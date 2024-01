Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna

La Grande Prosa

Stagione 2023-2024

Synergie Arte Teatro

Smanie per la villeggiatura

di Carlo Goldoni

con Stefano Artissunch, Stefano Tosoni, Laura Graziosi,

Stefano De Bernardin e Lorenzo Artissunch

regia Stefano Artissunch

giovedì 18 gennaio – ore 21 – Teatro “Tonio Dei” – Lanusei

venerdì 19 gennaio – ore 21 – Teatro Centrale – Carbonia

sabato 20 gennaio – ore 21 – Teatro San Bartolomeo – Meana Sardo

domenica 21 gennaio – ore 21 – Teatro Civico “Oriana Fallaci” – Ozieri

Un ironico affresco della società tra riti mondani e ansia di fare bella figura nelle “Smanie per la villeggiatura” di Carlo Goldoni, nella mise en scène firmata dal regista algherese Stefano Artissunch (produzione Danila Celani per Synergie Arte Teatro) in cartellone DOMANI (giovedì 18 gennaio) alle 21 al Teatro “Tonio Dei” di Lanusei, venerdì 19 gennaio alle 21 al Teatro Centrale di Carbonia, sabato 20 gennaio alle 21 al Teatro San Bartolomeo di Meana Sardo e infine domenica 21 gennaio alle 21 al Teatro Civico “Oriana Fallaci” di Ozieri sotto le insegne della Stagione 2023-2024 de La Grande Prosa organizzata dal CeDAC Sardegna.

Una commedia brillante – interpretata dallo stesso Stefano Artissunch, insieme con Stefano Tosoni, Laura Graziosi, Stefano De Bernardin e Lorenzo Artissunch – sui preparativi per le vacanze in campagna di due famiglie, tra intrighi sentimentali, ripicche e gelosie: Leonardo, innamorato di Giacinta, alla notizia che il padre di lei ha incautamente invitato Guglielmo, un altro pretendente, vorrebbe annullare la partenza, gettando così nella disperazione la sorella Vittoria, finché grazie a un intermediario l’impasse si risolve felicemente…

Nelle “Smanie” attraverso «un meccanismo drammaturgico praticamente perfetto» – come sottolinea il regista Stefano Artissunch – il grande autore veneziano affronta «il tema dell’apparire e la nevrosi consumistica-affannosa della borghesia che si cimenta in sciali superiori alle sue possibilità… Un testo intelligente che vuole essere una riflessione ed una critica alla società borghese del tempo, ma che, fluttuando le parole dell’autore ai giorni nostri, mostra la sua modernità affrontando temi senza tempo e rivelando l’ipocrisia ed il senso di vuoto di una società che perde la propria identità ed i propri valori dietro al nulla!».

per saperne di più: www.cedacsardegna.it

Nelle “Smanie per la villeggiatura”, attraverso un «meccanismo drammaturgico praticamente perfetto» – come sottolinea il regista Stefano Artissunch – in un susseguirsi di situazioni paradossali e di coups de théâtre che mettono a nudo sentimenti e pensieri dei personaggi, il commediografo veneziano affronta in chiave umoristica «il tema dell’apparire e la nevrosi consumistica-affannosa della borghesia che si cimenta in sciali superiori alle sue possibilità».

«L’innocente divertimento della campagna è divenuto a’ dì nostri una passione, una manìa, un disordine» – scriveva nell’Introduzione lo stesso Carlo Goldoni –. «Virgilio, il Sannazzaro, e tanti altri panegiristi della vita campestre, hanno innamorato gli uomini dell’amena tranquillità del ritiro; ma l’ambizione ha penetrato nelle foreste: i villeggianti portano seco loro in campagna la pompa ed il tumulto delle Città, ed hanno avvelenato il piacere dei villici e dei pastori, i quali dalla superbia de’ loro padroni apprendono la loro miseria. Quest’argomento è sì fecondo di ridicolo e di stravaganze, che mi hanno fornito materia per comporre cinque Commedie, le quali sono tutte fondate sulla verità: eppure non si somigliano».

Fin nel titolo delle “Smanie per la villeggiatura” si riconosce come un’eco di questi eccessi, degli effetti deleteri di una moda che ha trasformato una tranquilla consuetudine in un vero tour del force, così che i piccoli imprevisti e inconvenienti assumono un’importanza esagerata e invece di una pausa dagli impegni quell’intermezzo bucolico rappresenta un’opportunità di far sfoggio di eleganza e di sfarzo, di liberalità e raffinatezza. Stefano Artissunch si confronta con «un testo intelligente che vuole essere una riflessione ed una critica alla società borghese del tempo, ma che, fluttuando le parole dell’autore ai giorni nostri, mostra la sua modernità affrontando temi senza tempo e rivelando l’ipocrisia ed il senso di vuoto di una società che perde la propria identità ed i propri valori dietro al nulla!».

L’artista algherese, con all’attivo importanti esperienze con registi come Ariadne Mnouchkine, Teodoros Terzopoulos e Giancarlo Sepe e una intensa carriera teatrale tra classici e testi contemporanei, da “Gl’Innamorati” goldoniani con Isa Barzizza e Selvaggia Quattrini, a “Lisistrata” di Aristofane con Debora Caprioglio, Iaia Forte e Gaia De Laurentiis e “A piedi nudi nel parco” di Neil Simon con Vanessa Gravina e Ludovica Modugno, fino a “Il filo di Arianna” con Caterina Murino e “Preziose Ridicole” di Molière con Benedicta Boccoli e Lorenza Mario, con le “Smanie per la villeggiatura” ritorna «all’artigianalità pura del teatro che mette al centro della rappresentazione l’attore e la sua fisicità con cambi di scena e cambi di costume a vista, giocando, attraverso la tecnica della commedia dell’arte, con la contemporaneità di un classico senza tempo».

Una commedia divertente, in cui – promette Artissunch – «si ride tanto non solo per l’attualità dei temi trattati ma anche per i personaggi ben delineati e per l’abilità drammaturgica con cui Goldoni costruisce situazioni esilaranti e ad incastro»: le “Smanie per la villeggiatura”, nell’interessante allestimento curato dal regista algherese, con i costumi di Maria Chiara Torcolacci (sarta Maria Amurri) e le scenografie di Synergie Teatrali, messi risalto dal disegno luci di Patrick Vitali (aiuto regista Salvo Lo Presti – macchinista Alessandro Campitelli) fa propria la “riforma” goldoniana sintetizzata ne “Il Teatro Comico”, prefigurata in “Momolo Cortesan” e già riconoscibile ne “La donna di garbo” e in “Arlecchino servitore di due padroni”, con il passaggio dalla stilizzazione delle “maschere” alla rappresentazione della realtà, attraverso l’analisi dei caratteri e lo studio de «i segni, la forza, gli effetti di tutte le umane passioni» (perché «la natura è una universale e sicura maestra a chi l’osserva»), per approdare a uno stile semplice e naturale, capace di affascinare e coinvolgere il pubblico, e di farlo (sor)ridere e pensare.

