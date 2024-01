AL VIA SABATO 27 GENNAIO DAL TEATRO BRANCACCIO DI ROMA SOLD OUT

ALESSANDRO SIANI

EXTRA LIBERTÀ LIVE TOUR 2024

L’ATTORE E REGISTA NAPOLETANO RE DEL BOX OFFICE TORNA IN SCENA PER

CONQUISTARE DAL VIVO IL PUBBLICO DEI PRINCIPALI TEATRI ITALIANI

25 gennaio 2024 Alessandro Siani, re del box office italiano con il suo nuovo film “Succede anche nelle migliori famiglie”, al primo posto tra i film italiani usciti nel periodo delle festività, è pronto a conquistare anche dal vivo il pubblico di tutta Italia con il suo nuovo tour nei principali teatri italiani.

L’attore e regista comico torna a calcare i palcoscenici con “Extra Libertà 2024”, nuova edizione dell’ultimo live show con cui l’artista ha già riscosso nella scorsa stagione teatrale un grande successo.

Da Roma a Pescara, Siani porterà il suo spettacolo in un tour che toccherà diverse città italiane e che ha già registrato diversi sold out a partire proprio dalla Capitale dove è atteso per la doppia data di sabato 27 e domenica 28 gennaio al Teatro Brancaccio.

A febbraio, il 17 e 18 sarà in scena al Teatro Team di Bari, il 23 (sold out) al Teatro Comunale Guido Moretti di Pietra Ligure (SV), il 24 e il 25 al Teatro Alfieri di Torino. Nel mese di marzo Siani arriverà a Bologna al Teatro EuropAuditorium il 1°; il 2 e 3 al TAM Teatro Arcimboldi di Milano, il 9 e 10 al Teatro Verdi di Firenze, il 18 (sold out) al Teatro Lyrick di Assisi (PG) per poi chiudere il tour a Pescara il 23.

La libertà in tutte le sue sfaccettature sarà il filo conduttore dello show; gli argomenti e gli spunti del nuovo spettacolo sono aggiornati nei testi rispettando la precedente trasposizione e cavalcando in primis nei monologhi i temi scottanti dell’attualità e delle imprevedibili insidie che colpiscono e influenzano le nostre vite: pandemie, guerre e l’ineffabile solitudine “dell’era cellulare” con i suoi conseguenti effetti collaterali.

“Amici – scrive Alessandro Siani nelle note di regia – Il nostro compito, ovvero di noi comici, resta semplicemente quello di far ridere, d’intrattenere e far riflettere. L’importante è che mentre tenti di far ridere e soprattutto d’intrattenere, il pubblico non rifletta pensando “ma che cosa ci faccio qui!!!!”.

Extra Libertà Live Tour 2024 è prodotto da Best Live e organizzato da Anni 60 produzioni.

Questo il calendario del tour:

27 gennaio ROMA Teatro Brancaccio SOLD OUT

28 gennaio ROMA Teatro Brancaccio SOLD OUT

17 febbraio BARI Teatro Team

18 febbraio BARI Teatro Team

23 febbraio PIETRA LIGURE (SV) Teatro Guido Moretti SOLD OUT

24 febbraio TORINO Teatro Alfieri

25 febbraio TORINO Teatro Alfieri

1 marzo BOLOGNA Teatro EuropAuditorium

2 marzo MILANO TAM Teatro Arcimboldi

3 marzo MILANO TAM Teatro Arcimboldi

9 marzo FIRENZE Teatro Verdi

10 marzo FIRENZE Teatro Verdi

16 marzo ASSISI (PG) Teatro Lyrick SOLD OUT

23 marzo PESCARA Teatro Massimo

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it e nelle prevendite abituali. Info su anni60produzioni.com.