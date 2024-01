Digitale Purpurea Commedia noir contro la violenza sulle donne

Tre straordinari appuntamenti promossi con l’Accademia della Crusca e l’Unicoop Firenze, scritto da Marcello Lazzerini con la collaborazione di Antonia Ida Fontana. Sabato 27 gennaio (con r, 24 febbraio e 23 marzo alle ore 21.30 presso la Villa Medice di Castello – Sede dell’Accademia della Crusca (Via di Castello 46 – Firenze) andrà in scena SAO KO KELLE TERRE… PICCOLA storia della lingua italiana. Al termine dello spettacolo sarà possibile visitare le sale del dell’Accademia della Crusca. Lo spettacolo è stato proposto per la prima volta nell’ottobre del 2022 al MUNDI (Museo Nazionale dell’Italiano) in occasione della presenza a Firenze del Placito Capuano, che dà appunto il titolo allo spettacolo. A queste due repliche, che fecero registrare il sold out ne sono seguite altre 5 all’interno dell’Accademia della Crusca per un totale 7 repliche tutte “sold out”. Grazie alla disponibilità dell’Accademia della Crusca, dato lo straordinario successo per la serata del 27 gennaio, che ha raggiunto in brevissimo tempo il tutto esaurito, siamo lieti di annunciare una replica straordinaria dello spettacolo sempre per il 27 gennaio alle ore 20.00 MAGGIORI INFORMAZIONI SUL NOSTRO SITO WEB