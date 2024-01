LA FIABA MUSICALE ‘BIANCANEVE’

APRE LA RASSEGNA DE IL TEATRO DEI GIGANTI PER IL 2024

Sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024, alle ore 17,30, al nuovo teatro Sipario blu, via dei Salesiani, 2 a Catania torna in scena, a grande richiesta la fiaba musicale, prodotta da La Casa di Creta, ‘Biancaneve’, scritta e diretta da Antonella Caldarella, aiuto regia, Maria Riela, le musiche di Steve Cable.

Antonella Caldarella riscrive la storia raccolta dai fratelli Grimm, capovolgendo la nostra

vision di ‘Biancaneve’, una brava donnina che aspetta il suo principe… ma sarà

rivoluzionaria, estrosa fanciulla che non accetta la strada tracciata dalla “madre/matrigna” della perfezione e della ricchezza, ma che segue, invece, la sua strada.

L’autrice sottolinea: “Mi è sembrato opportuno offrire ai nostri ragazzi una versione

contemporanea di questa fiaba. Infatti, la protagonista esce dagli schemi tradizionali, le ho

cucito addosso un personaggio che rispecchia il nostro periodo, dove si alternano

essenzialità e superfluo. Tra magia e realtà le scene si avvicendano in un gioco fantastico.

Ho cercato di mettere a confronto l’essere e l’apparire, cercando di far trasparire qual è la

vera bellezza di una persona”.

In scena: Antonella Caldarella, Steve Cable, Clara Baudo, Gabriele Ferrante.

Le canzoni originali di Steve Cable hanno un ruolo importante, infatti, circa un terzo dello

spettacolo è cantato. Gli stili musicali variano in base alla scena e all’atmosfera, insieme formano una colonna sonora originale che ha ben poco d’‘infantile’ ma riflette, piuttosto, la profondità di questa fiaba.

Infine, la produzione di questo spettacolo ha dato vita al libro di Antonella Caldarella, illustrato da Tiziana Rapisarda con una Biancaneve fuori dagli schemi.

Per informazioni e prenotazioni chiamate al numero 353.4304936