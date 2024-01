Rome Video Game Lab, al via la sesta edizione

Presentata all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone la sesta Edizione di Rome Video Game Lab, il festival italiano che promuove il videogioco come prodotto culturale, artistico e sociale. Prodotto da Cinecittà SpA e Fondazione Musica per Roma, i principali protagonisti della scena culturale romana, RVGL 2024 porta con sé tante novità e importanti ospiti provenienti da tutto il mondo.

Dopo essere cresciuto per le prime cinque edizioni presso gli Studi di Cinecittà, quest’anno il festival approda all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, uno dei più grandi luoghi di spettacolo d’Europa progettato dal celebre architetto italiano Renzo Piano. Il programma, che si svilupperà da giovedì 25 a domenica 28 gennaio, promette tanti appuntamenti pensati per tutti: a partire da un ricco programma di conferenze che punterà i riflettori su ospiti nazionali e internazionali, passando per workshop e spettacoli rivolti alle famiglie e alle scuole, continuando con un’esposizione di cimeli videoludici del passato, fino ad arrivare a uno showcase di videogiochi italiani e stranieri e, per la prima volta per un evento italiano, a una promozione speciale dedicata alle produzioni indie ospitata da Steam, lo store digitale di videogiochi più celebre al mondo.

romevideogamelab.it