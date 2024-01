Auditorium Parco della Musica, Las Estrellas

I maggiori bailarines e bailaores del momento, stelle della danza spagnola sbarcano a Roma con Las Estrellas a cura di Daniele Cipriani con il Ballet Nacional de España, grande compagnia e ambasciatrice della danza spagnola nel mondo.Doppio appuntamento all’Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia, nell’ambito della Stagione della Fondazione Musica per Roma, il 28 e 29 gennaio 2024 (ore 21,00) per un intenso e appassionante viaggio alla scoperta dei nomi più in vista del panorama delle danze spagnole, l’esculea bolera e flamenco.

Riconosciuto nel 2010 dall’Unesco Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, il flamenco è una forma di espressione che nasce dall’esigenza di sfogare gioie e dolori con un linguaggio potente, ma intimo, che porta sul palco i profumi intensi, i colori accesi e il sole incandescente dell’Andalusia.

Due serate per un’esperienza indimenticabile in un galà unico nel suo genere nella sua specificità che coinvolge la platea nella tradizione del flamenco come ballo folkloristico e scoprire le contaminazioni e le rielaborazioni di questo patrimonio culturale. Numerosi gli artisti coinvolti, già insigniti del prestigioso Premio Nacional de Danza, da Sergio Bernal, amatissimo dal pubblico italiano, già beniamino del gala Les Étoiles di Daniele Cipriani, che per le sue frequenti apparizioni in TV, a Jesús Carmona, da Patricia Guerrero a Belén López in scena con i due piccoli figli, da Ana Morales, che interpreterà eccezionalmente una Farruca, danza di origine galiziana e tradizionalmente maschile a Rubén Olmo, anche direttore del Ballet Nacional. In scena numerosi altri bailaores, cantaores, guitarra e percussion provenienti dalla Spagna per una serata all’insegna del flamenco, ma anche dell’escuela bolera e della danza classica spagnola. Biglietti a partire da 30 euro, info e dettagli su www.auditorium.com.

Fabiana Raponi