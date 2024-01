Al Teatro Comunale ‘Funeral Home’

di e con Giacomo Poretti e Daniela Cristofori

Venerdì 12 e sabato 13 gennaio 2024 | ore 20,30

Domenica 14 gennaio 2024 | ore 16

Teatro Comunale di Ferrara, Corso Martiri della Libertà 5

Ferrara, 5 gennaio 2023 – Da venerdì 12 a domenica 14 gennaio 2024 Giacomo Poretti divide il palcoscenico del Teatro Comunale di Ferrara con Daniela Cristofori in Funeral Home. Sabato 13 gennaio alle ore 18 è previsto l’incontro con la compagnia nella Sala teatrale, moderato da Marcello Corvino, direttore artistico del teatro.

Poretti e Cristofori vestono i panni di una coppia di anziani, Lui e Lei – Ambrogio e Rita -, che si reca a un funerale. Lei è tutta in ghingheri, tailleur e gioielli. Lui è un misto tra abito da cerimonia e gita fuori porta. Sono lì perché il loro migliore amico se ne è andato. Lui vorrebbe essere in qualsiasi luogo tranne che in quello e non sopporta l’idea di dover parlare della morte, mentre lei tratta la cosa come un buon argomento di conversazione. Trascorreranno un’ora e mezza, Lui a sfuggire dalla realtà e Lei a cercare di riportarcelo. Un inseguimento follemente divertente e poetico. Il tutto, però, avviene durante la cerimonia. Che si svolge, appunto, in una ‘Funeral Home’. La situazione paradossale darà vita a una serie di gag spassose ed esilaranti.

collaborazione ai dialoghi, regia e disegno luci di Marco Zoppello

scenografia Stefano Zullo

costumi di Eleonora Rossi

musiche originali e sound design di Giovanni Frison

produzione Teatro de Gli Incamminati/deSidera