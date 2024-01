BRUNO LO ZOZZO – Per grandi e Puccini – Firenze

Per grandi e Puccini

spettacoli per famiglie

sabato 6 e domenica 7 gennaio ore 16.45

Zera

BRUNO LO ZOZZO

E IL MEGAPANETTONESAURO

scritto e diretto da Andrea Bruni

tratto dal libro di Simone Frasca

interpreti Alessia De Rosa, Andrea Bruni, Alessandro Bindi, Chiara Barcaroli,

Francesco Renzoni, Veronica Natali

musiche e canzoni originali Alessandro Luchi, Massimo Iuliani

costumi Sabrina Vanni

disegni originali scenografie proiezioni Simone Frasca

Tornano le avventure teatrali di uno dei personaggi più amati dai bambini,

BRUNO LO ZOZZO, e stavolta avranno a che fare con i VIAGGI NEL TEMPO e i

DINOSAURI!

Squadra che vince non si cambia, così lo stesso team di artisti del fortunato primo

episodio sono tornati in azione per regalare a grandi e piccini uno spettacolo divertente,

ritmato, colorato, esilarante e ricco di poesia.

Una nuova storia con nuovi personaggi e nuove canzoni, che si può vedere anche senza

aver visto il primo spettacolo, tratta da uno dei libri di maggior successo della serie ideata

da Simone Frasca e edita da PIEMME.

Due storie si intrecciano, rivelando solo nel finale il perché.

Il professor Bruno Pulitino è un grande scienziato amante del pulito e dell'ecologia, dopo aver insegnato ai bambini come evitare gli sprechi, decide di testare la sua nuova

invenzione IL PULISCI TEMPO, uno strano congegno che dovrebbe ripulire gli errori del

passato, ma…qualcosa va storto e il nostro eroe si perde nello spazio-tempo.

Bruno, un bambino che non ama lavarsi, e il suo amico invisibile il maiale Giovanni,

stanno preparando l'albero di Natale, quando si accorgono di una scatola contenente un grande panettone. Durante la notte succede qualcosa di magico e appare un

MEGAPANETTONESAURO, un buffo animale che vorrebbe essere spaventoso invece è

solo molto tenero e strampalato. Come nasconderlo ai genitori, ma soprattutto come

aiutarlo a diventare forte e coraggioso?

Forse basterà fargli conoscere i fantastici amici invisibili che abitano la fantasia di

BRUNO!?

2

Un racconto ricco di trovate sorprendenti dove la recitazione lascia spazio a momenti

musicali in cui i temi dell’inclusione e dell’amore per sé stessi scaldano il cuore.

età consigliata dai 4 anni

durata 80 minuti

Biglietti:

posto unico numerato € 8,00

esclusi diritti di prevendita

La biglietteria è aperta ogni giovedì, venerdì e sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e

un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Biglietti in vendita nel circuito regionale Box Office/Ticketone

Acquisto on line su www.teatropuccini.it

INFORMAZIONI: 055.362067 055.210804

Teatro Puccini

Via delle Cascine 41

50144 Firenze

www.teatropuccini.it – info@teatropuccini.it – www.facebook.com/teatro.puccini