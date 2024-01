TEATRO CORSINI

Viale della Repubblica 3 | Barberino di Mugello (Fi)

Giovedì 2 5 gennaio 2024 – ore 21

Aldo Cazzullo e Moni Ovadia

IL DUCE DELINQUENTE

V oce narrante: A ldo C azzullo

Canto e letture: M oni O vadia

Pianoforte, violoncello e canto: G iovanna F amulari

Corvino Produzioni

Giovedì 25 gennaio, alle ore 21, al Teatro Corsini di Barberino di Mugello (viale della Repubblica 3) va in scena il recital “Il Duce delinquente”. Una storia a due voci: Aldo Cazzullo racconta, Moni Ovadia legge i testi del Duce e delle sue vittime, mentre Giovanna Famulari tesse la trama sonora a partire da musiche e canzoni d’epoca.

La maggioranza degli italiani pensa che Mussolini fino al 1938 le abbia azzeccate quasi tutte, fino all'”errore” dell’alleanza con Hitler, delle leggi razziali, della guerra. Lo spettacolo dimostra che non è così. Prima del 1938, Mussolini aveva provocato la morte di Gobetti, Gramsci, Matteotti, Amendola, dei fratelli Rosselli e di don Minzoni. Aveva fatto morire in manicomio il proprio stesso figlio, e la donna che aveva amato. Aveva preso e mantenuto il potere nel sangue, perseguitando oppositori e omosessuali, imponendo un clima plumbeo e conformista. Aveva chiuso i libici in campo di concentramento, gasato gli abissini, bombardato gli spagnoli. Si era dimostrato uomo narcisista e cattivo. La guerra non è un impazzimento; è lo sbocco naturale del fascismo. E aver mandato i soldati italiani a morire senza equipaggiamento in Russia, nel deserto, in Albania è stato un altro crimine, contro il suo stesso popolo. E ancora devono arrivare gli orrori della guerra civile. E del neofascismo delle bombe sui treni, nelle banche, in piazza. Alla fine capiremo perché dobbiamo vergognarci del fascismo. Ed essere orgogliosi dei resistenti che l’hanno combattuto.

La stagione “Teatro bene comune” è realizzata con il contributo di Comune di Barberino di Mugello, Regione Toscana e Ministero della Cultura. Ha il sostegno di Fondazione CR Firenze, Unicoop Firenze. Catalyst è parte della rete RAT (Residenze Artistiche Toscane) e di Firenze dei Teatri.

INFO

Catalyst | Teatro Corsini viale della Repubblica 3 Barberino di Mugello (Fi)

www.catalyst.it | teatrocorsini@gmail.com | 055 841237

BIGLIETTI

Intero € 18,00 | Ridotto € 15,00 | Studenti € 8,00