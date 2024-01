Alexanderplatz Jazz Club, Giovanni Mirabassi Quartet special guest Toku in concerto

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 gennaio, Giovanni Mirabassi Quartet special guest Toku.

Giovanni Mirabassi, il pianista italiano più lirico della sua generazione, ha all’attivo ben 17 dischi d’oro, un Prix de l’Académie du Jazz e un Django d’Or! L’anno scorso ha vinto anche il premio André Chedid du Printemps de poètes per l’adattamento musicale di una poesia di René Guy Cadou in duetto con Cyril Mokaiesh! Ha lavorato con alcuni dei più grandi nomi della musica: Chet Baker, Jesse Davis, Charles Aznavour, Eliot Zigmund, Stefon Harris, Henri Texier e Nathalie Dessay… e non smette mai di sorprenderci!

Dopo una collaborazione scenografica con un video-artista e un artista visivo per un piano solo immersivo al Théâtre du Châtelet, poi un quartetto con l’elettro-sassofonista Guillaume Perret, si riunisce ora con il suo grande amico dall’altra parte del mondo, il cantante e trombettista Toku, la voce più bella del Giappone, per una serie di concerti eccezionali!

Toku e Giovanni sono habitué del Blue Note Tokyo, il più famoso jazz club del Giappone. Da tempo scritturato dalla Sony Jazz Japan, il musicista nipponico vanta una serie di prestigiose collaborazioni con artisti del calibro di Kenny Baron, Ron Carter, Chris Cheek, Lew Soloff, Philip Katherine e persino Cindy Lauper! I due musicisti saranno accompagnati da Gianluca Renzi, superbo contrabbassista molto apprezzato nel panorama jazz italiano e internazionale che vive negli Usa e torna in Italia appositamente per questi concerti e dal batterista Marco Valeri.

Info e prenotazioni: 06 86781296 (Dopo le 18)

349 977 0309 (WhatsApp)

prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

www.alexanderplatzjazz.com

Giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 gennaio 2024 ore 21,00

GIOVANNI MIRABASSI QUARTET

special guest

TOKU

Giovanni Mirabassi, pianoforte

Toku, tromba e voce

Gianluca Renzi, contrabbasso

Marco Valeri, batteria