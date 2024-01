Fuori oggi “Bartender”

È “Bartender” il singolo che Sergio Andrei ha scelto per inaugurare il 2024: un brano in perfetto equilibrio tra rap e pop, dallo stile schietto e il sound coinvolgente. Nato a Milano nel 1997, ma cresciuto a Roma, Sergio Andrei si è già distinto per il forte legame con il cantautorato e la capacità di descrivere i vissuti suoi e di un’intera generazione con lucidità e consapevolezza. Nel 2023 ha pubblicato i singoli “Bastardamore”, colonna sonora della rassegna estiva “Il cinema in piazza” organizzata dal Cinema America di Roma, e “Rockstar” che gli ha permesso di vincere Area Sanremo. “Bartender” mostra la capacità di Sergio Andrei di giocare con stili e contenuti: riunisce, sotto il segno dell’alt-pop, metriche hip hop sincere e pragmatiche e un ritornello morbido, melodico e aperto. Link: https://spoti.fi/3HfaYN1 “Siamo in un’atmosfera notturna, fumosa, blu. Le luci spente, le sigarette, le gambe e l’erba. L’incontro di due persone diventa un modo per separarsi dal mondo che c’è là fuori. I problemi di soldi, di lavoro, la vita che và avanti alla luce del sole, sono rimasti chiusi fuori dalla porta e cercano di filtrare dalle finestre. Il bartender vive la notte e a volte non è da solo.” Il brano, scritto da Sergio Andrei, è prodotto da Rubber Soul. Con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea” CREDITI Autori: Sergio Andrei Compositori: Sergio Andrei, Umberto Scaramozza Producer: Rubber Soul Mix & Master: Pierangelo Ambroselli – Pro Cube Studio Label: Leave Music Distribuzione: ADA Music Italy

Grafica Cover: Giovanni Locastro Foto: Alessandra Trucillo Styling: Daniele Illiano SERGIO ANDREI | BIOGRAFIA

Milano, classe ’97, si trasferisce a Roma a pochissimi mesi. Sin da piccolo si appassiona alla scrittura e, in particolar modo, alla canzone d’autore e alla sceneggiatura. Queste si traducono nella ricerca della sintesi, attraverso lo sfogo cantato, nella cura e nella pazienza che permettono la realizzazione di una composizione di insieme. Nel 2018 esordisce con il mixtape “Atelier”, una raccolta di canzoni scritte su basi strumentali di producer stranieri come Gramatik e Boogie Belgique. Il 2022 è l’anno di “Pulp” (Believe Music), il primo album che contiene pezzi cantautorali con contaminazioni indie, e di “discopunk” (Leave Music / Believe Music), un 45 giri digitale, 2 facce della stessa medaglia, con forti richiami dance e sonorità punk rock. Nel 2023 inizia la sua collaborazione con Leave (Leave Music / ADA Music Italy), una ballad classica dalle sonorità anni ’90 scelta come colonna sonora del video promo della rassegna estiva “Il cinema in piazza” organizzata dal Cinema America di Roma, e “Rockstar”, il singolo inteso e autobiografico che gli permette di vincere Area Sanremo. Contatto Instagram: https://www.instagram.com/ sergioandreivia/