. LUCAS DEBARGUE, pianoforte SABATO 20 GENNAIO 2024, ore 16 TEATRO DELLA PERGOLA Solopiano BACH: Preludio e Fuga n. 7 in mi bemolle maggiore (Clavicembalo ben temperato, Libro I)

CHOPIN: Ballata n. 3 in la bemolle maggiore, op. 47

BEETHOVEN: Sonata n. 14 in do diesis minore, op. 27 n. 2, “Al chiaro di luna”

CHOPIN: Ballata n. 4 in fa minore, op. 52

MEDTNER: Sonata n. 1 in fa minore, op. 5 https://amicimusicafirenze.it/ events/lucas-debargue- pianoforte/ ALEXANDRE THARAUD, pianoforte SABATO 27 GENNAIO 2024, ore 16 TEATRO DELLA PERGOLA Solopiano COUPERIN: Les Barricades mystérieuses; Les Calotines; Les Roseaux; Le Dodo; Le Carillon de Cithère; La Logivière; Les Ombres errantes; Passacaille

DEBUSSY: 6 Préludes (Livre I): Danseuses de Delphes; Le Vent dans la plaine; Des pas sur la neige; La Fille aux cheveux de lin; La Cathédrale engloutie; Ce qu’a vu le vent d’ouest

SATIE: Gymnopédie n. 1; La Diva de l’Empire; Gnossiennes nn. 1, 3 e 4; Je te veux (valse)

RAVEL: À la manière de Chabrier; Pavane pour une infante défunte; La Valse (trascr. Alexandre Tharaud) https://amicimusicafirenze.it/ events/alexandre-tharaud- pianoforte-3/ JEAN-GUIHEN QUEYRAS, violoncello – KRISTIAN BEZUIDENHOUT, fortepiano DOMENICA 28 GENNAIO 2024, ore 21 Teatro Niccolini MENDELSSOHN: Sonata n. 1 in si bemolle maggiore, op. 45

MENDELSSOHN: Variations concertantes in re maggiore, op. 17

MENDELSSOHN: Dai Lieder ohne Worte, n. 4 in la maggiore op. 19, n. 2 in la minore “Assai tranquillo” op. 19, n. 1 in mi maggiore op. 19, n. 5 in si minore op. 67, n. 3 in si bemolle maggiore op. 67, n. 6 in la bemolle maggiore op 38, Duetto (trascr. per violoncello e pianoforte di Grützmacher)

MENDELSSOHN: Sonata n. 2 in re maggiore, op. 58 https://amicimusicafirenze.it/ events/jean-guihen-queyras- violoncello-kristian- bezuidenhout-pianoforte Amici della Musica Firenze onlus

Via Pier Capponi 41 – 50132 Firenze – I

Tel.055608420 – 055607440

mailbox@amicimusica.fi.it

www.amicimusicafirenze.it